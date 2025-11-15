Hàng nghìn fan nữ đổ bộ lễ hội nước TPHCM để gặp Bi Rain

Từ đầu giờ chiều 15/11, hàng nghìn người đổ về Vạn Phúc City, TPHCM, chuẩn bị cho lễ hội nhạc nước quy tụ siêu sao Bi Rain, Dara (2NE1), hàng loạt ca sĩ Hàn Quốc và nghệ sĩ Việt Nam. Khu đô thị được trang trí thành khu "bom nước" trong hai ngày từ 15-16/11, chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc hoành tráng.

Tiền Phong ghi nhận phần lớn khán giả đến Waterbomb TPHCM năm nay để gặp Bi Rain. Nhiều fan nữ cho biết họ chờ sự kiện này từ nhiều tháng, đặc biệt háo hức vì Bi Rain trở lại Việt Nam sau 9 năm.

Trong khu hoạt động trung tâm, từng nhóm fan nữ tạo dáng với súng nước lớn, sẵn sàng cho lễ hội đấu súng nước kết hợp âm nhạc. Sau khi check-in, hàng nghìn người đổ dồn về general zone. Đây là nơi hàng trăm cannon nước hoạt động hết công suất để tạo hiệu ứng. Phần âm thanh, ánh sáng cũng được đầu tư mạnh, chuẩn bị cho phần biểu diễn bùng nổ của Bi Rain, Dara (2NE1), Kwon Eunbi, Shownu & Hyungwon...

Một khán giả quốc tế diện trang phục gợi cảm, hòa mình vào khu vực nhạc nước sôi động. Chương trình dự kiến trải dài đến 21h. Nghệ sĩ hot như Bi Rain, Dara, Hieuthuhai... xuất hiện ở khung cuối chương trình.

Khán giả tham gia lễ hội waterbomb trang bị đầy đủ súng nước, trang phục thể thao, túi chống nước... Ngọc Hà (25 tuổi, TPHCM) cho biết cô và hội bạn nhất quyết phải đến dự waterbomb Day 1. Hiếm khi Bi Rain về Việt Nam trong sự kiện tương tác trực tiếp với khán giả.

Khu vực phun nước đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Đây cũng là khu vực bùng nổ nhất khi hàng trăm tia nước công suất lớn liên tục bắn lên, kết hợp cùng nhạc EDM. "Tôi từng xem Waterbomb ở Hàn Quốc, rất muốn tham dự nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Không ngờ lễ hội lần này còn có cả Bi Rain, cơ hội này fan quốc tế muốn cũng không có", Ngọc Linh (30 tuổi, TPHCM) chia sẻ với Tiền Phong.

Một khán giả nữ cho biết cô khởi động nhẹ nhàng, chừa sức chuẩn bị cho khung chương trình hot từ 20h, với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ hot nhất mùa Waterbomb tại TPHCM.

Ca sĩ Kyo York hòa cùng khán giả tại lễ hội Waterbomb TPHCM 2025. Sau đêm diễn có Bi Rain, Dara, chương trình ngày 16/11 quy tụ dàn nghệ sĩ quốc tế như EXID, Glory, B.I, Hwasa, DCR Milda, ngoài ra còn có Tóc Tiên và Chi Pu.