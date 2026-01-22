Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Ảnh sao 22/1: Midu và chồng đại gia nhìn nhau đắm đuối

Sự kiện: Sao Việt

Vợ chồng Midu tình tứ trên máy bay; Đàm Thu Trang mặc 'cây' hàng hiệu bế con trai; Tiên Nguyễn khoe body trong kỳ nghỉ trăng mật.

Con gái hoa hậu H'Hen Niê ngơ ngác nhìn xung quanh khi được mẹ đưa đi dạo.

Diễn viên Midu và ông xã đại gia - doanh nhân Minh Đạt - trao nhau ánh nhìn ngọt ngào trên chuyến bay từ Hàn Quốc về TP HCM.

Cựu người mẫu Đàm Thu Trang diện nguyên "cây" Dior bế con trai Sutin đi chơi.

Diva Hồng Nhung được khen nhuận sắc.

Trương Quỳnh Anh hạnh phúc khi được các fan lâu năm mừng sinh nhật bất ngờ.

"Công chúa hàng hiệu" Tiên Nguyễn mặc đồ bơi cắt khoét tôn đường cong trong kỳ nghỉ trăng mật tại Côn Đảo.

Diễn viên Vân Trang khoe làn da mịn màng khi selfie cùng con gái.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp thích thú trải nghiệm dịch vụ làm móng ở Mỹ.

Ngồi cạnh nhau trên máy bay, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và diễn viên Trường Giang "buôn chuyện không rớt nhịp nào".

Hoa hậu Giáng My diện áo tắm khoe dáng ở Sa Pa giữa cái lạnh 7 độ C.

