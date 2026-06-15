Ảnh sao 15/6: Thanh Trúc thử váy cưới

Thanh Trúc thử hai thiết kế của NTK Vĩnh Thụy, hỏi ý kiến khán giả 'tuổi này mặc váy cưới còn đẹp không?'.

Nhiều người dự đoán cô và ca sĩ Châu Khải Phong sắp tổ chức hôn lễ sau ba năm bên nhau, nhân dịp con gái Kỳ Kỳ tròn hai tuổi.

Cris Phan đăng bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới bên vợ - Mai Quỳnh Anh.

Anh mong vợ luôn giữ nụ cười, đồng thời hứa sẽ lo toan, đồng hành cùng cô trong chặng đường phía trước.

Ca sĩ Phương Linh tập dượt cùng ban nhạc trước chương trình. Cô được khen tươi trẻ, xinh đẹp ở tuổi 41.

Hoa hậu Tiểu Vy diện đầm nữ tính, tôn hình thể gợi cảm trong bộ ảnh mới.

Mẹ đơn thân Nhật Kim Anh tận hưởng sự bình yên bên hai con.

Cô nói các con là gia tài lớn nhất, tạo động lực để cô nỗ lực làm việc và xây dựng nền tảng tài chính.

MLee diện trang phục đồng điệu với Isaac khi cả hai cùng dự sự kiện.

Ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh đến thăm quán cà phê của Đan Trường, gặp gỡ ông bầu Hoàng Tuấn.

Cặp Thiên Ân - Kỳ Duyên mặc đồ đồng điệu khi đi sự kiện.

Diễn viên Tường Vi khoe đường cong.

Bà mẹ một con Kha Ly phối crop-top với váy cạp cao, khoe vòng eo.

Hoa hậu Quế Anh tạo dáng gợi cảm trên bãi biển.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền.