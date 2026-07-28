'Tình địch' của Tăng Thanh Hà trong 'Bỗng dưng muốn khóc' giờ ra sao?

Vân Anh cách đây 18 năm là diễn viên nổi bật khi vào vai Ngọc Diệp - nhân vật phản diện khiến khán giả ghét cay ghét đắng bởi sự đanh đá, mưu mô. Ngọc Diệp luôn tìm cách hãm hại và nhục mạ Trúc (Tăng Thanh Hà) trong "Bỗng dưng muốn khóc".

Với vẻ đẹp vốn có, cô tham gia vào nhiều cuộc thi nhan sắc và giành giải thưởng ở đấu trường Miss Fujifilm 2003, Miss Hazeline 2005, Top ten Favorite Model 2006... Vân Anh bắt đầu bước chân vào nghề người mẫu, được săn đón trên các tạp chí lúc bấy giờ. (Trong hình ghi lại khoảnh khắc hiện tại nữ diễn viên trở về Việt Nam thăm gia đình.)

Sau đó, Vân Anh lấn sân sang diễn xuất và được khán giả nhớ đến nhiều hơn khi vào vai Ngọc Diệp trong "Bỗng dưng muốn khóc". Đây là nhân vật phụ với tính cách đanh đá, luôn đối đầu với cô gái bán sách Trúc do Hà Tăng thủ vai. Cũng chính vì nét diễn xuất đỉnh cao và quá nhập tâm, Vân Anh bị không ít khán giả ghét, gọi cô là "nữ phụ chua ngoa".

Sau vai diễn này, Vân Anh quyết định dừng sự nghiệp theo chồng định cư ở Canada.

Ở trời Tây, Vân Anh khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc đời thường của mình. Không còn lớp makeup như thời tham gia showbiz, làn da của cô hoàn toàn để mộc mà vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Ở tuổi ngoài 40, Vân Anh luôn chăm chỉ vận động để có được vóc dáng săn chắc và khỏe mạnh. Nhờ tinh thần lạc quan, ăn uống khoa học nên nữ diễn viên ngày nào có được làn da mịn màng không bị tác động của thời gian.

Kể về cuộc sống nơi đất khách, Vân Anh bày tỏ: "Tôi thấy mình thật sự may mắn khi gặp được người chồng phù hợp với mình, có gia đình nhỏ ấm áp. Dù ở xa nhưng tôi không cảm thấy cô đơn".

Nữ diễn viên cũng hạnh phúc tiết lộ, chồng cô là người đàn ông của gia đình, rất đảm việc nhà, luôn san sẻ với cô trong việc chăm sóc con. Xa Vbiz đã lâu nhưng cuộc sống của Vân Anh vẫn được công chúng quan tâm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường hạnh phúc bên gia đình. Những khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng Vân Anh khiến bạn bè và khán giả mến mộ cũng vui lây. Dưới các bài đăng của nữ diễn viên, nhiều khán giả vẫn yêu mến gọi cô là "Ngọc Diệp".

Trần Vân Anh là người mẫu, diễn viên được biết đến qua vai Ngọc Diệp trong phim Bỗng dưng muốn khóc (2008). Vai phản diện này giúp cô ghi dấu ấn với khán giả. Sau khi kết hôn với doanh nhân Việt kiều, Vân Anh sang Canada định cư, rời xa làng giải trí và hiện có cuộc sống kín tiếng bên gia đình.

Ảnh: FBNV