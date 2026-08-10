Bom tấn tiểu sử về Michael Jackson cán mốc 1 tỷ USD

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh ngày 6/8, Chủ tịch điện ảnh của hãng Lionsgate là ông Adam Fogelson xác nhận nhà sản xuất đang chuẩn bị đưa phần 2 về Michael Jackson vào bấm máy. Lịch khởi quay dự kiến diễn ra cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Nếu mọi khâu chuẩn bị suôn sẻ, phim có cơ hội ra mắt khán giả vào cuối năm 2027 hoặc nửa đầu 2028.

Sau khi phát hành phần đầu, hãng Lionsgate khéo léo để ngỏ khả năng làm phần tiếp theo. Khán giả dễ dàng nhận ra dòng chữ "His Story Continues" lúc kết phim. Thông điệp này khẳng định hành trình của nghệ sĩ trên màn ảnh chưa khép lại. Đạo diễn Antoine Fuqua tiếp tục cầm trịch dự án. Diễn viên Jaafar Jackson, người cháu ruột cố ca sĩ, xác nhận sắm vai chính.

Phần 1 khắc họa chặng đường vươn lên đỉnh cao, khởi đầu lúc cậu bé Michael tham gia nhóm Jackson 5 cho tới khi thành ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới. Nội dung phim dừng lại tại chuyến lưu diễn Bad năm 1987. Lionsgate chưa chính thức tiết lộ kịch bản mới. Dù vậy, cuộc đời ông vẫn còn nhiều dấu mốc quan trọng, như thành công của album "Dangerous" hay hàng loạt cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em.

Bộ phim tiểu sử "Michael" đang nhận được sự ủng hộ của khán giả toàn cầu. News.

Trước ngày ra mắt, êkíp "Michael" đối mặt vô vàn khó khăn, buộc chỉnh sửa, quay bổ sung tốn kém khoản chi phí 15 triệu USD. Ở bản dựng gốc, phim mở màn bằng sự kiện năm 1993, lúc cảnh sát đột kích khu điền trang Neverland. Động thái này diễn ra sau khi nam nghệ sĩ vướng cáo buộc lạm dụng cậu bé Jordan Chandler. Kịch bản kể cuộc đời ông, rồi dẫn trở lại vụ kiện. Jackson đã dàn xếp sự việc qua khoản bồi thường 23 triệu USD. Cuộc điều tra khép lại do gia đình Chandler ngừng hợp tác cơ quan công tố.

Đỉnh cao phòng vé cùng di sản âm nhạc bất diệt

Trong bản phim cuối cùng được trình chiếu, toàn bộ các chi tiết liên quan tới Jordan Chandler hay những cáo buộc từ gia đình này bị loại bỏ. Theo Variety, luật sư đại diện gia đình Jackson phát hiện điều khoản nằm trong thỏa thuận dàn xếp quy định cấm tái hiện, nhắc tên Chandler trong bất kỳ bộ phim nào. Quy định buộc êkíp cắt bỏ phân cảnh đột kích Neverland. Nhằm chuẩn bị cho tương lai, ông Adam Fogelson tiết lộ đoàn phim đã quay sẵn nhiều phân đoạn quan trọng, bao gồm cảnh biểu diễn âm nhạc quy mô lớn, để dành đưa vào phần 2. Lionsgate chưa công bố kinh phí phần 2. Tuy nhiên giới chuyên môn nhận định việc tận dụng nguồn tư liệu quay sẵn giúp quá trình làm phim thuận lợi hơn.

Sở hữu ngân sách 200 triệu USD, "Michael" vươn lên thành 1 trong những tác phẩm tiểu sử đắt đỏ bậc nhất. Thành công vang dội của dự án tiếp nối làn sóng phim tiểu sử âm nhạc nở rộ hậu đại dịch, tiêu biểu như phim về Amy Winehouse, Bob Dylan, Bob Marley hay Elvis Presley. Bất chấp khó khăn, tác phẩm nhanh chóng chứng minh hiệu quả thương mại vượt trội. Theo Box Office Mojo, "Michael" hiện vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu, trở thành phim tiểu sử ăn khách nhất lịch sử. Đây là thắng lợi cực lớn của hãng Lionsgate trong hơn 1 thập niên qua, kể từ siêu phẩm "The Hunger Games Mockingjay Part 2" ra mắt năm 2015 mang về 653 triệu USD.

Dù nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ giới phê bình, tác phẩm vẫn dư sức chinh phục hàng triệu khán giả. Bí quyết nằm ở cách tiếp cận khác biệt đối với cuộc đời đầy tranh cãi của nam ca sĩ. Thay vì đào sâu cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em hoặc những bê bối đời tư, êkíp tập trung mô tả quá trình ông vươn mình hóa biểu tượng âm nhạc toàn cầu. Phim nhấn mạnh tài năng phi thường, khát vọng lớn lao lẫn áp lực ẩn sau ánh hào quang. Âm nhạc là vũ khí giúp chinh phục người xem. Êkíp tái hiện xuất sắc các màn trình diễn kinh điển, đưa những bản hit như "Billie Jean", "Beat It", "Thriller" sống lại bằng kỹ thuật dàn dựng hoành tráng.

Michael Jackson sinh năm 1958, mất năm 2009. Ông lớn lên trong gia đình gồm 10 anh chị em. Sự nghiệp ca hát khởi đầu lúc 11 tuổi cùng ban nhạc The Jackson 5. Ông hoạt động độc lập vào năm 1987. Vào tháng 11/1982, cuốn album "Thriller" ra mắt, nhanh chóng được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận bán chạy nhất mọi thời đại. Suốt sự nghiệp, nghệ sĩ xuất sắc giành 13 cúp Grammy cùng 6 giải Billboard, vinh dự nhận giải AMAs cho Nghệ sĩ của thế kỷ, ẵm giải Bambi tôn vinh Nghệ sĩ Pop của thiên niên kỷ. Ngày 25/6/2009, ông đột ngột qua đời tại trang trại Neverland tọa lạc ở bang California do gặp biến chứng ngộ độc cấp tính thuốc propofol gây ra suy hô hấp nặng.

Theo: t/h