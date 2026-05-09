Hồ Quỳnh Hương bất ngờ tái xuất sau thời gian dài vắng bóng

Sau thời gian dài hoạt động kín tiếng, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chính thức trở lại sân khấu âm nhạc khi nhận lời tham gia live concert Phòng khách 3 thế hệ do nhạc sĩ Dương Cầm thực hiện. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành điểm nhấn đặc biệt trong buổi công bố dự án.

Theo tiết lộ từ nhạc sĩ, giám đốc sản xuất Dương Cầm, đêm diễn đầu tiên của chuỗi concert sẽ có sự góp mặt của 4 nghệ sĩ gồm: nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Công Nam, Vũ Thanh Vân và Hồ Quỳnh Hương. Trong đó, giọng ca Bức thư tình thứ hai được nam nhạc sĩ xem là nhân tố trung tâm, đại diện cho chiều sâu cảm xúc và sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Dương Cầm cho biết, anh lựa chọn Hồ Quỳnh Hương bởi đây là "một giọng ca thực lực" của V-pop. Trong cấu trúc ba thế hệ mà chương trình hướng đến, nữ ca sĩ được ví như "thế hệ mẹ", trong khi Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ, còn nhạc sĩ Đức Huy là thế hệ đi trước với nhiều dấu ấn âm nhạc vượt thời gian. Tất cả sẽ cùng xuất hiện trong một không gian được thiết kế như phòng khách gia đình để kể câu chuyện của nhiều thế hệ thông qua âm nhạc.

Sau nhiều vắng bóng, Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng công chúng nhờ giọng hát giàu nội lực và khả năng truyền tải cảm xúc sâu sắc. Nữ ca sĩ từng ghi dấu ấn qua hàng loạt ca khúc hit như: Em nhớ anh vô cùng, Hoang mang, Quỳnh, Và ta chờ nhau, Honey, Bức thư tình thứ hai, Em nhớ anh vô cùng…

Không chỉ được đánh giá cao về kỹ thuật, Hồ Quỳnh Hương còn được xem là đại diện cho lớp nghệ sĩ theo đuổi chiều sâu nghệ thuật và những giá trị bền vững trong âm nhạc. Giữa thị trường giải trí liên tục thay đổi, nữ ca sĩ vẫn giữ được màu sắc riêng bằng cách tập trung vào chất lượng chuyên môn thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Trong đêm mở màn của Phòng khách 3 thế hệ, Hồ Quỳnh Hương được kỳ vọng sẽ trở thành "cầu nối" đặc biệt giữa các thế hệ nghệ sĩ. Sự xuất hiện của cô không chỉ gợi lại ký ức đẹp cho khán giả yêu nhạc ballad những năm 2000 mà còn tạo nên sự giao thoa giữa trải nghiệm, kỹ thuật và cảm xúc trên sân khấu.

"Những ca khúc quen thuộc sẽ được kể lại bằng một góc nhìn mới. Các bản hit của nhiều thế hệ sẽ gặp gỡ nhau thông qua những màn mash-up được xây dựng có chủ đích để quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một không gian", nam nhạc sĩ chia sẻ.