Ảnh sao 14/1: Á hậu Tường San giấu mặt con gái

Linh Nga tổ chức tiệc sinh nhật ở biệt thự của NTK Đỗ Mạnh Cường. Buổi tiệc quy tụ nhiều người bạn thân của 'chim công làng múa' như hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Hồng Nhung.

Thúy Hạnh chụp ảnh dạ hội cùng hai con gái. Càng lớn, hai con của Thúy Hạnh được nhận xét càng giống mẹ.

Chi Pu mặc kín mít khi đi trượt tuyết ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Vợ chồng Bình An - Phương Nga du lịch cùng chuyến với Chi Pu. Cặp sao cho biết thời tiết rét buốt đến độ họ không muốn bỏ khẩu trang để chụp hình.

Hồ Ngọc Hà phối đồ tông ghi - đen thanh lịch khi xuống phố.

Lệ Quyên khoe lưng trần với đầm yếm xẻ sâu trong chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc.

Á hậu Tường San chụp hình cùng con gái nhưng không để lộ mặt cô bé. Từ khi kết hôn, Tường San giữ kín cuộc sống riêng tư, không chia sẻ về chồng con.

Nhật Kim Anh và con gái cưng diện đầm dạ hội chụp hình phong cách quý tộc.

Đông Nhi đưa hai con gái đi chơi, mừng sinh nhật ông xã Ông Cao Thắng.

Diệu Nhi tận hưởng chuyến đi biển đầu năm ở Nha Trang.

Quỳnh Thư cùng con trai đi ngắm tuyết ở Đức.