Những đám cưới của các sao được mong chờ trong năm 2026

Tháng 8/2025, Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce thông báo đính hôn sau hai năm hẹn hò, thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và mạng xã hội. Mối quan hệ của họ gây chú ý khi kết nối hai lĩnh vực âm nhạc và thể thao, tạo nên một trong những chuyện tình được bàn luận nhiều nhất thời gian qua. Cuối năm ngoái, Page Six đưa tin cặp sao dự định tổ chức đám cưới vào mùa hè 2026 tại Rhode Island, gần dinh thự của Taylor Swift, khách mời gồm những gương mặt nổi tiếng của làng giải trí. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện thông tin Taylor tạm dừng một số bước chuẩn bị để động viên tinh thần Travis sau mùa giải không như mong đợi. Đến nay, thời điểm chính thức của hôn lễ vẫn chưa được xác nhận.

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez công bố đính hôn năm 2025 sau khoảng một thập kỷ gắn bó. Hai người bắt đầu mối quan hệ từ năm 2016 khi gặp nhau tại một cửa hàng Gucci ở Madrid - nơi Georgina là nhân viên bán hàng. Một số nguồn tin quốc tế cho biết cặp sao sẽ tổ chức đám cưới vào mùa hè 2016, sau khi World Cup 2026 kết thúc. Địa điểm cưới được cho là diễn ra ở đảo Madeira, Bồ Đào Nha - quê nhà của Ronaldo. Cầu thủ 41 tuổi gần đây hoàn tất dinh thự trị giá khoảng 25 triệu euro tại Bồ Đào Nha sau nhiều năm xây dựng, được xem là tổ ấm của anh và Georgina cùng năm người con.

Zendaya và Tom Holland quen nhau trên phim trường 'Spider-Man: Homecoming' (2016) và giữ mối quan hệ kín tiếng trong nhiều năm. Đầu năm ngoái, Tom Holland cầu hôn Zendaya tại nhà của bạn gái ở Mỹ. Cặp sao hiện chưa đưa ra thông báo về kế hoạch cưới, tuy nhiên truyền thông quốc tế dự đoán hôn lễ có thể diễn ra trong năm 2026. Với vị thế của Zendaya trong làng thời trang, lựa chọn váy cưới của cô được cho là sẽ nhận được sự quan tâm lớn khi sự kiện diễn ra.

Miley Cyrus xác nhận đính hôn với nhạc sĩ Maxx Morando tại buổi công chiếu phim 'Avatar 3' ở Los Angeles ngày 1/12 năm ngoái. Người hâm mộ đang mong chờ Miley sẽ thông báo hỉ sự trong năm 2026. Giọng ca 'Flowers' và vị hôn phu kém 6 tuổi hẹn hò từ năm 2021, giữ chuyện tình cảm kín đáo. Trước đây, Miley từng kết hôn với nam diễn viên Liam Hemsworth nhưng ly hôn vào năm 2019 chỉ sau 9 tháng chung sống.

Dua Lipa thông báo tin vui đính hôn với diễn viên Callum Turner vào tháng 6 năm ngoái trong cuộc phỏng vấn với British Vogue. Nữ ca sĩ hào hứng với cuộc sống tương lai bên Callum và kế hoạch kết hôn nhưng cho biết chưa ấn định ngày cưới vì bận rộn đi lưu diễn. Theo một số nguồn tin, cặp sao người Anh dự kiến sẽ kết hôn trong năm nay.

Ngôi sao phim 'Riverdale' Camila Mendes và nhà làm phim Rudy Mancuso gặp nhau khi hợp tác trong bộ phim 'Música', nơi Mancuso đảm nhận vai trò biên kịch và đạo diễn. Họ thông báo đính hôn vào tháng 10 và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ, đồng nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People cuối năm ngoái, Camila tiết lộ cô đã chọn được địa điểm cưới và đang cân nhắc xem sẽ tổ chức buổi lễ theo phong cách nào.

Tài tử Liam Hemsworth cầu hôn bạn gái - người mẫu Gabriella Brooks - vào hè năm ngoái sau 6 năm yêu. Hôn lễ được dự đoán sẽ tổ chức riêng tư tại quê nhà Australia với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Vợ sắp cưới của Liam được miêu tả là cô gái có tính cách vui vẻ, ngọt ngào, theo đuổi lối sống lành mạnh và rất thân thiết với gia đình Hemsworth.