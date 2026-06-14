30.000 người đổ về Quảng trường 2/4

Tối 13/6, Quảng trường 2/4 (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trở thành tâm điểm khi đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City được tổ chức, thành công thu hút khoảng 30.000 khán giả và du khách tới tham dự. Trong suốt 240 phút của đại nhạc hội, khán giả đã “cháy” hết mình cùng các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Lê Hiếu, Văn Mai Hương, rocker Phạm Anh Khoa, Kay Trần, Bùi Công Nam, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, Ngọc Khuê, JSOL, Mason Nguyễn, Khoi Vu, Jey B, Hoàng Duyên, Izara Thiên Nga, Ngọc Kayla và sự xuất hiện đặc biệt của Blue D - nữ ca sĩ đến từ Hàn Quốc.

Đêm nhạc có phần mở đầu mạnh mẽ với sự xuất hiện của Phạm Anh Khoa. Nam nghệ sĩ mang đến màn trình diễn đầy năng lượng thông qua bản phối rock Lý kéo chài, Giấc mơ Chapi... Các tiết mục vừa mang đậm màu sắc bản địa vừa tạo nên sự giao thoa giữa rock và âm hưởng dân gian.

Không khí sôi động được nối dài với phần trình diễn của Ngọc Khuê. Những ca khúc đậm chất dân gian đương đại như Mái đình làng biển, Qua cầu gió bay... nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả trẻ.

Nối tiếp, Văn Mai Hương đưa hàng vạn khán giả tại Quảng trường 2/4 vào không gian âm nhạc giàu cảm xúc với loạt ca khúc tạo nên tên tuổi nữ ca sĩ như Mưa tháng sáu, Đại minh tinh và Take me to the sun... Tại chương trình, Văn Mai Hương phô diễn chất giọng nội lực cùng phong cách trình diễn cuốn hút, khiến hàng vạn khán giả hò reo cổ vũ.

Chương trình chuyển sang những phần trình diễn trẻ trung hơn với sự xuất hiện của bộ đôi JSOL và Hoàng Duyên. Cả hai mang đến bầu không khí lãng mạn, ngọt ngào khi song ca với nhau.

Sự kết hợp của hai nghệ sĩ trẻ khiến khu vực khán đài bùng nổ. Khán giả hòa giọng, hò reo, giơ cao lightstick, tạo nên bữa tiệc âm nhạc đầy sống động.

Điểm nhấn của chương trình đến từ nữ ca sĩ Hàn Quốc Blue D. Cô đem tới chương trình các bản hit của mình. Với phong cách trình diễn đậm màu sắc Kpop, nữ ca sĩ đã biến Quảng trường 2/4 thành một lễ hội âm nhạc quốc tế thực thụ.

Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát mang đến sắc tiết mục Biết đâu anh gặp may được dàn dựng theo phong cách broadway. Lần đầu kết hợp trên một sân khấu biển theo phong cách broadway, Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla cho biết cả hai khá áp lực. Tuy nhiên, nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, đã tiếp thêm năng lượng để bộ đôi thăng hoa và mang đến một tiết mục đầy cảm xúc.

Nửa sau chương trình chứng kiến sự bùng nổ của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Bộ đôi rapper Khoi Vu và Mason Nguyễn khuấy động sân khấu bằng những bản trap sôi động như Berlin, Sai rồi, Họ nói, Sớm muộn thì.

Bộ đôi tiếp theo khuấy động sân khấu là Bùi Công Nam và Kay Trần. Cả hai mang đến cho khán giả miền biển màn trình diễn mang tính đối lập. Bùi Công Nam mang đến ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi và đầy lạc quan như Nhớ mãi chuyến đi này, I love you...

Kay Trần lại mang đến loạt tiết mục giàu năng lượng như Nước hoa, Gọi cháy máy...

Đêm nhạc khép lại bằng màn kết hợp của Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Kay Trần và Bùi Công Nam trong mashup Lời yêu thương và Sóng tình. Hàng vạn khán giả đồng thanh hát vang, biến toàn bộ quảng trường và tuyến đường Trần Phú thành một đại tiệc âm nhạc ngoài trời.

Ngay sau những nốt nhạc cuối cùng, bầu trời Nha Trang rực sáng với màn pháo hoa kéo dài 10 phút được bắn từ hệ thống xà lan ngoài khơi.

Những chùm pháo hoa tầm cao liên tiếp thắp sáng vịnh biển, tạo nên cái kết mãn nhãn cho đêm đại nhạc hội.