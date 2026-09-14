Cô Hồng lái đò phim 'Mưa đỏ' giờ ra sao?

Hạ Anh được biết đến là nàng thơ mới của làng điện ảnh Việt Nam. Năm 2025, cô gây ấn tượng với khán giả khi vào vai Hồng, cô lái đò trong phim "Mưa đỏ". Nói về niềm hạnh phúc khi được tham gia một dự án phim điện ảnh cách mạng lớn, Hạ Anh tâm sự với GĐXH: "Khi nhận được vai diễn Hồng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì bản thân có thể trở thành một phần của bộ phim Mưa đỏ. Sau khi quay, tôi hiểu được có những nỗi đau không phải chỉ là nước mắt nữa, mà ở trong thời chiến, ai cũng sẽ quen với việc có thể gặp người này ở thời điểm này nhưng sau đó có thể sẽ không gặp nhau nữa. Những cảm xúc rất mãnh liệt nhưng phải nén vào trong nhiều hơn".

Khi vào vai diễn cô Hồng, diễn viên Lê Hạ Anh đã phải học lái đò thật sự. Theo nữ diễn viên chia sẻ, khi học với giáo viên hướng dẫn thì cảm giác dễ nhưng khi thực hành trên sông nước cô mới hiểu sự khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm với công việc nên nữ diễn viên sinh năm 1995 đã nỗ lực học tập chăm chỉ và hoàn thành tốt vai diễn của mình. Với Lê Hạ Anh khi được vào vai diễn cô Hồng lái đò đã là niềm hạnh phúc, vinh dự nhưng là một diễn viên trẻ cô cũng trải qua những khó khăn. Đó là những ngày thời tiết ở Quảng Trị rất khắc nghiệt, mưa liên tục và không ngừng nghỉ ngày nào. Và trong thời tiết đó, cô gặp cảnh quay rất khó.

Sau 1 năm thành công với vai diễn này, Hạ Anh đã thay đổi bản thân khi vào vai diễn Ánh trong "Lên hương" với một diện mạo cá tính cùng tính cách khác hẳn so với vai diễn Hồng. Nếu Hồng trong “Mưa đỏ” mang vẻ đẹp mộc mạc, trầm lắng thì Kim Ánh lại có màu sắc trẻ trung, thời trang và có phần quyến rũ.

Sự thay đổi này cho thấy Hạ Anh muốn thử sức với nhiều dạng vai thay vì để khán giả chỉ nhớ đến mình qua một nhân vật.

Với một diễn viên, thành công của một vai diễn đôi khi cũng trở thành áp lực. Khi một nhân vật được yêu thích, những vai diễn tiếp theo dễ bị đặt lên bàn cân so sánh. Hạ Anh dường như chọn cách bước tiếp, dùng những nhân vật mới để chứng minh khả năng biến hóa của mình.

Ở tuổi 31, Hạ Anh vẫn giữ cuộc sống tương đối kín tiếng. Nữ diễn viên ít chia sẻ chuyện riêng tư và chủ yếu được nhắc đến qua công việc.

Sau hiệu ứng từ “Mưa đỏ”, cô xuất hiện với hình ảnh trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ nét trẻ trung vốn có. Điều khiến khán giả quan tâm là thay vì liên tục xuất hiện trên truyền thông bằng những câu chuyện đời tư, Hạ Anh tập trung vào các dự án nghệ thuật.

Với cô, mỗi vai diễn dường như là một cơ hội để khám phá thêm một khía cạnh khác của bản thân. Hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Hạ Anh chưa phải cái tên xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Song, hành trình của cô có một điểm đáng chú ý: nữ diễn viên kiên trì theo đuổi nghề và từng bước tích lũy những vai diễn mang màu sắc riêng.