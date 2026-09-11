Văn Mai Hương lần đầu tiết lộ truyền thống gia đình

Tập 5 Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng, với chủ đề “Tuổi 23 các đồng chí ước mơ gì”, lên sóng tối 10/9 mang đến nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc. Sau những giờ huấn luyện, các chiến sĩ có buổi tối đặc biệt khi tham quan phòng Truyền thống Lữ đoàn 101, gặp gỡ thân nhân liệt sĩ và tham gia sinh hoạt chính trị.

Các chiến sĩ tham quan phòng Truyền thống Lữ đoàn 101. (Ảnh: NSX)

“Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo”

Tại phòng Truyền thống, các chiến sĩ được tìm hiểu về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị. Giữa những dấu mốc, hiện vật và chiến công, câu chuyện về 649 anh hùng, liệt sĩ của Lữ đoàn khiến không khí trở nên lắng đọng.

Đặc biệt, câu chuyện về Liệt sĩ - Anh hùng LLVTND Trần Văn Phương, người hy sinh khi mới 23 tuổi để bảo vệ chủ quyền biển đảo, khiến nhiều chiến sĩ không kìm được nước mắt.

Ở độ tuổi đôi mươi, trong khi nhiều người trẻ chỉ lo nghĩ đến chuyện hôm nay mặc gì, làm gì để phát triển bản thân, người chiến sĩ ấy đã chọn hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng".

Ca sĩ Văn Mai Hương rưng rưng, nghẹn ngào trong chương trình "Sao nhập ngũ". (Ảnh: NSX).

Biết Liệt sĩ Trần Văn Phương hy sinh khi chưa một lần được nhìn thấy con gái, Tuấn Dương bật khóc. Nam nghệ sĩ chia sẻ anh rất yêu con và không thể tưởng tượng nếu một ngày mình không còn cơ hội gặp con nữa. “Tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé đối với đồng chí đã ra đi để bảo vệ đất nước”, anh nói.

Ca sĩ Văn Mai Hương cũng nghẹn ngào kể về gia đình có truyền thống yêu nước. Cô cho biết bà nội là liệt sĩ, ông nội là thương binh, từng trải qua cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. “Từ nhỏ tôi đã không được gặp bà nội, vì bà mất rất là sớm”, Văn Mai Hương chia sẻ, đồng thời bày tỏ niềm tự hào và biết ơn khi được sống trong thời bình.

Trong khi đó, Thúy Ngân thừa nhận có những “điểm chạm” khiến cô không thể kiểm soát cảm xúc. Cô vốn đến chương trình với mong muốn rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn, nhưng câu chuyện của những người lính đã khiến cô bật khóc.

Các chiến sĩ tham gia Sao nhập ngũ học hát “Khúc Quân ca Trường Sa”. (Ảnh: NSX)

“Ở Trường Sa, thứ nhiều nhất là tình yêu Tổ quốc”

Cũng trong buổi sinh hoạt chính trị, các chiến sĩ được học hát “Khúc Quân ca Trường Sa”. Khi giáo viên đặt câu hỏi “Ở Trường Sa có gì nhiều nhất?”, Phan Mạnh Quỳnh hài hước đoán là hàng dừa, còn Châu Bùi hình dung về biển xanh, cát vàng và thời tiết khắc nghiệt.

Thế nhưng, câu trả lời của giáo viên khiến ai cũng gật gù, bồi hồi xúc động: “Theo tôi, ở Trường Sa, thứ nhiều nhất là tình yêu Tổ quốc". Đồng chí giáo viên mong rằng khi thực sự đặt chân tới Trường Sa, các chiến sĩ sẽ có thể hát “Khúc Quân ca Trường Sa” thật lớn, bằng tất cả niềm tự hào của mình.

Buổi sinh hoạt đã diễn ra trong không khí rộn ràng và đầy hứng khởi. “Khúc Quân ca Trường Sa” đã trở thành cầu nối để tình yêu biển đảo và niềm tự hào Tổ quốc được bồi đắp thêm trong mỗi chiến sĩ trước khi bước vào hành trình mà tất cả đều đang háo hức hướng tới: được tận mắt đặt chân đến Trường Sa.

Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng phát sóng từ ngày 13/8/2026, lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần trên QPVN; 21h trên HTV7, YouTube và TV360.