Hoa hậu Bình Phương lên tiếng trước phiên phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến

Hoa hậu Bình Phương nói về mục đích tham gia phiên phúc thẩm vụ di sản của cố diễn Đức Tiến

Chia sẻ trước thềm phiên xét xử, Bình Phương cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin xoay quanh vụ án, đặc biệt liên quan đến kết luận giám định chữ ký trên bản di chúc. Tuy nhiên, chị khẳng định tôn trọng quá trình tố tụng và sẽ không bình luận về những nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng xét xử.

Hoa hậu Bình Phương thông báo trước trước phiên phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Bình Phương, kết luận giám định chữ ký chỉ là một trong các nguồn chứng cứ của vụ án. Giá trị chứng minh của chứng cứ này, cũng như các chứng cứ khác, cần được đánh giá trong mối liên hệ với toàn bộ hồ sơ, bao gồm nguồn gốc tài liệu được giám định, các mẫu chữ ký đối chiếu và những chứng cứ khách quan khác.

Bình Phương cũng cho rằng bản di chúc trong vụ việc được lập tại một văn phòng công chứng ở Mỹ, có công chứng viên và hai người làm chứng trực tiếp chứng kiến việc ký kết. Theo quan điểm của chị, đây cũng là những tình tiết cần được Hội đồng xét xử xem xét một cách toàn diện khi giải quyết vụ án.

Vợ cố diễn viên Đức Tiến nhấn mạnh, từ đầu đến nay, chị chưa từng yêu cầu tước bỏ quyền thừa kế hợp pháp của bất kỳ ai, cũng không có mục đích nhận toàn bộ khối di sản.

Theo Bình Phương, vụ án có ba người thừa kế. Bản án sơ thẩm đã tuyên mẹ của cố diễn viên Đức Tiến được hưởng phần giá trị tài sản tương đương khoảng một phần ba khối di sản. Dù các bên có quan điểm pháp lý khác nhau và vụ việc đang được xem xét ở cấp phúc thẩm, chị khẳng định lập trường không thay đổi: mỗi người nên được hưởng đúng phần quyền lợi theo quy định của pháp luật và theo phán quyết có hiệu lực của tòa án.

Bình Phương cho biết việc tiếp tục tham gia phiên phúc thẩm không nhằm kéo dài tranh chấp hay giành thêm tài sản, mà để tòa án xem xét toàn diện vụ án, đồng thời giải quyết các nghĩa vụ tài sản và những khoản chi phí hợp pháp của cố diễn viên Đức Tiến theo đúng trình tự pháp luật trước khi di sản được phân chia.

Theo chị, pháp luật quy định trước khi chia di sản cần giải quyết các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí hợp pháp của người đã mất. Trong hơn hai năm qua, chị là người trực tiếp thanh toán nhiều khoản chi phí sau khi chồng qua đời, bao gồm viện phí và các chi phí hợp pháp khác. Vì vậy, chị tiếp tục thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của tòa án để những khoản chi này được xem xét hoàn trả từ khối di sản theo đúng quy định trước khi phần tài sản còn lại được phân chia.

Sau hơn hai năm kể từ khi cố diễn viên Đức Tiến qua đời, Bình Phương cho biết điều mẹ con chị mong muốn không phải là tiếp tục tranh chấp mà là có một bản án cuối cùng, có hiệu lực pháp luật, để vụ việc được khép lại, quyền và nghĩa vụ của các bên được xác định rõ ràng, qua đó mỗi người có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

Khép lại chia sẻ, Bình Phương khẳng định sẽ tôn trọng pháp luật, tôn trọng quá trình tố tụng cũng như phán quyết cuối cùng của tòa án. Chị đồng thời bày tỏ mong muốn công chúng chờ đợi kết quả của phiên phúc thẩm ngày 11/8/2026 thay vì đưa ra kết luận từ những thông tin chưa đầy đủ hoặc chỉ phản ánh một phía của vụ việc. Chị cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn động viên, cầu nguyện và đồng hành cùng mẹ con mình trong suốt thời gian qua.

Diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời tại Mỹ ở tuổi 44

Sự ra đi đột ngột ở tuổi 44 của diễn viên Đức Tiến khiến nhiều người bàng hoàng, thương tiếc. Vợ nam diễn viên là Hoa hậu Bình Phương và con gái không khỏi đau lòng, xót thương.

Diễn viên Đức Tiến an nghỉ tại nghĩa trang Westminster Memorial Park - một trong những nghĩa trang lớn và trang trọng dành riêng cho người theo đạo Công giáo tại bang California, Mỹ. Bình Phương khẳng định vẫn duy trì việc thờ cúng chồng và giữ gìn đầy đủ kỷ vật của cố diễn viên.

Sau khi diễn viên Đức Tiến qua đời, chị Nguyễn Bình Phương tiếp quản kênh YouTube hiện đang có 200.000 lượt theo dõi. Chị thường xuyên chia sẻ các clip quay lại cuộc sống thường nhật của hai mẹ con tại Mỹ.

Phần mộ của cố diễn viên Đức Tiến tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Nguyễn Bình Phương sinh năm 1986, giành danh hiệu Hoa hậu Áo dài Dallas tại Mỹ năm 2006. Sau khi đăng quang, chị không tham gia showbiz mà theo đuổi lĩnh vực luật.

Bình Phương và diễn viên Đức Tiến quen nhau ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007. Khi ấy, vợ cố diễn viên là thí sinh, còn anh là người mẫu đưa các người đẹp ra sân khấu trình diễn ở chung kết.

Sau 3 năm hẹn hò, họ kết hôn nhưng thời gian mới cưới sống xa nhau do Bình Phương về Mỹ học, Đức Tiến vẫn ở trong nước hoạt động nghệ thuật.

Tháng 7/2013, Đức Tiến giã từ sự nghiệp người mẫu, sang Mỹ định cư cùng vợ. Tại Mỹ, anh chuyển hướng làm truyền thông và hoạt động nghệ thuật trong vai trò diễn viên, người dẫn chương trình.

Sau 2 năm ở cùng gia đình vợ, đầu năm 2015, Đức Tiến mua căn nhà tại California, đưa Bình Phương ra sống riêng. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng bay về Dallas thăm bố mẹ vợ hoặc đón họ qua chơi.