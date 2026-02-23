Báo Mỹ hết lời khen ngợi một bộ phim hành động của Việt Nam

Việc một tác phẩm Việt Nam xuất hiện trên chuyên trang phim ảnh của tờ báo danh tiếng nước Mỹ vốn đã hiếm hoi. Đáng chú ý hơn, bộ phim Tử chiến trên không – với tên tiếng Anh Hijacked – còn được xếp vào danh sách những phim hành động đáng xem nhất hiện có trên các nền tảng trực tuyến. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ không chỉ với riêng ê-kíp mà còn với dòng phim hành động Việt.

"Tử chiến trên không" – với tên tiếng Anh Hijacked – còn được xếp vào danh sách những phim hành động đáng xem nhất hiện có trên các nền tảng trực tuyến. Ảnh: NSX

Trong bài viết do nhà phê bình Robert Daniels thực hiện, The New York Times điểm qua nhiều tác phẩm hành động đang phát trực tuyến trong tháng, từ các câu chuyện về tàu hỏa phát nổ đến những phi vụ tàu ngầm bị đánh cắp. Giữa danh sách đó, Hijacked được nhắc đến như một đại diện giàu năng lượng đến từ Việt Nam, khai thác đề tài không tặc trên không. Tờ báo mô tả phim là một “airborne thriller” – tác phẩm giật gân trên bầu trời – nổi bật với nhịp độ dồn dập, căng thẳng và những màn đối đầu được dàn dựng quyết liệt.

Theo nội dung bài viết, phim lấy cảm hứng từ một vụ cướp máy bay có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam cuối thập niên 1970. Yếu tố “dựa trên sự kiện có thật” được đánh giá là tạo thêm chiều sâu hiện thực, giúp câu chuyện không chỉ dừng ở tính giải trí mà còn mang “trọng lượng cảm xúc” nhất định. Những tình huống sinh tử trên khoang máy bay vì thế được nhìn nhận như sự giằng xé giữa lựa chọn cá nhân và hoàn cảnh khắc nghiệt.

Hình ảnh Tử chiến trên không trên The New York Times. Ảnh: Chụp màn hình

The New York Times đặc biệt chú ý đến các cảnh cận chiến giữa nhân vật chính và nhóm không tặc, nhận xét đây là những phân đoạn được dàn dựng với cường độ cao. Không gian chật hẹp của khoang máy bay – vốn là thách thức về mặt quay dựng – lại trở thành lợi thế để tạo cảm giác ngột ngạt, khiến khán giả như bị cuốn theo nhịp thở gấp gáp của nhân vật. Một chi tiết được nhấn mạnh là sự xuất hiện của chiến đấu cơ cùng lựa chọn sinh tử: hy sinh chiếc máy bay hay đánh cược vào khả năng thương lượng. Theo lời bình của cây bút phê bình, mức độ căng thẳng mà phim xây dựng “nóng bỏng không kém lượng nhiên liệu đang cháy trong thân máy bay”.

Việc được The New York Times đưa vào danh sách gợi ý không chỉ mang ý nghĩa truyền thông mà còn là sự ghi nhận từ một trong những cơ quan báo chí có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Trong bối cảnh điện ảnh châu Á ngày càng được chú ý, sự xuất hiện của một phim Việt trong bảng đề cử dành cho khán giả Mỹ cho thấy ranh giới địa lý đang dần thu hẹp nhờ các nền tảng phát trực tuyến. Hijacked hiện phát hành trên Amazon Prime Video tại thị trường Mỹ, mở ra cơ hội tiếp cận lượng khán giả rộng lớn hơn nhiều so với phạm vi nội địa.

Ảnh trong phim Tử chiến trên không. Ảnh: NSX

Trước đó, khi ra rạp trong nước năm 2025, Tử chiến trên không từng tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu hơn 250 tỷ đồng. Tuy nhiên, thành công thương mại không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự ghi nhận quốc tế. Bởi vậy, lời khen từ The New York Times được xem là lớp ý nghĩa bổ sung cho hành trình của bộ phim, chứng minh một tác phẩm hành động sản xuất tại Việt Nam vẫn có thể đáp ứng tiêu chuẩn giải trí toàn cầu, từ nhịp kể, dàn dựng hành động đến kỹ thuật hình ảnh.

Với đạo diễn Hàm Trần – người từng ghi dấu ấn qua các dự án như Âm mưu giày gót nhọn, Đoạt hồn, Siêu trộm hay Bạn gái tôi là sếp – đây được xem là bước đi táo bạo khi tập trung hoàn toàn vào dòng phim hành động quy mô lớn. Sau khi bài viết của The New York Times được đăng tải, anh bày tỏ sự vinh dự khi phim Việt có cơ hội đứng chung danh sách với nhiều tác phẩm quốc tế, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là tiền đề để nhiều bộ phim Việt khác tiếp cận thị trường toàn cầu.

Trong bối cảnh các nền tảng trực tuyến ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng, cơ hội cho phim Việt vươn ra thế giới đang lớn dần. Tuy nhiên, như trường hợp của Tử chiến trên không, chỉ khi tác phẩm đủ sức thuyết phục cả về nội dung lẫn hình thức, rào cản ngôn ngữ và văn hóa mới thực sự được xóa nhòa.