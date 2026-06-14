NSƯT Hồ Phong ngoài đời mang quân hàm Trung tá ngành công an, tính cách kiệm lời

Chính thức ra mắt khán giả tại Hà Nội, bộ phim truyền hình Lửa Trắng của Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn khi quy tụ đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, ê-kíp sản xuất và dàn diễn viên tham gia dự án.

NSƯT Hồ Phong cùng dàn diễn viên Thu Quỳnh, Việt Hoa, Cù Thị Trà trong buổi họp báo ra mắt phim

NSƯT Hồ Phong áp lực với vai diễn trùm sò ma túy

Trong dự án lần này, NSƯT Hồ Phong tiếp tục đảm nhận một vai diễn gai góc – lão Công, là trùm ma túy khét tiếng. Đây là dạng vai không còn xa lạ với nam nghệ sĩ khi trước đó anh từng ghi dấu ấn qua hàng loạt nhân vật phản diện, xã hội đen.

Tuy nhiên, chia sẻ tại buổi ra mắt phim, NSƯT Hồ Phong bất ngờ cho biết, đây lại là một trong những vai diễn khiến anh cảm thấy áp lực và lo lắng nhất.

"Tôi thực sự sợ khi nhận vai diễn này. Chúng tôi là diễn viên, có thể học hỏi qua sách vở, tư liệu, quan sát từ thực tế hoặc các kênh thông tin khác nhưng chưa từng được trải nghiệm những tình huống cụ thể như nhân vật trong phim. Chính vì thế, để thể hiện được chiều sâu nội tâm và những gì biên kịch, đạo diễn muốn truyền tải là điều rất khó", anh nói.

NSƯT Hồ Phong vào vai trùm sò ma túy khét tiếng

Trong phim, NSƯT Hồ Phong vào vai cha của diễn viên Việt Hoa

Nam nghệ sĩ cho rằng, nhiều cảm xúc của nhân vật là những điều người diễn viên không thể trải nghiệm ngoài đời.

"Ví dụ như tôi chưa bao giờ bị dao đâm hay súng bắn thì làm sao có thể cảm nhận chính xác cảm giác đó. Hay những mối quan hệ phức tạp giữa ông trùm với người làm, giữa cha và con trong hoàn cảnh đặc biệt cũng là điều tôi chưa từng trải qua. Đó chính là thách thức lớn nhất của vai diễn", anh chia sẻ.

Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, NSƯT Hồ Phong vẫn không dám khẳng định, vai diễn lần này sẽ tạo được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.

"Chúng tôi chỉ có thể làm hết sức mình, chỉn chu trong từng khâu để mang đến một nhân vật hoàn thiện nhất có thể. Còn vai diễn thành công đến đâu thì phải chờ câu trả lời từ khán giả. Người nghệ sĩ vốn là người làm dâu trăm họ, rất khó để làm hài lòng tất cả mọi người. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng đây sẽ là một vai diễn đáng nhớ", anh bày tỏ.

NSƯT Hồ Phong: 'Nghệ sĩ dính ma túy là không thể chấp nhận'

Điều đặc biệt là trên phim, Hồ Phong vào vai một ông trùm ma túy,nhưng ngoài đời anh lại là một sĩ quan Công an nhân dân mang quân hàm Trung tá.

Khi được hỏi về việc thời gian gần đây, có một số người nổi tiếng bị bắt vì liên quan đến ma túy, nam nghệ sĩ cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề một cách chính xác hơn.

Với NSƯT Hồ Phong, đây là một vai diễn khó khiến anh cảm thấy rất lo lắng

"Theo tôi, nên dùng khái niệm 'giới showbiz' sẽ phù hợp hơn là gọi chung là 'nghệ sĩ'. Bởi nghệ sĩ là một khái niệm rất rộng, bao gồm nghệ sĩ biểu diễn, nghệ sĩ sáng tác, nghệ sĩ hội họa, điêu khắc và nhiều lĩnh vực khác. Nếu đánh đồng tất cả thì chưa thật sự chính xác", anh nói.

Tuy nhiên, NSƯT Hồ Phong khẳng định bất kể là ai, việc những người có sức ảnh hưởng trong xã hội dính đến ma túy đều để lại hệ lụy rất lớn.

"Những người nổi tiếng luôn có một lượng công chúng, đặc biệt là giới trẻ, theo dõi và học hỏi. Vì vậy, khi họ có hành vi vi phạm pháp luật, điều đó chắc chắn tạo ra tác động tiêu cực đối với xã hội và gây bức xúc trong dư luận", anh nhận định.

Theo nam nghệ sĩ, cuộc chiến phòng chống ma túy hiện nay đang được cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng và người dân quyết liệt triển khai. Bởi đây không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là hiểm họa đối với tương lai của đất nước.

"Điều đáng lo nhất là độ tuổi sử dụng chất cấm ngày càng trẻ hóa. Các bạn trẻ chính là tương lai của đất nước. Nếu sa vào ma túy, sức khỏe suy giảm, tư duy bị ảnh hưởng, tương lai của chính các bạn và gia đình cũng bị hủy hoại. Đây là một vấn đề rất đáng báo động", anh nhấn mạnh.

Đối nghịch giữa phim và đời

Một điều thú vị ở NSƯT Hồ Phong là dù thường xuyên đảm nhận các vai phản diện, xã hội đen hay ông trùm quyền lực trên màn ảnh, ngoài đời anh lại là người điềm đạm, ít nói và sống chuẩn mực của một chiến sĩ công an.

NSƯT Hồ Phong thường được giao những vai diễn sở hữu trăm tỷ, nghìn tỷ

Trả lời câu hỏi về sự đối lập giữa con người thật và các nhân vật mình đảm nhận, nam nghệ sĩ thẳng thắn bày tỏ: "Bản thân tôi là một chiến sĩ Công an nhân dân. Để được phục vụ trong lực lượng thì mỗi cá nhân đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về phẩm chất, đạo đức và lý lịch".

Theo anh, việc hóa thân thành các nhân vật phản diện đơn giản là yêu cầu nghề nghiệp. Đó là công việc mà người diễn viên phải nghiên cứu, học hỏi và tích lũy vốn sống để hoàn thành tốt nhất.

Nam nghệ sĩ cũng hài hước chia sẻ về những vai diễn giàu có của mình trên màn ảnh: "Mọi người hay hỏi liệu đóng nhiều vai phản diện có bị ảnh hưởng ngoài đời không. Tôi thường đùa rằng, nếu bị ảnh hưởng thật thì chắc tôi giàu lâu rồi, vì nhân vật nào cũng sở hữu hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng cả (cười)".

Anh cho rằng, nếu bản thân sống và hành xử như những nhân vật trên phim thì không thể tiếp tục công tác trong lực lượng Công an nhân dân hay giữ được cuộc sống gia đình bình yên như hiện tại.

"Nhân vật là nhân vật, còn cuộc sống là cuộc sống. Nếu tôi vi phạm pháp luật như trong phim thì chắc chắn đã không thể đứng ở đây hôm nay", NSƯT Hồ Phong chia sẻ.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm diễn xuất, hiểu biết về lực lượng chức năng và sự đầu tư nghiêm túc cho từng vai diễn, NSƯT Hồ Phong kỳ vọng Lửa Trắng sẽ không chỉ mang đến những câu chuyện hấp dẫn về cuộc chiến chống tội phạm ma túy, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiểm họa của chất cấm đối với xã hội.

Hồ Phong sinh năm 1971 tại Quảng Ninh, là một diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt nổi tiếng với các vai phản diện, giang hồ hoặc những nhân vật có cá tính mạnh.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Hồ Phong ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như: Cảnh sát hình sự, Đất và Người, Khi đàn chim trở về và Bí mật tam giác vàng.

Năm 2019, Hồ Phong được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) nhằm ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật nước nhà.