Tin showbiz 24h: Trấn Thành tiếp tục kêu cứu cho “Thỏ ơi!!”, diễn viên Thùy Anh táo bạo khoe vòng một gợi cảm

Trấn Thành tiếp tục kêu cứu cho “Thỏ ơi!!”

Trấn Thành tiếp tục kêu cứu, đồng thời mong khán giả hỗ trợ report các tài khoản phát tán clip quay lén để ê kíp kịp thời xử lý, bảo vệ bộ phim. (Ảnh: Thỏ ơi!!)

Theo thống kê của Box Office Vietnam phim “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành tiếp tục đứng đầu phòng vé. Cụ thể sau 5 ngày công chiếu, doanh thu vượt mốc 200 tỷ đồng trong tối 21/2, tức mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026. Phim mang về gần 40 tỷ đồng, với khoảng 400.000 vé bán ra trên 4.500 suất chiếu. “Thỏ ơi!!” đã lập kỷ lục phim Tết có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử ấy thế nhưng Trấn Thành liên tục kêu cứu trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, nam diễn viên tiếp tục khẩn thiết kêu gọi khán giả hành vi quay lén và đăng tải trái phép phim trong rạp là vi phạm pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà sản xuất, mong khán giả hỗ trợ report các tài khoản phát tán clip quay lén để ê kíp kịp thời xử lý, bảo vệ bộ phim.

Trấn Thành cũng không quên gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ “Thỏ ơi!!” trong thời gian vừa qua.

Trước đó ngày 21/2, Trấn Thành cũng đã năn nỉ khán giả thương “Thỏ ơi!!”, thương đoàn làm phim đừng đăng cái kết phim, những đoạn tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp post lên các nền tảng mạng xã hội. Xin hãy dành sự tinh khôi cho những khán giả chưa vào rạp để họ có những trải nghiệm trọn vẹn nhất với bộ phim. Xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong 1 bộ phim.

Nghề làm phim luôn gặp nhiều khó khăn và phải tốn công sức của rất nhiều người mới ra được 1 bộ phim mà may mắn được bà con yêu thương.

Diễn viên Thùy Anh táo bạo khoe vòng một sexy

Nữ diễn viên Thùy Anh khoe vòng một sexy. (Ảnh: FBNV)

Thùy Anh vừa đăng tải bức ảnh trên trang cá nhân. Trong khung hình, nữ diễn viên diện trong chiếc váy hai dây cổ khoét sâu, lộ vòng một sexy và quyến rũ, cùng đó là gương mặt biểu cảm rạng rỡ với caption đáng yêu: Đầu năm xinh đẹp, cả năm xinh”.

Ngay sau dòng chia sẻ của nữ diễn viên đã nhanh chóng nhận về nhiều lượt yêu thích và bình luận khen ngợi xinh đẹp.

Diễn viên Thùy Anh (sinh năm 1995) hiện tại (đầu năm 2026) đang hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nhan sắc ngày càng gợi cảm ở tuổi 31. Cô từng vướng ồn ào bị nhà sản xuất phim "Bước ngoặt" đòi bồi thường 20 tỷ đồng do mâu thuẫn năm 2024. Sau biến cố mâu thuẫn cô tập trung phát triển sự nghiệp, tham gia các dự án phim ảnh mới và nhận được nhiều sự chú ý về nhan sắc rạng rỡ.

Vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng rạng rỡ khi đưa các con đi du Xuân tại Mỹ

Tuấn Hưng đưa vợ con du Xuân bên Mỹ. (Ảnh: FBNV)

Vợ nam ca sĩ Tuấn Hưng – Hương Baby đã chia sẻ những khoảnh khắc vui chơi của cả gia đình tại Mỹ, cùng đó cô cũng gửi lời chúc tới khán giả có một cái Tết thật vui vẻ, hạnh phúc, bình an và đủ đầy thịnh vượng.

Cuối năm 2025 và đầu 2026, ca sĩ Tuấn Hưng trải qua nhiều biến cố gia đình khi mẹ qua đời, khiến anh tạm dừng ca hát để chăm sóc gia đình. Sau thời gian dài đau buồn, nam ca sĩ dần ổn định, tập trung cho các dự án nhỏ, "Góc Ban Công" và thừa nhận cuộc sống không còn quá xa hoa, tập trung cho tổ ấm nhỏ.

Giữa tháng 2/2026, Tuấn Hưng cùng ca sĩ Bằng Kiều, Tú Dưa đã chính thức công bố tái hợp trở lại nhóm Quả Dưa Hấu, cùng đó là chuỗi hoạt động, dự án âm nhạc như: Live concert chương trình hòa nhạc mang tên “Bản ghi nhớ”, dự kiến diễn ra trong 2 đêm 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Ninh Dương Lan Ngọc than trời về cái Tết quá ư bận rộn

Ninh Dương Lan Ngọc than Tết bận rộn. (Ảnh: FBNV)

Là người dì của 5 đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn và tuổi nghịch ngợm, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc không khỏi bận rộn và vất vả khi vừa trông các cháu, dọn dẹp nhà cửa đến tê chân tay rồi lại vừa tiếp khách… Cô chia sẻ, cô đã hiểu được cảnh người lớn sợ Tết là như thế nào.

Năm qua nữ diễn viên cũng bận rộn với nhiều gameshow như concert "Chị đẹp đạp gió", "Sao nhập ngũ" đến vai trò bóng hồng duy nhất trong "Running Man" mùa 3 thay vì đóng phim. Chia sẻ về điều này, nữ diễn viên cho hay, cô muốn có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn. Gameshow cho cô cơ hội được kết nối với anh chị em đồng nghiệp và khán giả, học cách lắng nghe bản thân và quan trọng được cười nói vui vẻ và sau mỗi chuyến hành trình ấy, nữ diễn viên gọi họ là gia đình và khi năng lượng được nạp đầy, cô tin mình sẽ quay trở lại với điện ảnh với một tâm thế chín chắn, trưởng thành và sâu sắc hơn.

Ở tuổi 35, nữ diễn viên cũng khá thành công khi tạo nên tên tuổi qua nhiều vai diễn điện ảnh như: Cô ba Sài Gòn; Gái già lắm chiêu; Tiệc trăng máu… Tuy nhiên cô cũng là người kín tiếng không chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân. Cho tới thời điểm hiện tại Ninh Dương Lan Ngọc chưa từng chia sẻ về người đàn ông của mình cũng như thông báo tin vui tới người hâm mộ khi nào sẽ lên xe hoa.

Theo diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, cô thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, nghĩ hạnh phúc không có công thức chung. Ổn định, bình yên và không có tin dữ đã là điều đủ đầy.