Cuộc sống Hồ Quỳnh Hương sau một năm cưới

Hồ Quỳnh Hương nên duyên vợ chồng với doanh nhân Hoàng Công Thành tại Đảo Rều, Hạ Long ngày 15/5/2025. Hôn lễ cũng đánh dấu lần đầu cô công khai con trai - bé Táo, khi ấy hai tuổi. Từ đó, cô dần cởi mở hơn, thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh tổ ấm nhỏ, những chuyến du lịch hay sinh hoạt đời thường nhưng vẫn hạn chế đưa cuộc sống riêng thành chủ đề truyền thông.

Giọng ca Vũ điệu hoang dã dành nhiều thời gian chăm sóc quý tử. Những ngày không có lịch diễn, cô thường đưa con đi chơi, dạo phố hoặc tự chuẩn bị bữa ăn, trò chuyện với bé trước giờ ngủ.

Hồ Quỳnh Hương nói việc làm mẹ đã thay đổi đáng kể cách cô nhìn cuộc sống. Trước đây, ca sĩ dành nhiều tâm sức cho âm nhạc và những kế hoạch cá nhân, còn bây giờ gia đình trở thành ưu tiên lớn. "Tôi sống chậm, nhẹ nhàng hơn và biết trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống", cô bày tỏ khi so sánh bản thân hiện tại với khoảng 10 năm trước.

Táo hiện là trung tâm trong đời sống hai vợ chồng. Hồ Quỳnh Hương không đặt kỳ vọng bé trở thành người nổi tiếng hay xuất sắc. Điều cô mong muốn hơn là con lớn lên tử tế, biết yêu thương, có trách nhiệm. Dù bản thân ăn chay và theo đuổi thiền nhiều năm qua, nghệ sĩ 46 tuổi không áp đặt lối sống của mình cho con. Cô dự định chia sẻ những điều bản thân tin là tốt, nhưng để Táo tự lựa chọn khi đủ trưởng thành.

Cuối năm 2025, khi quý tử tròn ba tuổi, Hồ Quỳnh Hương phát hành ca khúc Con là phép màu của cha mẹ. Phần lời được phát triển từ những vần thơ Hoàng Công Thành viết về bé, trong khi MV sử dụng nhiều hình ảnh thật của ba thành viên gia đình thay vì xây dựng câu chuyện hư cấu. Sản phẩm vì thế giống cuốn nhật ký bằng âm nhạc, cho thấy khía cạnh khác của ca sĩ sau nhiều năm kín tiếng đời tư.

Cặp vợ chồng có nhiều điểm tương đồng về cách sống. Hoàng Công Thành hơn bà xã hai tuổi, không hoạt động showbiz nhưng thích âm nhạc, ăn chay và hướng đến đời sống giản dị. Trước khi công khai bạn đời, Hồ Quỳnh Hương từng mô tả điều khiến cô muốn gắn bó với anh không phải địa vị hay vật chất mà là cảm giác bình an khi ở cạnh nhau.

Dù vậy, đôi uyên ương vẫn có những khác biệt, nhất là trong cách nuôi dạy con. Hồ Quỳnh Hương cho rằng bất đồng là chuyện bình thường, và cả hai đặt ra nguyên tắc luôn lắng nghe, tôn trọng nhau, không để cái tôi lớn hơn lợi ích gia đình. Cô nhận xét mình và ông xã đều chiều chuộng nửa kia, không tính toán ai là người cho đi nhiều hơn.

Hoàng Công Thành thường xuyên đồng hành vợ trong công việc. Tháng 12/2025, cả hai cho biết cảm thấy "vinh dự và hạnh phúc khi được đóng góp phần nhỏ bé" vào sự kiện thiện nguyện "Một vòng tay ấm".

Hôm 6/6, Hồ Quỳnh Hương tham gia đêm nhạc mừng sinh nhật Myra Trần dù mới kết thúc chuyến công tác xa. Doanh nhân cùng vợ lên sân khấu tặng hoa và bánh kem cho học trò.

Một tuần sau, Hoàng Công Thành đưa bạn đời đến buổi tập cho live concert "Phòng khách ba thế hệ" tại Hà Nội. Cả hai diện trang phục đồng điệu và đan tay mọi lúc bên nhau. Khi bà xã luyện hát, doanh nhân chăm chú dõi theo, liên tục bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc nửa kia.

Đêm nhạc hôm 14/6 đánh dấu một trong những lần trở lại đáng chú ý của Hồ Quỳnh Hương sau thời gian dành ưu tiên cho gia đình và các dự án cá nhân. Trên sân khấu, cô đùa rằng Cứ để cho em là ca khúc giúp mình "lấy được chồng". Bài hát ra mắt tháng 3/2024, cũng là thời điểm Hồ Quỳnh Hương hé lộ cô đang yêu sau nhiều năm kín tiếng chuyện tình cảm.

Ngoài ca hát, ngôi sao 8X vẫn duy trì công việc kinh doanh thực phẩm chay. Đây là một trong những mối liên hệ công việc giữa cô và Hoàng Công Thành trước khi yêu. Thói quen ăn chay, lối sống hướng về thiên nhiên và các giá trị tinh thần tiếp tục hiện diện trong đời sống gia đình sau khi họ kết hôn.

Ở tuổi 46, Hồ Quỳnh Hương không còn đặt nặng việc chinh phục những mục tiêu lớn như trước, mà muốn cân bằng giữa âm nhạc với vai trò người vợ, người mẹ. Cô cảm thấy hạnh phúc khi chồng con trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, đem lại niềm vui và sự bình yên mỗi ngày.

Ảnh: FBNV