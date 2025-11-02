Anh Dũng - Tình trẻ kém 14 tuổi đang ở đâu sau khi Trương Ngọc Ánh bị bắt?

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Thông tin này đang là tâm điểm chú ý của truyền thông cũng như cư dân mạng.

Trương Ngọc Ánh bị điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cùng với đó, cuộc sống của diễn viên Anh Dũng, bạn trai cũ kém cô 14 tuổi, cũng được nhiều người quan tâm, đặc biệt khi anh đã không hoạt động trên mạng xã hội trong một thời gian dài.

Trước đó, khi trả lời bình luận của khán giả về việc đột ngột vắng bóng, Anh Dũng từng cho biết: "Dạo này chán Facebook ạ. Nghỉ mạng xã hội cho khoẻ".

Năm 2005, Trương Ngọc Ánh kết hôn với nam diễn viên Trần Bảo Sơn và có chung một con gái. Cuộc hôn nhân của cặp đôi kéo dài 9 năm và kết thúc vào tháng 4/2014 với lý do được cho là khác biệt về lối sống. Sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh hẹn hò với Kim Lý một thời gian và nhanh chóng chia tay.

Anh Dũng công khai hẹn hò với Trương Ngọc Ánh.

Đến tháng 2/2022, nữ diễn viên lên tiếng xác nhận hẹn hò với diễn viên Nguyễn Anh Dũng - tình trẻ kém cô 14 tuổi. Được biết cả hai đã bên nhau một thời gian trước khi chính thức công khai với khán giả.

Từ sau khi xác nhận yêu nhau, cặp đôi xuất hiện bên nhau như hình với bóng, đồng hành cả trong công việc và đời sống cá nhân. Trước đó, khi được hỏi về dự định kết hôn, Anh Dũng khẳng định chưa có kế hoạch cụ thể mà đang tập trung tất cả cho công việc.

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng lộ dấu hiệu rạn nứt từ tháng 3/2024.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2024, tin đồn cặp đôi chia tay lan truyền rộng rãi. Đến tháng 4/2024, Trương Ngọc Ánh đã đăng lên trang cá nhân loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ, quyến rũ với dòng trạng thái đính kèm: "Độc thân, vui tính, thích một mình nhưng sợ cô đơn" như ngầm ám chỉ việc cô và diễn viên Anh Dũng "đường ai nấy đi".

Tháng 5/2024, nam diễn viên Anh Dũng gây xôn xao khi có dòng trạng thái ẩn ý: "Đắng cay cuộc đời nuôi tôi khôn lớn. Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn". Vào ngày 12/6/2024, nam diễn viên đăng bài khi anh tham dự một show diễn thời trang. Kể từ đó, nam diễn viên hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Bài đăng gần nhất của anh trên mạng xã hội là từ ngày 12/6/2024.

Cùng với việc Trương Ngọc Ánh cũng từng đăng tải trạng thái ám chỉ độc thân, nhiều người tin rằng cặp đôi đã âm thầm chia tay.

Khi còn bên nhau, Trương Ngọc Ánh từng nhận xét về bạn trai: "Anh Dũng là người hiền lành, biết quan tâm, chăm sóc, quan trọng là cực kỳ nam tính. Anh ấy có đủ mọi thứ tôi cần, người đàn ông "nói ít làm nhiều".

Diễn viên Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh được biết đến rộng rãi qua vai Thanh trong bộ phim truyền hình "Sống chung với mẹ chồng".

Diễn viên Anh Dũng đã ở ẩn trong suốt hơn 1 năm qua.

Tuy nhiên, vào tháng 9/2024, trên mạng xã hội thậm chí xuất hiện hình ảnh nam diễn viên cầm giấy vay tiền, chụp tại hai địa điểm khác nhau. Trong tờ giấy vay tiền có ghi rõ người vay tiền là Nguyễn Anh Dũng, thông tin cá nhân và chữ ký của nam diễn viên. Nhưng nam diễn viên hoàn toàn không có phản hồi nào về những hình ảnh này.