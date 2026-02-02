Giọng ca 25 tuổi giành giải, K-Pop lập kỳ tích tại lễ trao giải Grammy 2026

Sáng 2/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 68 diễn ra tại Mỹ quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc quốc tế, khép lại một mùa sôi động của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Lễ trao giải năm nay có tổng cộng 95 hạng mục, trong đó 86 giải được trao ở lễ tiền trao giải diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, trước khi 9 hạng mục quan trọng nhất được xướng tên trong chương trình truyền hình giờ vàng.

Ở hạng mục "Bài hát của năm", ca khúc Wildflower do Billie Eilish đồng sáng tác cùng anh trai Finneas O'Connell được vinh danh. Trên sân khấu nhận giải, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp, người hâm mộ và cũng nhắc đến vấn đề nhập cư đang gây chú ý tại Mỹ. Nhiều khách mời bày tỏ hưởng ứng bài phát biểu của cô.

Với chiến thắng này, Billie Eilish lần thứ 3 chạm tới chiếc cúp danh giá Grammy trong vòng 7 năm, trước đó là tại Grammy 2020 và Grammy 2024.

Billie Eilish thắng giải "Bài hát của năm" với ca khúc "Wildflower".

Trên sân khấu nhận giải, Billie Eilish xúc động chia sẻ: "Thật khó để biết phải nói gì và làm gì ngay lúc này. Tôi cảm thấy rất nhiều hy vọng trong căn phòng này. Chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện, lên tiếng và phản đối. Tiếng nói của chúng ta thực sự quan trọng, và người dân cũng quan trọng. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người".

Hạng mục "Album của năm" được trao cho Debí Tirar Más Fotos của Bad Bunny. Trong năm qua, album nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình, đồng thời càn quét nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Đây là một trong số rất ít những dự án nhạc Latin hiếm hoi có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài cộng đồng Latin, tác động rõ rệt đến thị trường âm nhạc thế giới.

"Album nhạc pop hay nhất" gọi tên Lady Gaga với album Mayhem. Đứng trên sân khấu nhận giải, cô thừa nhận mỗi lần cầm cúp danh giá, cô vẫn có cảm giác phải tự véo mình để tin rằng điều này là thật.

Trong bài phát biểu, cô nhắc đến người bạn đời Michael Polansky và gửi lời cảm ơn anh. Ca sĩ cũng gửi lời biết ơn đến các cộng sự.

Lady Gaga giành giải "Album nhạc pop hay nhất" tại Grammy 2026.

Ở hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc", chiến thắng thuộc về Olivia Dean - giọng ca R&B người Anh nổi lên nhờ ca khúc pop Man I need. Âm nhạc của Dean pha trộn chất soul cổ điển với tinh thần pop hiện đại. Cô thường được đặt cạnh những cái tên từng đoạt Grammy như Amy Winehouse, Sade hay Carole King.

Golden (nhạc phim Kpop Demon Hunters) mang lại cho K-pop giải Grammy đầu tiên với hạng mục "Bài hát hay nhất được sáng tác cho phương tiện truyền thông hình ảnh" (Best song written for visual media).

Để đạt được thành tích này, Golden đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như Nine Inch Nails, Miles Caton hay sự kết hợp giữa huyền thoại Elton John cùng Brandi Carlile.

Ejae - chủ nhân bản hit "Golden" là người đầu tiên tạo nên lịch sử cho K-Pop tại Grammy.

Ca khúc là một trong những bản hit đình đám nhất năm 2025, do ca sĩ Mỹ gốc Hàn Ejae sáng tác và hát chính. Tác phẩm được ví như bản tuyên ngôn sức mạnh của bộ ba nhân vật chính Rumi, Mira và Zoey - nhóm nữ thợ săn quỷ dưới vỏ bọc ban nhạc HUNTR/X. Ngoài giải này, nhạc phẩm tranh bốn đề cử khác, bao gồm một giải quan trọng là "Bài hát của năm".

Giải thưởng Grammy được tổ chức lần đầu vào năm 1959 bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và tác phẩm có đóng góp nổi bật cho ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Kết quả lễ trao giải Grammy lần thứ 68 - Bài hát của năm: Wildflower - Billie Eilish - Album của năm: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny - Bản ghi âm của năm: luther - Kendrick Lamar - Album nhạc pop hay nhất: Mayhem - Lady Gaga - Trình diễn pop xuất sắc: Lola Young - Nghệ sĩ mới xuất sắc: Olivia Dean - Album Rap xuất sắc: GNX - Kendrick Lamar - Trình diễn song ca/ nhạc pop xuất sắc: Defying Gravity (nhạc phim Wicked) - Cynthia Erivo và Ariana Grande - MV xuất sắc: Anxiety - rapper Doechii - Bài hát hay nhất được sáng tác cho phương tiện truyền thông hình ảnh: Golden (nhạc phim Kpop Demon Hunters) - Bản thu âm nhạc dance pop xuất sắc: Abracadabra - Lady Gaga - Album R&B hay nhất: MUTT - Leon Thomas - Trình diễn melodic rap xuất sắc: Kendrick Lamar và SZA - Trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê hay nhất: Shaboozey và Jelly Roll - Ảnh hưởng toàn cầu: Pharrell Williams