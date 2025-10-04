Nữ diễn viên 20 tuổi bị sát hại, vứt xác trên núi

Yoon Ji Ah - nữ influencer sở hữu khoảng 300.000 người theo dõi, đã được phát hiện tử vong ngay sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp.

Vụ án thu hút sự chú ý lớn khi nghi phạm được xác định là người đàn ông ngoài 50 tuổi, từng là nhà tài trợ lớn trên nền tảng phát sóng của cô. Vụ việc được phản ánh trong chương trình Câu chuyện bí ẩn Y phát sóng ngày 3/10.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực núi ở Muju, tỉnh Jeolla Bắc, với nhiều dấu hiệu bị hành hung nghiêm trọng trên mặt. Cơ quan điều tra cho biết thời điểm tử vong ước tính vào lúc 15h27 ngày 11/9, tức chưa đầy 30 phút sau khi cô kết thúc buổi livestream. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nạn nhân đã bị ép buộc quay lại xe của mình ngay trước khi vụ án xảy ra.

Cha của Ji Ah kể lại: "Tôi nhắn tin cho con nhưng không nhận được hồi âm. 7 tiếng sau tôi mới nhận được tin nhắn rồi sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Tôi lập tức báo cảnh sát và tìm đến nơi con bé phát sóng cuối cùng ở Incheon, nhưng rồi lại nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát Muju".

Tại đây, thi thể Ji Ah được tìm thấy. Kết quả khám nghiệm cho thấy cô tử vong do ngạt thở vì bị siết cổ. Chỉ 12 tiếng sau, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông 50 tuổi họ Choi.

Nữ diễn viên, influencer Yoon Ji Ah.

Gia đình cho biết Choi vốn là gương mặt quen thuộc trong giới quản lý người nổi tiếng, là ông bầu mát tay nâng đỡ các tân binh. Ji Ah cũng là một trong số những người được ông ta quản lý.

Điều tra cho thấy Choi thực chất là nhà tài trợ cấp cao trên nền tảng livestream. Theo một streamer, để đạt cấp độ tài trợ 50, cần chi khoảng 150 triệu won (tương đương 110.000 USD). Choi đã ở cấp 46, nghĩa là đã chi hơn 100 triệu won (khoảng 74.000 USD).

Cảnh quay CCTV còn cho thấy vào ngày gây án, Choi từng quỳ gối cầu xin Yoon Ji Ah trong cuộc gặp. Ban đầu, ông ta tiếp cận Ji Ah với tư cách người đại diện, được công ty quản lý của cô tin tưởng vì danh tiếng. Dưới sức ép của Choi, Ji Ah phải tăng thời lượng livestream, làm việc đến kiệt sức. Khi cô quyết định rút lui vì không chịu nổi áp lực, mâu thuẫn bùng phát.

Trái ngược với vỏ bọc hào nhoáng, hàng xóm tiết lộ Choi thực chất ngập trong nợ nần. Ông ta từng vay hàng tỷ won bằng cách thế chấp căn nhà nhưng mất khả năng trả. Ngày căn nhà chính thức bị đấu giá cũng chính là ngày Ji Ah bị sát hại.