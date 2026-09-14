Triệu Lộ Tư chật vật tìm lại chỗ đứng

Trước khi bước sang năm 2024 đầy biến động, Triệu Lộ Tư từng là tiểu hoa đán thống trị màn ảnh nhỏ lứa sinh sau năm 1995. Nhờ sở hữu vô số vai diễn ấn tượng cùng thành tích phim vô cùng nổi bật, cô luôn được các nền tảng phát sóng lớn ưu ái. Khán giả từng kỳ vọng cô sẽ tiến xa hơn nữa nhờ sức hút khổng lồ trên mạng xã hội. Tuy nhiên mọi thứ bất ngờ sụp đổ vào cuối năm 2024 khi cô gặp phải vấn đề sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng.

Nữ diễn viên bị đột quỵ kéo theo tình trạng suy nhược cơ thể trầm trọng dẫn tới tổn thương hệ thần kinh. Biến cố này khiến cô mất khả năng vận động cũng như ngôn ngữ tạm thời trong 1 khoảng thời gian dài. Sau đó cô lên tiếng đổ lỗi cho công ty quản lý cùng ê-kíp sản xuất dự án "Tình nhân" đã đẩy cô vào tình trạng trầm cảm nặng nề. Sự việc ồn ào này khép lại bằng quyết định bỏ ngang dự án "Tình nhân" đang dang dở của cô.

Kể từ thời điểm đưa ra quyết định gây chấn động đó, Triệu Lộ Tư gần như biến mất hoàn toàn khỏi các phim trường trong suốt 2 năm trời. Cô không tham gia bất kỳ dự án nào khiến mức độ phủ sóng giảm sút nghiêm trọng. Người hâm mộ liên tục bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của thần tượng giữa chốn giải trí vô cùng khắc nghiệt này. Những lùm xùm xoay quanh thái độ làm việc đã khiến các nhà đầu tư lớn dần e dè khi nhắc tới tên cô.

Triệu Lộ Tư chuyển sang làm nhà sản xuất phim ngắn. Sina.

Nhiều nguồn tin thân cận khẳng định các nhà sản xuất phim đình đám không còn mặn mà săn đón ngôi sao sinh năm 1998 như thời điểm trước đây. Điều này buộc cô phải tự mình đứng ra xoay xở tìm kiếm những dự án mới để cứu vãn danh tiếng đang trượt dốc. Cô từng tiết lộ bản thân nhận được 1 số lời mời đóng phim nhưng lại liên tục đưa ra lý do hoãn lại ngay sát thời điểm bấm máy. Những quyết định thiếu dứt khoát này vô tình đẩy cô vào tình thế vô cùng bất lợi.

Hậu quả nhãn tiền là Triệu Lộ Tư hiện tại không còn bất kỳ tác phẩm lưu trữ nào chờ lên sóng. Việc vắng bóng quá lâu trên màn ảnh đã khiến cô đánh mất đi lượng lớn khán giả trung thành từng đồng hành trong nhiều năm. Các chuyên gia truyền thông đánh giá đây là 1 bước lùi cực kỳ đáng tiếc đối với 1 ngôi sao từng nắm giữ nhiều lợi thế. Cơ hội để cô chen chân trở lại các dự án truyền hình quy mô lớn đang ngày càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Rủi ro khôn lường khi chuyển hướng sang thị trường phim ngắn

Đối mặt với muôn vàn bế tắc, cuối tháng 7, Triệu Lộ Tư bất ngờ đưa ra thông báo mời hợp tác cùng nhiều biên kịch. Cô nhanh chóng chốt hạ việc ký hợp đồng mua bản quyền 9 kịch bản khác nhau để tự mình triển khai sản xuất. Tác phẩm đầu tay do cô đích thân tổ chức thực hiện mang tên "SONDER tôi không phải NPC". Động thái tự tìm kiếm kịch bản này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy nữ diễn viên đang vô cùng chật vật trên con đường nghệ thuật.

Đáng chú ý, dự án "SONDER tôi không phải NPC" chỉ là 1 bộ phim ngắn với lịch trình quay vỏn vẹn trong khoảng 8 hoặc 9 ngày. Tác phẩm đã chính thức khai máy vào ngày 22 tháng 8 tại phim trường Hoành Điếm. Theo đúng kế hoạch ban đầu, đoàn phim đã tổ chức lễ đóng máy chớp nhoáng vào thời điểm cuối tháng 8. Thời gian sản xuất quá ngắn ngủi khiến giới chuyên môn đặt ra dấu hỏi lớn về chất lượng nghệ thuật thực sự của dự án này.

Không chỉ gây tranh cãi về mặt thời gian, dàn diễn viên góp mặt trong phim cũng khiến công chúng vô cùng hoang mang. Những cái tên như Bảo Khiết Nghi, Chu Chỉ Nghệ hay Ngụy Tiêu đều là những gương mặt hoàn toàn vô danh trên thị trường. Thậm chí ngoại hình của dàn diễn viên trẻ này cũng bị khán giả đánh giá là hết sức bình thường. Sự thiếu vắng những ngôi sao bảo chứng rating chắc chắn sẽ mang lại vô vàn thách thức cho doanh thu của bộ phim.

Trong số các diễn viên, Hậu Bản là cái tên vướng phải nhiều thị phi bậc nhất mạng xã hội thời gian qua. Dù mang danh xưng nữ ca sĩ thần tượng, cô lại thường xuyên bị công chúng mỉa mai là diễn viên có nhan sắc kém nhất giới giải trí. Hậu Bản vốn chỉ nổi lên nhờ việc quay các video hài hước thu hút người xem trên mạng. Hồi tháng 2, cô từng gây phẫn nộ đến mức bị đuổi khỏi đoàn phim "Không nhường giang sơn" vì dám đăng clip chê bai nam diễn viên Dương Dương.

Đặc biệt hơn, bố ruột của Triệu Lộ Tư cũng lần đầu tiên thử sức với vai trò diễn viên trong chính tác phẩm do con gái mình cầm trịch. Sự xuất hiện của người thân càng làm dấy lên những nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của toàn bộ ê-kíp sản xuất. Trang báo giới giải trí thẳng thắn nhận định dự án phim ngắn đầu tay này đang phải gánh chịu quá nhiều rủi ro. Khả năng diễn xuất còn nhiều hạn chế của dàn cast chắc chắn sẽ rất khó để lôi kéo sự quan tâm của khán giả đại chúng.

Mô hình trả lương cho diễn viên trong dự án cũng đang vấp phải vô số ý kiến chỉ trích trái chiều. Theo nhiều nguồn tin, các diễn viên tham gia không được nhận khoản cát-xê cố định như thông lệ của giới giải trí. Thay vào đó, ê-kíp lại áp dụng hình thức chia hoa hồng trực tiếp dựa trên tổng doanh thu thực tế mà tác phẩm thu về. Mặc dù cách làm này giúp Triệu Lộ Tư giảm bớt gánh nặng rủi ro thua lỗ nhưng lại vô tình tạo áp lực khổng lồ lên vai các diễn viên.

Họ không chỉ phải vắt kiệt sức lực để đảm bảo chất lượng diễn xuất mà còn phải ngày đêm lo lắng về vấn đề doanh thu phim. 1 tác phẩm được hoàn thành trong vỏn vẹn chưa tới 10 ngày rất khó để thuyết phục khán giả bỏ tiền ra thưởng thức. Bên cạnh vai trò nhà sản xuất, Triệu Lộ Tư được cho là sẽ trực tiếp tham gia diễn xuất trong 1 dự án phim khác mang tên "Thư từ biệt". Tác phẩm thuộc thể loại hài đen xoay quanh cuộc đời đầy trắc trở của 1 người phụ nữ sắp bước sang ngưỡng tuổi 30.

Nhân vật nữ chính rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn cùng sự tuyệt vọng tột cùng với cuộc sống thực tại. Quá bế tắc, cô quyết định tự mình chắp bút viết 13 lá thư gửi gắm đến những kẻ từng tàn nhẫn làm tổn thương mình. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đánh giá việc hạ mình đóng phim ngắn là 1 bước thụt lùi thảm hại của Triệu Lộ Tư. Cô vốn dĩ xuất thân là 1 diễn viên phim chiếu mạng nhưng đã phải đánh đổi nhiều giọt mồ hôi suốt nhiều năm để leo lên vị trí đóng chính phim truyền hình.

Việc phải quay trở lại với thị trường phim cấp thấp đồng nghĩa với việc cô đang tự tay giáng cấp chính bản thân mình. Hành động này trực tiếp làm suy giảm giá trị thương mại của Triệu Lộ Tư trong mắt các nhãn hàng lớn. Trong thời gian dài không có kịch bản lớn, cô đành ngậm ngùi thử sức với hàng loạt công việc hoàn toàn mới mẻ. Nữ diễn viên liên tục lấn sân sang con đường ca hát, kinh doanh hay thậm chí là tự mình sáng lập thương hiệu thời trang riêng.

Thế nhưng, những nỗ lực rẽ hướng này dường như chỉ nhận được sự ủng hộ ít ỏi từ cộng đồng người hâm mộ trung thành. Thậm chí nhiều ý kiến gay gắt còn lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên đang cố tình tìm mọi cách bòn rút tiền bạc của fan. Sự nghiệp diễn xuất cốt lõi đang rơi vào bế tắc khiến tương lai của ngôi sao trẻ trở nên vô cùng tăm tối. Cô đang phải trả 1 cái giá quá đắt cho những quyết định thiếu cân nhắc của mình.

Theo: t/h