Thời trẻ phong trần, lãng tử của NSND Công Lý

Mỗi lần loạt ảnh cũ của NSND Công Lý được chia sẻ, ngoại hình thời trẻ của nam nghệ sĩ lại thu hút sự chú ý đặc biệt. Một số hình ảnh vừa được đăng tải cho thấy một Công Lý hồi mới vào nghề với vóc dáng gầy, gương mặt thư sinh, nụ cười rạng rỡ.

Có thời điểm anh để tóc húi cua, tạo vẻ ngoài nam tính và được nhận xét có thần thái giống những tài tử Hong Kong thập niên 1990.

NSND Công Lý thời trẻ sở hữu vẻ ngoài phong trần, thư sinh và khá lãng tử.

Khác với hình ảnh “cô Đẩu” điệu đà, đanh đá, đỏng đảnh mà khán giả quen thuộc trên truyền hình, nghệ sĩ Công Lý thời trẻ có hình ảnh phong trần, nam tính và cá tính.

NSND Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội, từng theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi còn là sinh viên năm thứ ba, anh cùng người bạn học Trung Hiếu đã được Nhà hát Kịch Hà Nội phát hiện và mời về làm diễn viên tập sự. Cả hai chính thức gắn bó với nhà hát từ năm 1993.

Có thời điểm anh để tóc húi cua, tạo vẻ ngoài nam tính và được nhận xét có thần thái giống những tài tử Hong Kong thập niên 1990.

Ít ai biết, con đường đến với nghệ thuật của Công Lý không hoàn toàn bằng phẳng. Theo chia sẻ của vợ nam nghệ sĩ, thời trẻ anh từng làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống, như bơm xe đạp gần Cung Thiếu nhi Hà Nội. Nhờ có chất giọng tốt, anh còn nhận lồng tiếng và làm trợ lý cho các đoàn phim để kiếm thêm thu nhập

Những năm đầu sự nghiệp, Công Lý dành phần lớn thời gian cho sân khấu. Anh tham gia nhiều vở như Ông không phải là bố tôi, Vùng lạnh, Điệp khúc Vi-rút, Tiếng đàn vùng Mê thảo, Tình sử ngàn năm, Mảnh đất lắm người nhiều ma...

Trên màn ảnh truyền hình, Công Lý nổi tiếng với vai Bắc Đẩu trong chuỗi chương trình “Táo quân”. Với lối diễn sắc sảo, duyên dáng và khả năng tung hứng cùng đồng nghiệp, Công Lý biến Bắc Đẩu thành một trong những nhân vật được khán giả nhớ nhất mỗi dịp cuối năm. Vai diễn này gây ấn tượng mạnh đến nỗi anh được khán giả gọi thân mật là “cô Đẩu”.

Công Lý ghi dấu với nhiều vai diễn trước khi trở thành cô Đẩu của “Táo quân”.

Ở lĩnh vực phim truyền hình, anh cũng ghi dấu ấn ở nhiều tác phẩm như: Bão qua làng, Gió làng Kình, Tình khúc bạch dương, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Hướng dương ngược nắng, Những cô gái trong thành phố…

Năm 2011, Công Lý được trao danh hiệu NSƯT va đến năm 2019 được phong danh hiệu NSND. Anh được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội năm 2020, hiện đã thôi giữ chức vụ này.

Về đời tư, trước khi xây dựng tổ ấm với Ngọc Hà, Công Lý trải qua hai cuộc hôn nhân cũ và có hai người con.

Anh và Ngọc Hà kết hôn đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cô cũng chính là người ở bên cạnh hỗ trợ công việc, giúp hình ảnh NSND Công Lý chỉn chu hơn.

NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà.

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị ngã vì đột quỵ tại nhà riêng, phải điều trị lâu dài tại bệnh viện. Biến cố ấy khiến anh phải dừng các hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài. Suốt mấy năm tròi, Ngọc Hà sát cánh cùng chồng vượt qua biến cố, từ những ngày nguy nan nhất cho đến hành trình hồi phục đòi hỏi sự kiên trì, tận tâm và tình cảm sâu nặng.

Táo quân 2023 đánh dấu sự trở lại của Công Lý sau thời gian vắng bóng vì bạo bệnh. Trong lần tái xuất này, anh tiếp tục đảm nhận vai Bắc Đẩu. Thời lượng xuất hiện của anh ngắn nhưng vẫn chạm đến trái tim khán giả.

Hiện tuy sức khỏe đã có tiến triển tốt nhưng anh vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, chưa lấy lại phong độ diễn xuất thời đỉnh cao. Dù vậy, NSND Công Lý vẫn từng bước quay lại với công việc. Anh xuất hiện trong một số dự án truyền hình với những vai diễn phù hợp như Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ; Dưới bóng cây hạnh phúc; Trạm cứu hộ trái tim...