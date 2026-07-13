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Ảnh sao 13/7: Con gái Kha Ly đón sinh nhật ở quê ngoại

Sự kiện: Sao Việt

Bé Lita nhà Kha Ly - Thanh Duy được họ hàng bên ngoại tổ chức sinh nhật sớm; Xuân Hinh thăm cơ sở làm đẹp của bạn gái Chí Trung.

Ảnh sao 13/7: Con gái Kha Ly đón sinh nhật ở quê ngoại - 1

Bé Lita, 2 tuổi, con gái vợ chồng nghệ sĩ Kha Ly - Thanh Duy, về quê ngoại ở Cần Thơ nghỉ hè, được họ hàng mừng sinh nhật trước bốn ngày.

Kha Ly cho biết con gái may mắn, hạnh phúc khi có tuổi thơ bình yên, nhận được nhiều tình yêu thương từ mọi người.

Ảnh sao 13/7: Con gái Kha Ly đón sinh nhật ở quê ngoại - 2

Nghệ sĩ Xuân Hinh thăm cơ sở làm đẹp của doanh nhân Ý Lan, bạn gái NSƯT Chí Trung, được cô tư vấn chăm sóc ngoại hình.

Ảnh sao 13/7: Con gái Kha Ly đón sinh nhật ở quê ngoại - 3

Khổng Tú Quỳnh bồng thú cưng đi dạo mát chiều cuối tuần. Cô được khán giả khen trẻ trung, dễ thương ở tuổi ngoài 30.

Ảnh sao 13/7: Con gái Kha Ly đón sinh nhật ở quê ngoại - 4

Hoa hậu Tiểu Vy tận hưởng kỳ nghỉ ở miền Tây.

Ảnh sao 13/7: Con gái Kha Ly đón sinh nhật ở quê ngoại - 5

Phương Trinh Jolie cho biết dù là mẹ ba con, cô không khi nào chểnh mảng chuyện làm đẹp vì rất yêu bản thân. Cô duy trì tập yoga, ăn uống lành mạnh và tranh thủ du lịch mỗi khi rảnh để chăm sóc bản thân từ trong ra ngoài.

Ảnh sao 13/7: Con gái Kha Ly đón sinh nhật ở quê ngoại - 6

Lan Khuê chọn trang phục gợi cảm khi dự một dạ tiệc ở TP HCM. Cô trang điểm theo phong cách phương Tây sang trọng, tôn đường nét gương mặt sắc sảo.

Ảnh sao 13/7: Con gái Kha Ly đón sinh nhật ở quê ngoại - 7

Ốc Thanh Vân đưa các con thăm lại căn nhà nơi gia đình cô từng sống một năm ở Melbourne. Ngôi nhà đã được nữ diễn viên bán với giá khoảng 12 tỷ đồng sau khi cả nhà rời Australia về Việt Nam.

Ảnh sao 13/7: Con gái Kha Ly đón sinh nhật ở quê ngoại - 8

Thiều Bảo Trâm tham dự một sự kiện thời trang tại TP HCM.

Ảnh sao 13/7: Con gái Kha Ly đón sinh nhật ở quê ngoại - 9

Vợ chồng Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp sánh đôi tại buổi công chiếu phim ở Ấn Độ.

Ảnh sao 13/7: Con gái Kha Ly đón sinh nhật ở quê ngoại - 10

MC Cát Tường sang Mỹ nghỉ hè, trải nghiệm tắm biển, bắt cua và chế biến tại chỗ.

Ảnh sao 13/7: Con gái Kha Ly đón sinh nhật ở quê ngoại - 11

Vợ chồng ca sĩ Bảo Trâm đi chơi biển, dành thời gian riêng tư bên nhau để hâm nóng tình cảm.

Ảnh sao 31/3: Con gái Kha Ly ra phim trường ở Tiền Giang thăm bố mẹ
Ảnh sao 31/3: Con gái Kha Ly ra phim trường ở Tiền Giang thăm bố mẹ

Bé Lita được bảo mẫu đưa từ TP HCM về Tiền Giang thăm bố mẹ đang quay phim tại đó; Ngọc Huyền - Vũ Luân đóng Lan và Điệp.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/07/2026 21:22 PM (GMT+7)
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