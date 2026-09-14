Ảnh sao 14/9: Đại Nghĩa đi hát ở chùa

Nghệ sĩ Đại Nghĩa tham gia một buổi hát cúng dường tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, TP HCM.

Anh cho biết khá đông Phật tử về chiêm bái tượng Bổn Sư trước khi tượng được thỉnh về Tu viện Am Mây ở San Diego, California.

Vợ chồng Cường Đôla - Đàm Thu Trang đăng ảnh chơi cùng ba con Subeo, Suchin và Sutin trong biệt thự, khép lại một cuối tuần bên gia đình.

Isaac có chuyến công tác tại Nhật Bản. Ca sĩ đăng ảnh tại Tokyo, hào hứng thông báo với người hâm mộ về hành trình mới.

Pháp Kiều chia sẻ hình ảnh hậu trường ghi hình tập 11 của 'Tinh hà say hi'. Rapper cùng các anh trai diện đồ ngủ, tạo không khí vui vẻ trong phần ghi hình.

Song Luân về quê thăm bà ngoại. Ca sĩ kể lại câu nói hài hước của bà về chuyện ăn uống, đồng thời cho rằng sự dí dỏm của mình được thừa hưởng từ bà.

Trở lại Nha Trang, Thanh Hằng ghé những địa điểm quen thuộc từng gắn với thời gian cô quay phim 'Mẹ chồng'.

Cô thưởng thức cháo gà, bánh xèo và bún cá, đồng thời hỏi người hâm mộ về những địa điểm ăn uống thú vị tại thành phố biển.

Kim Cương chia sẻ khoảnh khắc bên con trai Will, thừa nhận mỗi lần gặp con, cô cảm nhận bé trưởng thành hơn.

Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Dương Triệu Vũ và đại gia đình quây quần mừng sinh nhật lần thứ 89 của mẹ.

Dương Triệu Vũ cho biết anh trai Hoài Linh muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ. Ca sĩ gửi lời chúc mẹ luôn khỏe mạnh, bình an để gia đình có thêm nhiều thời gian bên nhau.

Hoa hậu Emoura Phạm khoe hình ảnh trong trang phục truyền thống Thái Lan, chuẩn bị cho hành trình tại Miss Grand International.