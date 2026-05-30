Cảnh Điềm 'gấp rút rao bán nhà' giữa scandal mang thai hộ

Theo Sinchew, căn hộ bên bờ sông Hoàng Phủ ở Thượng Hải do Cảnh Điềm đứng tên hiện được rao bán với mức giảm giá 20 triệu NDT để đẩy nhanh tiến độ. Căn penthouse, rộng 460 m2 với tầm view toàn cảnh 270 độ nhìn ra sông, tọa lạc tại Greentown Huangpu Bay, một khu dân cư hạng sang hàng đầu Thượng Hải. Trong video đơn vị môi giới bất động sản chia sẻ, toàn bộ đồ đạc bên trong đã được dọn sạch.

Cảnh Điềm mua bất động sản này vào năm 2020. Cuối tháng một năm nay, cô lần đầu rao bán nhà với giá ban đầu là 155 triệu NDT. Sau gần 4 tháng trên thị trường, vào cuối tháng 5, giá đã đột ngột giảm mạnh xuống còn 135 triệu NDT, giảm tổng cộng gần 13%.

Cảnh Điềm bán chung cư ở Thượng Hải. Ảnh: Weibo

Một số nguồn tin thân thiết Cảnh Điềm nói cô gặp rắc rối với bạn trai đại gia, đang thỏa thuận dàn xếp và cần huy động gần 200 triệu NDT tiền bồi thường, nên vội vàng bán nhiều bất động sản ở Bắc Kinh và Thượng Hải, theo Sinchew.

Lùm xùm mang thai hộ của Cảnh Điềm rộ lên hôm 22/5, khi một tài liệu được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo nội dung tài liệu, Cảnh Điềm ký hợp đồng với một công ty môi giới mang thai hộ, trong đó cô và bạn trai đại gia nhờ người mang thai hộ ở Mỹ. Trong hợp đồng, diễn viên được nhận 100.000 NDT cộng thêm 30 triệu NDT và dự định sang Mỹ lấy trứng. Tuy nhiên, cô bội ước, đòi thêm 50 triệu NDT và bỏ về Trung Quốc sau khi cuộc đàm phán đổ vỡ. Trước ồn ào, Cảnh Điềm lên tiếng phủ nhận thông qua công ty đại diện.

Cảnh Điềm tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô ra mắt với tư cách ca sĩ, sau đó chuyển sang diễn xuất. Với chiều cao 1,67 m cùng làn da trắng mịn và đôi lông mày cong vút như lá liễu, cô được nhiều người gọi là "hiện thân của sự giàu có và sắc đẹp".

Diễn viên Cảnh Điềm. Ảnh: Weibo

Năm 2017, Cảnh Điềm nổi tiếng nhờ đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Đại Đường vinh diệu. Đến năm 2021, cô một lần nữa gây sốt trở lại với vai chính trong bộ phim truyền hình Tư Đằng. Những năm gần đây, Cảnh Điềm vẫn hoạt động ổn định tuy độ bùng nổ không còn mạnh. Gần đây, cô tham gia bộ phim cổ trang Tựa Gấm, đóng cùng Trương Vãn Ý.

Đời tư của Cảnh Điềm nhiều ồn ào. Cô từng dính scandal tình cảm với vận động viên bóng bàn nổi tiếng Trương Kế Khoa. Hai người công khai hẹn hò vào năm 2018 và từng là cặp rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Đến năm 2019, cả hai xác nhận chia tay. Năm 2023, giới thạo tin cho hay Trương Kế Khoa dính nợ cờ bạc và bị tố đã gán ảnh, video riêng tư của Cảnh Điềm cho chủ nợ. Vụ việc gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc lúc đó. Chủ nợ sau đó bị cho là đã dùng những tài liệu riêng tư này để uy hiếp Cảnh Điềm, nhưng cô không thỏa hiệp mà chọn kiện ra tòa. Scandal gây ảnh hưởng mạnh tới hình ảnh Cảnh Điềm.