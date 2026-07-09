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Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy

Sự kiện: Sao Việt

Doanh nhân Thủy Tiên, vợ cũ ca sĩ Đan Trường, được khen nhan sắc thăng hạng ở tuổi 40; Quách Ngọc Tuyên đưa vợ con đi xuyên Việt.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 1

Doanh nhân Thủy Tiên - vợ cũ ca sĩ Đan Trường - diện trang phục gợi cảm khi đưa con trai đi chơi ở TP HCM.

Khán giả nhận xét cô ngày càng trẻ trung, quyến rũ nhờ thay đổi kiểu tóc và phong cách ăn mặc phóng khoáng hơn.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 2

MC Mai Ngọc tận hưởng cuộc sống 'mẹ bỉm sữa' bình yên trong biệt thự của gia đình chồng ở Bắc Ninh.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 3

Quách Ngọc Tuyên dành một tháng đưa vợ con đi phượt xuyên Việt trước khi bắt đầu dự án phim điện ảnh Xóm ăn sương cùng Việt Hương và Hoài Tâm.

Anh cho biết dù bận rộn vẫn thu xếp thời gian cho gia đình, để hai bé Bào Ngư và Vi Cá có tuổi thơ vui vẻ, đáng nhớ.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 4

Diễn viên Lê Khánh hội ngộ NSND Hồng Vân, nói ngày vui chỉ thiếu Hồng Đào.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 5

Bà bầu Thúy Diễm đón sinh nhật bên gia đình.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 6

Thanh Đoàn đăng ảnh tình cảm mừng sinh nhật bạn đời, diễn viên Hà Trí Quang.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 7

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng đi dã ngoại.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 8

Văn Mai Hương nghỉ ngơi trong khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội, nhân dịp cô ra Bắc công tác.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 9

Minh Luân tạm rời thành phố ít ngày, trở về quê nhà Đồng Tháp thư giãn với không khí trong lành, ngắm cảnh đồng lúa, vườn tược.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 10

Diễn viên Ngọc Huyền khoe eo thon trong set đồ năng động.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 11

Diễn viên Gia Bảo đưa con gái Grammy đi ăn vặt.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 12

Cát Tường cùng bạn bè đi uống bia, xem đá bóng.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 13

Huyền Baby phối đồ gợi cảm khi cổ vũ đội tuyển Argentina.

Ảnh sao 9/7: Vợ cũ Đan Trường được khen ngày càng sexy - 14

Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ mừng sinh nhật mẹ.

Đan Trường: 'Tôi giữ mình trước cám dỗ'
Đan Trường: 'Tôi giữ mình trước cám dỗ'

Trong 30 năm ca hát, Đan Trường nói thường xuyên đối mặt cám dỗ nhưng kiên quyết từ chối để giữ lối sống sạch.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/07/2026 00:00 AM (GMT+7)
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