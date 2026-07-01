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Ảnh sao 1/7: Mẹ chồng H'Hen Niê sang chăm cháu

Sự kiện: Sao Việt

Mẹ chồng H'Hen Niê sang chăm con cho vợ chồng cô đi làm; Thân Thúy Hà phấn khởi khi con trai du học sinh về nước nghỉ hè.

Ảnh sao 1/7: Mẹ chồng H&#39;Hen Niê sang chăm cháu - 1

Mẹ chồng H'Hen Niê mỗi tuần 2-3 lần chạy xe từ nhà riêng ở phía tây thành phố sang khu đô thị Sala chăm cháu nội.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê - cho biết con gái Harley tỏ ra phấn khích mỗi khi được gặp bà.

Ảnh sao 1/7: Mẹ chồng H&#39;Hen Niê sang chăm cháu - 2

Con trai Thân Thúy Hà về nước nghỉ hè sau nửa năm du học.

Diễn viên cho biết cậu cả lớn bổng, cao hơn 1,8 m, tính trầm và không thích chụp ảnh.

Ảnh sao 1/7: Mẹ chồng H&#39;Hen Niê sang chăm cháu - 3

Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên mặc trang phục màu sắc đối lập khi đi sự kiện.

Ảnh sao 1/7: Mẹ chồng H&#39;Hen Niê sang chăm cháu - 4

Đại gia đình siêu mẫu Hà Anh quây quần mừng sinh nhật con gái cô, bé Myla, lên 8 tuổi.

Ảnh sao 1/7: Mẹ chồng H&#39;Hen Niê sang chăm cháu - 5

Trương Quỳnh Anh trầm trồ cảnh sắc Việt Nam trong chuyến du lịch xuyên Việt.

Ảnh sao 1/7: Mẹ chồng H&#39;Hen Niê sang chăm cháu - 6

Con gái diễn viên Kha Ly được khen 'xinh như búp bê' nhờ thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ.

Ảnh sao 1/7: Mẹ chồng H&#39;Hen Niê sang chăm cháu - 7

Vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình phơi nắng trên bãi biển cùng các con trong chuyến nghỉ hè.

Ảnh sao 1/7: Mẹ chồng H&#39;Hen Niê sang chăm cháu - 8

Lương Bích Hữu khoe góc mặt trẻ trung khi chụp ảnh street style.

Ảnh sao 1/7: Mẹ chồng H&#39;Hen Niê sang chăm cháu - 9

Đông Nhi - Ông Cao Thắng tận hưởng thời gian vui vẻ bên hai con gái.

Ảnh sao 1/7: Mẹ chồng H&#39;Hen Niê sang chăm cháu - 10

Năm mẹ con Vân Trang tạo dáng cho ông xã Hữu Quân chụp ảnh.

Thùy Anh tằn tiện từng đồng để chăm sóc '5 đứa con thơ'
Thùy Anh tằn tiện từng đồng để chăm sóc '5 đứa con thơ'

Ngoài công việc diễn xuất và hoạt động trong lĩnh vực diễn viên, mẫu ảnh, Thùy Anh có cuộc sống đời thường giản dị như bao người khác. Dù hiện vẫn độc...

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/07/2026 00:00 AM (GMT+7)
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