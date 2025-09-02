Gần 3 thập kỷ làm bạn, Thanh Thanh Hiền nhớ ánh mắt Xuân Hinh trong lần đầu gặp gỡ

Tái ngộ trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần của VTV3, nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền mang đến một cuộc trò chuyện vừa vui nhộn, vừa xúc động. Cả hai vốn đóng cặp với nhau rất ăn ý trong rất nhiều tác phẩm sân khấu nên không ít khán giả từng nhầm… họ là vợ chồng thật.

Thanh Thanh Hiền cũng kể lại ấn tượng khi lần đầu tiên được nhìn thấy nghệ sĩ Xuân Hinh đó là xem vở diễn do đàn anh đảm nhận vai chính.

"Tôi nhớ lần đầu nhìn thấy anh Hinh là khi xem vở chèo 'Chuyện tình sinh viên'. Vai diễn của anh hay quá khiến tôi phải chạy vào cánh gà để nhìn cho rõ. Nhưng vào trong, anh Hinh chỉ liếc mắt nhìn tôi. Từ buổi hôm đó, anh Xuân Hinh đã để ý và quyết định xuống tận Nhà hát Cải lương Việt Nam - nơi tôi làm việc để mời hợp tác", Thanh Thanh Hiền chia sẻ.

Nghe Thanh Thanh Hiền kể, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng phân bày: "Tôi đã biết Thanh Thanh Hiền từ trước đó rồi. Lúc đó tôi xuống Nhà hát Cải lương Việt Nam để tìm gặp Thanh Thanh Hiền mời cộng tác thì thấy phía đầu giường có một bức ảnh chân dung cài trâm bị mạng nhện bám đầy. Cô ấy kéo cái bàn ra mời uống nước chè, bảo mỗi tháng nghiện hết mấy cân chè. Hôm ấy về, tôi sợ quá, đang có ý định gì đó nhưng thôi, từ đó chỉ làm nghề thôi".

Gần 3 thập kỷ làm bạn diễn, Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền vẫn giữ được tình cảm trân quý dành cho nhau, coi nhau "là người tình sân khấu".

Thanh Thanh Hiền thú nhận, lần đó, chị nhận lời đàn anh đi diễn cùng nhưng sau đó lại "bỏ bom" khiến Xuân Hinh giận. Mãi mấy năm sau mới chịu diễn cùng nhau.

Chia sẻ thêm về người anh lớn, người bạn diễn ăn ý suốt gần 3 thập kỷ qua, Thanh Thanh Hiền cho biết: "Về nghề, tôi học được ở anh Hinh sự khó tính, kỹ càng. Một cái nữa tôi rất thích ở anh Hinh đó là người cực kỳ trọng tài năng nên muốn làm một tác phẩm gì đó, anh ấy bao giờ cũng mời những người tài năng nhất.

Đôi khi chỉ là một vai diễn nhỏ thôi nhưng anh Hinh cũng mời bằng được người có khả năng cao diễn vai đó. Sức hút của anh Hinh là năng khiếu trời cho, sinh ra đã có cái duyên đó. Anh ấy trở nên đặc biệt là bởi chẳng giống với ai cả, những người học theo anh ấy không ai làm được như anh ấy cả. Sự đặc biệt của anh Hinh là đặc biệt khó".

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cũng tiết lộ Xuân Hinh có một trực giác rất cao khi luôn chọn được những kịch bản "ăn khách". Tuy nhiên, khi tập luyện và kết hợp cùng bạn diễn thì nam nghệ sĩ rất tôn trọng, lắng nghe ý kiến bạn diễn. Và đó cũng là lí do mà anh em ít khi giận nhau vì có gì chưa ưng là nói thẳng.

Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền.

Với Thanh Thanh Hiền, Xuân Hinh luôn là người anh lớn, người luôn đứng ra che chắn, xót xa mỗi khi chị gặp chuyện gì đó không hay. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn chia sẻ, buồn theo Thanh Thanh Hiền khi thấy cô em của mình gặp chuyện buồn. "Cho nên tôi không dám buồn. Thường, mỗi khi gặp anh Hinh là tôi phải vui", Thanh Thanh Hiền nói.

Tuy nhiên, khi đàn em chia sẻ đến đoạn này, nghệ sĩ Xuân Hinh "bồi thêm": "Cũng có khuyên nhủ nhiều đấy nhưng toàn quên hết. Dại lắm! Gần 60 tuổi đầu rồi mà vẫn dại". Trong mắt Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền là người nghệ sĩ tài hoa.

"Khi Xuân Hinh kết hợp với ai, trước hết người đó phải có giọng hát và yêu nghề. Làm cái gì cũng phải cố gắng đến hết sức", nghệ sĩ Xuân Hinh tâm sự. Đáp lại, Thanh Thanh Hiền cũng nói: "Anh Hinh nhìn thấy ai phát ra tài năng, phát ra sự lấp lánh của người nghệ sĩ là anh ấy đã trọng rồi. Từ cái trọng, từ cái mê tài ấy, anh ấy sẽ muốn làm việc cùng, muốn hợp tác làm việc. Anh Hinh không bao giờ ích kỷ, không bao giờ muốn mình là người duy nhất hay mà muốn mọi người xung quanh cũng hay như mình.

Làm việc với anh là phải hết lòng, mà người ta cũng phải giỏi. Cái tiêu chuẩn để anh chọn bạn diễn là phải hay, phải đẹp, phải đàng hoàng. Người nào có cái thần, có cái tài lóe lên là anh ấy nhìn ra ngay. Làm gì cũng phải hết sức. Từ âm nhạc, dáng ngồi, từng cái liếc mắt, anh ấy đều yêu cầu rất cụ thể".

