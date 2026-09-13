Ảnh sao 13/9: Nhà Thu Trang - Tiến Luật thăm miệt vườn quê ngoại

Khánh Thi cho biết dù đi giày cao gót, cô vẫn thua con trai 11 tuổi về chiều cao. Kiện tướng dancesport dự đoán Kubi sẽ nhanh chóng vượt qua bố và trở thành người cao nhất nhà.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song về quê ngoại thăm miệt vườn.

Kỳ Duyên đăng ảnh du lịch cùng Thiên Ân và viết: "Đi hái nho tươi tại vườn nhưng tui vẫn thích ăn nhất là bơ nha". "Bơ" cũng là biệt danh cô hay gọi Thiên Ân từ khi cả hai gắn bó.

Vợ chồng Vân Trang đưa bốn con đi dạo phố cuối tuần.

MC Hoàng Oanh cảm động khi được Nhã Phương và nhóm bạn thân đến ủng hộ mình tại một lớp học nâng cao kỹ năng.

Lê Phương được nhiều người khen thần thái ngày càng rạng rỡ, tự tin.

Tùng Dương "xin vía" may mắn của Mỹ Tâm khi quyết định tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát tại sân vận động Mỹ Đình vào tháng 12.

Đỗ Thị Hải Yến khoe vẻ đài các, sang trọng nhưng không kém phần hiện đại với vest của nhà thiết kế Lâm Gia Khang.

Trấn Thành tất bật trên trường quay phim Tết.

Phạm Quỳnh Anh được khen nhan sắc 'gái ba con'.

Ảnh: FBNV