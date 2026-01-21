Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Ảnh sao 21/1: Hương Giang, Lan Khuê đọ vẻ quyến rũ

Sự kiện: Sao Việt

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang diện váy bó sát, xẻ ngực đọ sắc hoa khôi Lan Khuê; Thúy Ngân vi vu Hàn Quốc; Ngọc Trinh khoe chân dài.

Ảnh sao 21/1: Hương Giang, Lan Khuê đọ vẻ quyến rũ - 1

Lan Khuê (trái) và Hương Giang gây chú ý khi mặc gợi cảm dự một sự kiện ở TP HCM. Hai mỹ nhân được khen mỗi người một vẻ, cùng tỏa sáng.

Ảnh sao 21/1: Hương Giang, Lan Khuê đọ vẻ quyến rũ - 2

Diễn viên Thúy Ngân hào hứng chơi nặn người tuyết khi du lịch Hàn Quốc.

Ảnh sao 21/1: Hương Giang, Lan Khuê đọ vẻ quyến rũ - 3

Ngọc Trinh tôn eo thon, chân dài với áo crop-top kết hợp chân váy 'một gang tay'.

Ảnh sao 21/1: Hương Giang, Lan Khuê đọ vẻ quyến rũ - 4

Diệp Lâm Anh cho biết con gái đam mê vẽ. Bé mới hoàn thành bức tranh chợ Bến Thành - biểu tượng của TP HCM.

Ảnh sao 21/1: Hương Giang, Lan Khuê đọ vẻ quyến rũ - 5

'Táo Giao thông' Chí Trung đăng ảnh tình cảm bên 'Táo Y tế' Vân Dung trong khi 'Táo Kinh tế' Quang Thắng và 'Táo Xã hội' Tự Long ngồi cạnh với biểu cảm ghen tỵ.

Ảnh sao 21/1: Hương Giang, Lan Khuê đọ vẻ quyến rũ - 6

Á hậu Quý bà Thu Hương được khen khéo nuôi dạy con. Người đẹp có hai cậu con trai khôi ngô, ngoan ngoãn, học giỏi.

Ảnh sao 21/1: Hương Giang, Lan Khuê đọ vẻ quyến rũ - 7

Ca sĩ Mỹ Lệ và ông xã 'tình bể bình' trên đường phố Đức.

Ảnh sao 21/1: Hương Giang, Lan Khuê đọ vẻ quyến rũ - 8

Con gái 12 tuổi của Đoan Trang giỏi bếp núc, biết làm món mỳ spagetti khiến mẹ phải trầm trồ 'ngon hơn khách sạn 5 sao'.

Ảnh sao 21/1: Hương Giang, Lan Khuê đọ vẻ quyến rũ - 9

'Gái nhảy' Minh Thư tự tin với ngoại hình trẻ trung, quyến rũ ở tuổi U50.

Ảnh sao 21/1: Hương Giang, Lan Khuê đọ vẻ quyến rũ - 10

Khánh Thi có dịp trải nghiệm cái lạnh mùa đông ở Barcelona, Tây Ban Nha khi sang đây công tác.

Ảnh sao 21/1: Hương Giang, Lan Khuê đọ vẻ quyến rũ - 11

Đi Trung Quốc ngắm tuyết, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn (trái) và bạn đời Sơn Đoàn nai nịt kỹ càng, mặc 8 lớp áo nhưng vẫn thấy lạnh.

Thời trang vi vu đầu năm 'vừa ấm vừa tôn dáng' của sao Việt
Thời trang vi vu đầu năm 'vừa ấm vừa tôn dáng' của sao Việt

Hương Giang, Chi Pu... đón năm mới bằng những chuyến du lịch, check-in nhiều địa điểm cùng trang phục ấm áp.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Giang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/01/2026 23:23 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN