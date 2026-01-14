Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái

Á hậu Tường San đăng ảnh chụp cùng con gái nhưng giấu mặt bé; Linh Nga mừng sinh nhật bên hội bạn thân.

Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái - 1

Linh Nga tổ chức tiệc sinh nhật ở biệt thự của NTK Đỗ Mạnh Cường. Buổi tiệc quy tụ nhiều người bạn thân của 'chim công làng múa' như hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Hồng Nhung.

Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái - 2

Thúy Hạnh chụp ảnh dạ hội cùng hai con gái. Càng lớn, hai con của Thúy Hạnh được nhận xét càng giống mẹ.

Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái - 3

Chi Pu mặc kín mít khi đi trượt tuyết ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái - 4

Vợ chồng Bình An - Phương Nga du lịch cùng chuyến với Chi Pu. Cặp sao cho biết thời tiết rét buốt đến độ họ không muốn bỏ khẩu trang để chụp hình.

Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái - 5

Hồ Ngọc Hà phối đồ tông ghi - đen thanh lịch khi xuống phố.

Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái - 6

Lệ Quyên khoe lưng trần với đầm yếm xẻ sâu trong chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc.

Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái - 7

Á hậu Tường San chụp hình cùng con gái nhưng không để lộ mặt cô bé. Từ khi kết hôn, Tường San giữ kín cuộc sống riêng tư, không chia sẻ về chồng con.

Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái - 8

Nhật Kim Anh và con gái cưng diện đầm dạ hội chụp hình phong cách quý tộc.

Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái - 9

Đông Nhi đưa hai con gái đi chơi, mừng sinh nhật ông xã Ông Cao Thắng.

Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái - 10

Diệu Nhi tận hưởng chuyến đi biển đầu năm ở Nha Trang.

Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái - 11

Quỳnh Thư cùng con trai đi ngắm tuyết ở Đức.

14/01/2026
