Con trai Đàm Vĩnh Hưng thân thiết với Mỹ Tâm

Polo – con trai Đàm Vĩnh Hưng được nhiều khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu và tính cách tình cảm. Cậu bé cũng có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Mỹ Tâm, người vốn có tình cảm đặc biệt với Đàm Vĩnh Hưng và gia đình anh.

Trong những lần gặp gỡ, Mỹ Tâm dành cho Polo sự quan tâm, gần gũi như một người cô, còn cậu bé cũng thể hiện sự quấn quýt, tự nhiên khi ở bên nữ ca sĩ. Khoảnh khắc tình cảm giữa hai cô cháu vì thế thường nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên con trai trong những chuyến đi, dịp sinh nhật hay những hoạt động thường ngày. Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy anh dành nhiều thời gian cho con và luôn cố gắng lưu giữ những kỷ niệm đẹp của hai bố con.

Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng có vẻ ngoài sáng sủa, đáng yêu và ngày càng trưởng thành. Cậu bé cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

Với Đàm Vĩnh Hưng, việc chăm sóc và đồng hành cùng con mang đến cho anh những trải nghiệm đặc biệt. Nam ca sĩ từng nhiều lần thể hiện sự tự hào khi nói về con trai và mong muốn Polo có tuổi thơ vui vẻ, được phát triển theo sở thích của riêng mình.

Sinh ra trong một gia đình có bố là nghệ sĩ nổi tiếng, Polo sớm nhận được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng không vì vậy mà để con trở thành tâm điểm trong mọi hoạt động của mình.

Nam ca sĩ thường chia sẻ những hình ảnh giản dị của hai bố con thay vì quá chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh cho Polo. Những khoảnh khắc đời thường như cùng nhau vui chơi, đi du lịch hay tổ chức sinh nhật vì thế nhận được nhiều sự yêu thích.

Dù là con của một nghệ sĩ nổi tiếng, Polo vẫn được bố tạo điều kiện để có cuộc sống phù hợp với lứa tuổi. Đàm Vĩnh Hưng dành sự quan tâm cho việc học tập, vui chơi và những sở thích cá nhân của con. Những hình ảnh Polo lớn lên từng ngày cũng cho thấy cậu bé ngày càng tự tin và có nhiều nét giống bố. Khán giả dành sự yêu mến cho Polo không chỉ bởi cậu là con trai của Đàm Vĩnh Hưng mà còn bởi hình ảnh hồn nhiên, gần gũi trong những lần xuất hiện.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại TP.HCM và hoạt động nghệ thuật từ những năm 1990. Anh sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Xin lỗi tình yêu, Bình minh sẽ mang em đi, Nửa vầng trăng, Giới hạn nào cho chúng ta, Tình ơi xin ngủ yên, Qua cơn mê, Biển tình, Thành phố buồn...

Đàm Vĩnh Hưng cũng ghi dấu ấn với các dự án nhạc xưa và bolero, góp phần đưa nhiều ca khúc quen thuộc đến gần hơn với khán giả trẻ