Điều ít biết về diễn viên đóng Người Nhện đang gây sốt toàn cầu

Chỉ sau chưa đầy 1 tuần ra rạp, Spider-Man: Brand new dayđã trở thành hiện tượng phòng vé toàn cầu khi vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD, trở thành phim cán mốc này nhanh thứ 2 lịch sử điện ảnh thế giới.

“Người Nhện” Tom Holland đang là cái tên gây sốt nhất hiện tại.

Thành tích ấn tượng này không chỉ đưa bộ phim vào nhóm những tác phẩm ăn khách nhất năm 2026 mà còn giúp thương hiệu Người Nhện tiếp tục khẳng định sức hút tại phòng vé. Tại rạp Việt, phim vượt mốc 124 tỷ đồng chỉ sau gần 1 tuần công chiếu (theo Box Office Vietnam).

Spider-Man: Brand new day chào đón sự trở lại của Tom Holland trong vai chính người Nhện Peter Parker. Diễn xuất của nam chính Tom Holland cũng được đánh giá là một trong những điểm sáng lớn nhất của bộ phim. Hình ảnh Peter Parker cô độc, trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự chân thành và gần gũi được xem là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm.

Xuất thân từ diễn viên múa

Ít ai biết, trước khi trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất Hollywood, Tom Holland từng là một vũ công nhí. Chàng trai sinh năm 1996 có niềm đam mê cháy bỏng với sân khấu, đặc biệt là múa ballet.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình theo nghệ thuật, Tom Holland bắt đầu xuất hiện trên sâu khấu từ năm 10 tuổi. Nhờ vào tài năng, anh được chọn vào nhóm múa trong vở nhạc kịch nổi tiếng Billy Elliot the Musical vào năm 2010. Chính sự dẻo dai ở môn nghệ thuật này cũng trở thành bàn đạp hỗ trợ rất lớn cho nam diễn viên trong các vai diễn siêu anh hùng sau này.

Tom Holland xuất thân từ diễn viên múa.

Cái duyên đầu tiên của chàng vũ công người Anh với điện ảnh đó là tham gia lồng tiếng cho nhân vật Sho trong tác phẩm Arrietty (bản tiếng Anh) của hãng phim hoạt hình Nhật Bản Ghibli.

Năm 2012, Tom bước lên màn ảnh rộng trong bộ phim The Impossible. Thời điểm đó, tâm điểm truyền thông dồn về ngôi sao trẻ khi đó mới 16 tuổi. Thành công liên tiếp khiến các ông lớn ở Hollywood bắt đầu nhìn ngó tới Tom Holland. Từ đó, anh liên tục được các nhà làm phim “gõ cửa” cho các vai diễn vừa thuộc thể loại chính kịch (phim How I Live Now, Locke, The Lost City of Z), giả tưởng (In the Heart of the Sea)...

Anh bước lên màn ảnh từ năm 12 tuổi.

Đặc biệt, sự nghiệp của tài tử Anh phất lên như diều gặp gió kể từ khi Marvel cho anh tham gia Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) trong vai Người Nhện Peter Parker.

Nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, kỹ năng vũ đạo cùng hình tượng trẻ trung hóm hỉnh, Tom Holland nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Đặc biệt, vai Người Nhện đã đưa tên tuổi anh trở thành một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất thế hệ mới của Hollywood.

Đặc biệt, Spider-Man: No way home (2019) từng trở thành một trong những phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh, đồng thời đánh dấu lần hợp tác giữa ba thế hệ Người Nhện gồm Tom Holland, Tobey Maguire và Andrew Garfield.

Trong buổi phỏng vấn tại The Ellen Show, Tom Holland khẳng định anh là một “fan siêu bự” của nhân vật Spider Man từ khi còn nhỏ. Đó cũng là lý do anh luôn hết mình trên màn ảnh mỗi khi được hoá thân thành nhân vật mình yêu thích.

Cát-sê cao ngất ngưởng

Dù thành công với Spider Man, song Tom Holland luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng của siêu anh hùng Marvel. Những năm qua, anh tham gia nhiều bộ phim, thể hiện hình ảnh đa dạng và gai góc hơn.

Một trong những dự án đáng chú ý nhất của Tom Holland là bộ phim sử thi The Odyssey do đạo diễn Christopher Nolan thực hiện. Việc góp mặt trong một tác phẩm của Christopher Nolan được xem là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Tom Holland, giúp anh tiếp tục khẳng định khả năng sau nhiều năm gắn liền với hình tượng Người Nhện.

Không chỉ Người Nhện, Tom Holland còn thành công ở nhiều vai diễn khác.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, khi lần đầu xuất hiện trong Captain America: Civil War, mức cát-sê của Tom Holland vào khoảng 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi thương hiệu Người Nhện liên tiếp gặt hái thành công, thu nhập của nam diễn viên cũng tăng trưởng đáng kể. Ở các phần phim sau, đặc biệt là những dự án liên quan đến Người Nhện, con số này đã lên tới hàng triệu USD cho mỗi lần xuất hiện.

Theo các thống kê được công bố, tài sản của Tom Holland hiện được ước tính dao động từ 65 đến 75 triệu USD, tương đương 1.600 - 1.900 tỷ đồng. Truyền thông cho rằng con số này sẽ còn gia tăng do Spider-Man: Brand new day đang trở thành cơn sốt toàn cầu.

Dù sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước, Tom Holland lại nhiều lần chia sẻ rằng anh không quá hào hứng với ánh hào quang của Hollywood. Nam diễn viên cho biết điều anh trân trọng nhất vẫn là gia đình, bạn bè và cuộc sống riêng tư. Chính vì vậy, Tom Holland luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân thay vì chạy theo sự nổi tiếng.

Hôn nhân viên mãn bên bà xã diễn viên

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Tom Holland cũng được công chúng quan tâm. Anh nên duyên cùng nữ diễn viên Zendaya sau khi cùng hợp tác trong loạt dự án Spider Man. Sau nhiều năm đồng hành, họ dần trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng của Hollywood.

Khác với nhiều ngôi sao cùng thế hệ, Zendaya và Tom Holland lựa chọn giữ kín đời tư trước truyền thông. Cả hai hiếm khi chia sẻ quá nhiều về mối quan hệ nhưng luôn xuất hiện bên nhau trong những thời điểm quan trọng.

Tom Holland và bà xã Zendaya.

Tháng 6/2026, Tom Holland và Zendaya xác nhận đã kết hôn. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nam diễn viên cho biết Zendaya là người bạn thân nhất và là chỗ dựa quan trọng của anh; bà xã là nguồn động lực giúp anh duy trì sự ổn định trong sự nghiệp.

Thời gian qua, cặp sao nổi tiếng liên tục đồng hành trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Những khoảnh khắc tương tác trên thảm đỏ đầy tình cảm của họ luôn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Họ cũng được xem là cặp đôi quyền lực mới của Hollywood.

Dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp, song Tom Holland từng chia sẻ mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân trong tương lai. Anh muốn vun đắp tổ ấm và có thể giảm bớt lịch trình diễn xuất khi bước sang giai đoạn mới của cuộc đời. Tom từng có thời điểm tạm rời mạng xã hội để tập trung chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Nhiều năm qua, Tom Holland còn được biết đến với lối sống lành mạnh. Nam diễn viên từng chia sẻ quyết định từ bỏ đồ uống có cồn để cải thiện sức khỏe tinh thần cũng như thể chất. Trong khi đó, Zendaya tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu Hollywood với nhiều dự án điện ảnh và thời trang nổi bật.