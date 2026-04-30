3 căn biệt thự từ Nam ra Bắc của Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương cho biết hơn 10 năm trước, cô chủ yếu ở TP HCM để theo đuổi công việc ca hát, nên tậu căn biệt thự sân vườn và đón bố mẹ vào sống cùng.

Theo ca sĩ, ngôi nhà này yên tĩnh, nhiều khoảng xanh, bên trong được cô thiết kế phù hợp thói quen sinh hoạt của gia đình.

Hầu hết các mặt của biệt thự đều có cửa sổ rộng nhìn ra sân vườn, theo sở thích ngắm cây cỏ của Hồ Quỳnh Hương.

Ca sĩ cũng chiều lòng mẹ ruột khi xây bể bơi, lắp bể cá và tạo góc vườn có suối, đá để bà ngồi thiền.

Phòng khách của Hồ Quỳnh Hương mang tông trắng - kem, sử dụng nội thất tân cổ điển.

Không gian được trang trí với nhiều ảnh, bìa album và tủ lớn trưng bày cúp, kỷ niệm chương.

Hồ Quỳnh Hương cho biết căn biệt thự lưu giữ nhiều ký ức đẹp của ca sĩ bên gia đình, trước khi mẹ ruột cô qua đời vào cuối năm 2025.

Sau khi kết hôn, Hồ Quỳnh Hương chủ yếu sống ở Hà Nội, trong căn biệt thự nằm trên một con phố sầm uất.

Ngôi nhà này được cô chăm chút kỹ lưỡng, trải qua bốn lần xây dựng và sửa sang mới dọn vào ở.

Vợ chồng ca sĩ cùng con trai ba tuổi, bé Táo, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc trong tổ ấm.

Cô cũng từng quay MV trong không gian phòng khách của ngôi nhà.

Ngoài ra, Hồ Quỳnh Hương có cơ ngơi khác ở quê nhà Quảng Ninh - nơi cô gọi là 'chốn chữa lành'.

Ngôi nhà này được xây dựng bề thế, nhiều phòng ngủ để đại gia đình sum họp trong những dịp đặc biệt, có sân rộng, vườn cây bao quanh.

Hồ Quỳnh Hương, 46 tuổi, được biết đến qua các album Vào đời (2003), Ngày dịu dàng (2004), Sao tình yêu (2005), Non-Stop (2007), Diamond Noir (2007), Năng lượng (2009), Anh (2010).

Ca sĩ có nhiều bản hit như Anh, Có nhau trọn đời, Honey, Bức thư tình thứ hai, Vũ điệu hoang dã.

Hồ Quỳnh Hương từng tổ chức concert Sắc màu (2011) - liveshow được xem là đỉnh cao sự nghiệp của cô. Sau đó, cô chuyển hướng kinh doanh, hướng đến cuộc sống thiền tịnh, thỉnh thoảng dạy học tại Nhạc viện TP HCM.

Về đời tư, cô kết hôn với doanh nhân Hoàng Công Thành, hơn cô hai tuổi.