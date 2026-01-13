Tình trạng diễn viên Thái Hòa

Ngày 12/1, đạo diễn Bình Trọng đăng tải hình ảnh chụp cùng diễn viên Thái Hòa kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Lại sắp đi đóng phim được rồi”. Chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới nghệ sĩ và khán giả, trong bối cảnh nam diễn viên bị tai biến, liệt nửa người.

Trao đổi với Tiền Phong, đạo diễn Bình Trọng cho biết anh vừa ghé thăm diễn viên Thái Hòa tại nơi điều trị ở Thái Nguyên. Theo Bình Trọng, anh mới biết rõ hoàn cảnh và tình trạng sức khỏe của Thái Hòa, đồng thời là người giới thiệu địa chỉ chữa bệnh cho nam diễn viên thông qua một người quen.

Sức khỏe diễn viên Thái Hòa có nhiều chuyển biến tích cực.

“Anh Hòa đang được điều trị bằng phương pháp đắp thuốc và bấm huyệt. Những người chữa trị biết anh là diễn viên, từng đóng hài Tết Làng ế vợ, lại có hoàn cảnh khó khăn nên miễn phí toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, ăn ở”, đạo diễn Bình Trọng chia sẻ.

Theo lời kể của Bình Trọng, trước đây diễn viên Thái Hòa từng nằm liệt một chỗ, sống nhờ sự cưu mang của chị gái tại Hải Phòng. Hiện tại, tình trạng của anh đã có những chuyển biến tích cực: có thể nói được vài từ đơn giản, tay chân bắt đầu cử động nhẹ dù chưa thể đi lại. “Hy vọng thời gian tới anh Hòa còn tiến triển tốt hơn”, Bình Trọng nói thêm.

Thái Hòa từng lập gia đình, có hai con nhỏ. Sau khi ly hôn hơn một năm, anh thuê nhà tại khu vực Thanh Nhàn (Hà Nội). Trong một lần đưa đón con đi học, anh bị đột quỵ, ngã gục giữa đường và được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Nhờ được can thiệp kịp thời, Thái Hòa qua cơn nguy kịch, song để lại di chứng nặng, phải nằm một chỗ suốt nhiều tháng.

Tháng 5/2025, khi một số đồng nghiệp đến thăm, Thái Hòa đã tỉnh táo, có thể nhận ra mọi người. Tuy nhiên, theo diễn viên Phạm Thanh Hòa, tình trạng liệt vẫn rất nặng, một bên liệt hoàn toàn, bên còn lại chỉ cử động yếu, khả năng nói gần như chưa hồi phục. “Mọi chi phí chữa trị, thuốc men đều do anh em, họ hàng và bạn bè quyên góp”, Phạm Thanh Hòa cho biết.

Hoàn cảnh nam diễn viên được đánh giá là đặc biệt khó khăn, không có nhà cửa, không bảo hiểm y tế hay khoản tiết kiệm.

Diễn viên Thái Hòa từng thuộc biên chế Đoàn Kịch nói Hà Tây. Anh tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như Khi đàn chim trở về (2003), Qua ngày giông bão (2012)… Ngoài diễn xuất, Thái Hòa còn làm tổ chức sản xuất cho nhiều sitcom như Cái lý cái tình, Sống chậm, Sáng tạo Việt.