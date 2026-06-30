Con gái Duy Mạnh được bố tặng 'món quà' ý nghĩa

Bắt đền vốn là một món quà nhỏ do nhạc sĩ Duy Mạnh viết tặng cho con trai Mạnh Cầm cùng các bạn trong lớp nhân một hoạt động ngoại khóa tại trường. Bước ngoặt diễn ra khi Cầm (con gái Thu Cầm) mang ca khúc này lên biểu diễn tại một chương trình âm nhạc của VTV.

Duy Mạnh góp mặt với vai trò khách mời trong hình ảnh chú bảo vệ nghiêm khắc nhưng ấm áp.

Đón nhận hiệu ứng tích cực ngoài mong đợi từ khán giả, nữ ca sĩ cùng ê-kíp đã quyết định phát triển bài hát thành một dự án âm nhạc chuyên nghiệp và chỉn chu nhất để gửi tặng công chúng.

Sản phẩm lần này chứng kiến sự giao thoa thú vị giữa hai thế hệ nghệ sĩ: một Duy Mạnh vốn nổi tiếng với những chiêm nghiệm đời sống mộc mạc, nay viết về tuổi học trò bằng lăng kính hóm hỉnh, bao dung. Kết hợp cùng tư duy âm nhạc hiện đại, trẻ trung của Cầm. Sự cộng hưởng này giúp Bắt đền vừa giữ được cái hồn hoài niệm của thế hệ trước, vừa sở hữu nhịp điệu tươi mới, bắt tai của thế hệ Gen Z.

Chia sẻ với phóng viên, Cầm cho hay: "Bài hát này xuất phát từ một câu chuyện rất đời thường trong gia đình, hoàn toàn không có tính toán từ trước. Nhưng càng đồng hành, tôi càng nhận ra đây là một mảnh ký ức đẹp, xứng đáng được kể lại bằng một ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh trọn vẹn hơn".

Góp giọng vào câu chuyện hậu trường, nhạc sĩ Duy Mạnh cũng thẳng thắn chia sẻ về quyết định trao đứa con tinh thần này cho con gái: "Ban đầu, ca khúc này chỉ là một kỷ niệm vui tôi viết riêng cho con trai và các bạn cùng lớp. Khi thấy Cầm và ê-kíp muốn phát triển bài hát thành một dự án chuyên nghiệp, tôi chỉ nghĩ mình đứng sau ủng hộ. Thế hệ của tôi làm âm nhạc bằng sự trải đời, còn các bạn trẻ bây giờ lại có tư duy rất mới, dám đưa những thử nghiệm nghệ thuật độc đáo vào MV. Thấy con gái trưởng thành, nghiêm túc với nghề và có những người bạn đồng hành tài năng, người làm bố như tôi thấy rất an lòng".

Cầm - giờ đây đã là một cô gái trưởng thành quyết định quay về thăm lại mái trường xưa.

Lấy cảm hứng từ truyện ngắn Bắt đền hoa sứ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, MV mở ra không gian hoài niệm về những năm tháng học trò trong trẻo. Kịch bản MV được xây dựng như một thước phim lật giở những ký ức sống động, xoay quanh hành trình của Cầm - giờ đây đã là một cô gái trưởng thành quyết định quay về thăm lại mái trường xưa.

Đứng giữa khoảng sân trường đầy kỷ niệm, Cầm bắt gặp hình ảnh các bạn học sinh thế hệ mới đang ríu rít đùa vui dưới bóng mát lớp học. Những gương mặt ngây ngô, hồn nhiên ấy tuy xa lạ mà lại rất thân quen, như một tấm gương phản chiếu lại chính hình bóng của Cầm và hội bạn thân năm nào.

Qua lăng kính của người trưởng thành nhìn về quá khứ, cụm từ "bắt đền" không mang sắc thái hờn trách, mà trở thành cái cớ dễ thương để lưu giữ những ký ức vô giá: từ hội bạn thân tinh nghịch, những rung động đầu đời ngốc nghếch cho đến những khoảnh khắc bình dị nơi trường lớp.

Hình ảnh trong MV của Cầm

Góp phần làm nên không khí thanh xuân trong trẻo cho MV là dàn nhân tố trẻ giàu tiềm năng như ca sĩ, diễn viên trẻ triển vọng Ali Thục Phương, tay trống trẻ Mạnh Cầm (em trai ruột của Cầm), cùng bộ đôi Bối Bối và Cấn Minh Đức... Đặc biệt, nhạc sĩ Duy Mạnh cũng góp mặt với vai trò khách mời trong hình ảnh chú bảo vệ nghiêm khắc nhưng ấm áp.

Nói về thông điệp của dự án, Cầm chia sẻ: "Bắt đền không đơn thuần là một MV ca nhạc, mà là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về những năm tháng thanh xuân ai cũng từng đi qua. Dù những kỷ niệm đã ở lại phía sau, nhưng mỗi khi thanh âm ấy vang lên, hy vọng chúng ta đều có thể mỉm cười".