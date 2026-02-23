Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Diễn viên Nhật Kim Anh bên hai con trong ngày khai xuân công ty của cô; Bà xã tạo dáng cho Lam Trường chụp ảnh.

Ảnh sao 23/2: Nhật Kim Anh cùng hai con khai xuân - 1

Nhật Kim Anh cho biết cô có mùa xuân ấm cúng, trọn vẹn bên hai con. Hôm mùng 6 Tết, cô tổ chức khai xuân cho công ty, gọi các con là 'thần tài của mẹ'.

Ảnh sao 23/2: Nhật Kim Anh cùng hai con khai xuân - 2

Yến Phương, vợ của ca sĩ Lam Trường, tạo dáng để chồng chụp ảnh trong căn nhà ngập tràn không khí mùa xuân của gia đình tại Mỹ.

Ảnh sao 23/2: Nhật Kim Anh cùng hai con khai xuân - 3

Diễn viên Tường Vy diện yếm đào, xuống phố hôm mùng 6 Tết.

Ảnh sao 23/2: Nhật Kim Anh cùng hai con khai xuân - 4

Gia đình đạo diễn Lý Hải chụp ảnh cùng linh vật năm Bính Ngọ.

Ảnh sao 23/2: Nhật Kim Anh cùng hai con khai xuân - 5

Phương Mỹ Chi cùng các thành viên công ty Vmas khai xuân.

Ảnh sao 23/2: Nhật Kim Anh cùng hai con khai xuân - 6

Hoàng Oanh khoe khoảnh khắc được phụ huynh cưng chiều. Cô nói 'còn bố mẹ là còn mùa xuân'.

Ảnh sao 23/2: Nhật Kim Anh cùng hai con khai xuân - 7

Hoa hậu Bảo Ngọc đến thăm phòng khám của bố trong ngày khai xuân đầu năm mới.

Ảnh sao 23/2: Nhật Kim Anh cùng hai con khai xuân - 8

Ca sĩ Dương Triệu Vũ khoe nhận được nhiều lì xì từ người thân, bạn bè và khán giả.

Ảnh sao 23/2: Nhật Kim Anh cùng hai con khai xuân - 9

Hoa hậu Lương Thùy Linh diện áo dài ra sân pickleball.

Ảnh sao 23/2: Nhật Kim Anh cùng hai con khai xuân - 10

Vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang cùng hai con chụp ảnh bên cây mai vàng nở rộ tại căn biệt thự của họ ở thành phố Thủ Đức.

Ảnh sao 23/2: Nhật Kim Anh cùng hai con khai xuân - 11

Ca sĩ Minh Hằng nghỉ dưỡng tại Hàn Quốc nhân dịp Tết Bính Ngọ. Cô tỏ ra phấn khích khi trải nghiệm trượt tuyết giữa trời nắng rực rỡ.

22/02/2026 22:40 PM (GMT+7)
