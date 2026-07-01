Mẹ chồng H'Hen Niê mỗi tuần 2-3 lần chạy xe từ nhà riêng ở phía tây thành phố sang khu đô thị Sala chăm cháu nội.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê - cho biết con gái Harley tỏ ra phấn khích mỗi khi được gặp bà.

Con trai Thân Thúy Hà về nước nghỉ hè sau nửa năm du học.

Diễn viên cho biết cậu cả lớn bổng, cao hơn 1,8 m, tính trầm và không thích chụp ảnh.

Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên mặc trang phục màu sắc đối lập khi đi sự kiện.

Đại gia đình siêu mẫu Hà Anh quây quần mừng sinh nhật con gái cô, bé Myla, lên 8 tuổi.

Trương Quỳnh Anh trầm trồ cảnh sắc Việt Nam trong chuyến du lịch xuyên Việt.

Con gái diễn viên Kha Ly được khen 'xinh như búp bê' nhờ thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ.

Vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình phơi nắng trên bãi biển cùng các con trong chuyến nghỉ hè.

Lương Bích Hữu khoe góc mặt trẻ trung khi chụp ảnh street style.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng tận hưởng thời gian vui vẻ bên hai con gái.

Năm mẹ con Vân Trang tạo dáng cho ông xã Hữu Quân chụp ảnh.