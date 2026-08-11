Hồng nhan bạc phận như "Triệu Mẫn" Giả Tịnh Văn

Trang 163 đưa tin nam diễn viên Tu Kiệt Khải vừa bị tòa án tại Đài Loan, Trung Quốc xét xử tội danh trốn nghĩa vụ quân sự. Tòa tuyên án anh hai năm 8 tháng tù giam, tuy nhiên đương sự đang làm đơn xin hưởng án treo nhờ quá trình tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trước đó. Cơ quan chức năng xác định anh từng bỏ ra 150.000 Đài tệ (khoảng 129 triệu đồng) nhằm làm giả hồ sơ y tế bệnh cao huyết áp hòng được miễn nhập ngũ hồi năm 2015.

Do nỗ lực xin miễn trừ bất thành, nam nghệ sĩ được phân công thực hiện nghĩa vụ thay thế tại Cục Dân chính thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 6/2016. Theo quy định pháp luật, thời gian phục vụ thường kéo dài 4 tháng tới 12 tháng. Chồng của Giả Tịnh Văn vốn phải công tác đủ một năm. Tuy nhiên, việc bà xã thông báo mang thai tháng thứ tư hồi tháng 9/2016 đã tạo ra một ngã rẽ khác. Luật pháp Đài Loan (Trung Quốc) cho phép quân nhân xuất ngũ sớm nếu có con nhỏ dưới 12 tuổi cùng việc vợ mang bầu qua mốc 6 tháng. Tu Kiệt Khải đã khéo léo đáp ứng điều kiện này để được xuất ngũ vào ngày 29/11/2016, rút ngắn thời gian phục vụ xuống chỉ còn năm tháng.

Giả Tịnh Văn liên tục nếm trải trái đắng trong cuộc sống hôn nhân đầy sóng gió. HK01.

Sự việc nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng. Nguồn tin trên Sina cho hay nhiều khán giả nghi ngờ nam tài tử cố tình hối thúc vợ mang thai hòng tìm cớ giải ngũ sớm. Trong một chương trình truyền hình, anh không ngần ngại bày tỏ mong muốn có thêm con cái bất chấp việc bà xã đã bước sang ngưỡng tuổi U50. Công chúng chỉ trích thói ích kỷ của Tu Kiệt Khải vì phớt lờ rủi ro sức khỏe của người phụ nữ kề ấp tay gối. Suốt thời gian dài, sự nghiệp của anh mờ nhạt hơn hẳn vợ, đẩy mọi áp lực tài chính lên vai Giả Tịnh Văn. Hiện tại, minh tinh họ Giả vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật năng nổ bằng việc đóng phim, tham gia các show giải trí tại Trung Quốc đại lục. Scandal trốn tránh trách nhiệm lần này chắc chắn sẽ nhấn chìm danh tiếng, đồng thời hủy hoại nặng nề công việc của Tu Kiệt Khải.

Đường tình duyên nhiều nước mắt của nàng Triệu Mẫn

Truyền thông Hoa ngữ thường bình luận cuộc đời Giả Tịnh Văn chính là minh chứng rõ nét cho câu nói hồng nhan bạc phận. Trước khi sóng gió hiện tại ập tới, cô từng kết hôn cùng Tôn Chí Hạo - một thiếu gia xuất thân từ gia tộc giàu có bậc nhất Thượng Hải hồi năm 2005. Mối tình này nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi mẹ chồng liên tục khinh miệt nghề nghiệp nghệ sĩ của con dâu. Khi cô mang thai trước đám cưới, thái độ coi thường từ nhà chồng càng trở nên gay gắt. Thậm chí, mẹ Tôn Chí Hạo còn nghi ngờ cô giăng bẫy con trai mình, kiên quyết đòi đưa bé Tôn Linh Xuyến (tên thân mật là Ngô Đồng) đi xét nghiệm ADN trước khi chính thức thừa nhận hai mẹ con.

Cuộc sống làm dâu hào môn chẳng hề êm đềm khi Tôn Chí Hạo lộ rõ bản tính trăng hoa xen lẫn những lần bạo hành vợ. Đỉnh điểm của bi kịch là lúc cô quyết định đệ đơn ly dị, người chồng cũ lập tức đưa con gái Ngô Đồng ra nước ngoài nhằm chia cắt tình mẫu tử. Nữ diễn viên khốn khổ phải mở cuộc họp báo, khóc lóc cầu cứu giới truyền thông tạo sức ép buộc nhà nội trả lại con. Nhằm giành quyền nuôi dưỡng cốt nhục, cô cay đắng chấp nhận hoàn trả sính lễ, từ bỏ quyền sở hữu vô số bất động sản đắt giá, đồng thời bồi thường hàng triệu NDT cho Tôn Chí Hạo. Chuyến đò thứ nhất của cô chính thức khép lại vào năm 2010.

Trái ngược với đường tình duyên trắc trở, sự nghiệp diễn xuất của Giả Tịnh Văn lại vô cùng rực rỡ. Thời trẻ, cô từng vắt kiệt sức lực kiếm tiền trả nợ, trang trải chi phí chữa bệnh cho cha ruột. Vượt qua nghịch cảnh, tên tuổi mỹ nhân sinh năm 1974 vươn lên đỉnh cao nhờ hàng loạt tác phẩm truyền hình đình đám như "Đa tình đao khách vô tình đao", "Tiểu Lý phi đao", "Ỷ thiên đồ long ký" bản 2003, "Chí tôn hồng nhan" hay "Thần y hiệp nữ". Bằng nhan sắc kiều diễm cùng diễn xuất tự nhiên, cô vẫn luôn được khán giả ưu ái vinh danh là nàng Triệu Mẫn đẹp nhất trên màn ảnh.

Theo: t/h