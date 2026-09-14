Nữ rapper từng gây chú ý ở Rap Việt “biến mất” 2 năm, giờ ra sao?

UMIE tên thật Đặng Nguyễn Uyển My, sinh năm 2001 tại Bà Rịa, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trước khi tham gia Rap Việt mùa 3, cô từng được một bộ phận khán giả trẻ biết đến qua các ca khúc như Không yêu xin đừng nói, Ghé vào tai.

Nữ nghệ sĩ bắt đầu tập viết nhạc từ năm 2018, khi còn học lớp 11. Phần lớn quá trình sáng tác của UMIE đến từ việc tự học và làm nhạc theo bản năng. Đến năm 2024, cô mới bắt đầu học thanh nhạc bài bản hơn để cải thiện giọng hát và khả năng trình diễn.

“Trước Rap Việt, thật ra UMIE chưa nghĩ mình là rapper hay ca sĩ gì cả. UMIE chỉ đơn giản là một cô bé muốn làm nhạc và muốn đưa âm nhạc của mình đến với nhiều người hơn”, cô chia sẻ.

UMIE từng gây chú ý tại Rap Việt mùa 3.

Sau Rap Việt mùa 3, UMIE ít xuất hiện trước công chúng. Nữ rapper cho biết bản thân từng trải qua một số chuyện không vui nên quyết định dành thời gian nhìn lại mình, luyện tập và trau dồi thêm kỹ năng thay vì tiếp tục xuất hiện khi tâm lý chưa thực sự ổn định.

Khoảng thời gian này cũng trở thành giai đoạn UMIE sáng tác nhiều nhất từ trước tới nay. Theo nữ rapper, cô đã viết khoảng 100 bản demo trong gần hai năm, có ngày hoàn thành hai bài hát. Thay vì bó mình trong một thể loại cố định, UMIE thử nghiệm nhiều cách viết giai điệu và màu sắc âm nhạc khác nhau.

Song song với sáng tác, cô tập trung luyện giọng và bắt đầu học nhảy. UMIE cho biết không muốn giới hạn bản thân ở vai trò người viết và thể hiện ca khúc mà hướng tới khả năng biểu diễn đa dạng hơn trên sân khấu.

Sau hai năm, sự thay đổi mà UMIE cảm nhận rõ nhất nằm ở cách nhìn về tình yêu và cuộc sống. Nếu những sáng tác trước đây có phần trực tiếp, ngây thơ thì cô cho rằng âm nhạc hiện tại có giai điệu phong phú hơn, phần ca từ cũng phản ánh nhiều trải nghiệm hơn.

“Giai điệu phong phú hơn, lyric sâu sắc và hoa mỹ hơn cô bé UMIE của Không Yêu Xin Đừng Nói ngày xưa. Nhưng UMIE nghĩ sự thay đổi đó vẫn là mình, chỉ là một phiên bản lớn hơn và hiểu mình hơn thôi”, nữ rapper nói.

Năm 2026, UMIE đánh dấu sự trở lại bằng hai single Magic Luv và Liệu ngày hôm đó. Trong đó, Magic Luv vẫn giữ một phần hình ảnh ngọt ngào từng gắn với cô nhưng được thể hiện theo hướng trưởng thành hơn. Liệu ngày hôm đó kể về những băn khoăn của một cô gái sau chia tay.

UMIE cho biết việc trở lại ở thời điểm này xuất phát từ việc cô đã tích lũy quá nhiều ca khúc. “Nếu còn ẩn nữa chắc 100 nick Google Drive của UMIE cũng không chứa nổi demo mất”, cô nói vui.

Theo kế hoạch được nữ nghệ sĩ chia sẻ, năm 2026 cô dự kiến phát hành 10 single, năm 2027 hướng tới một mixtape hoặc EP gồm 10 bài và năm 2028 là album đầu tay khoảng 13-15 ca khúc.

Trước quãng thời gian “ẩn mình”, UMIE từng vướng ồn ào vào cuối năm 2023 liên quan đến tranh chấp hợp đồng quản lý. Nữ rapper khi đó cho rằng mình bị ràng buộc bởi “hợp đồng nô lệ”, trong khi ê-kíp cũ lên tiếng phản bác và đưa ra thông tin trái chiều. Sau vụ việc, UMIE hạn chế xuất hiện trước công chúng.