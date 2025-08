Hoa hậu Mai Anh sinh khó, 'tưởng chết trên bàn đẻ'

Tròn 4 tháng sau khi sinh con trai, hoa hậu Mai Anh mới hoạt động trở lại trên mạng xã hội, báo tin cô đang làm mẹ bỉm sữa với bạn bè, khán giả.

Mai Anh cho biết thời gian qua cô gặp nhiều khó khăn, biến cố về sức khỏe. Trong đó, với hoa hậu 21 tuổi, đáng sợ nhất là cuộc sinh nở đầy đau đớn và nguy hiểm, cuối tháng 3.

Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 Mai Anh.

"Tôi sinh khó do thai nhi ở tình trạng ngôi đầu cao, đến 40 tuần, đúng ngày dự sinh mà đầu bé vẫn không lọt xuống khung chậu, không có dấu sinh gì, buộc phải nhập viện can thiệp", Mai Anh kể với Ngôi Sao.

Khi vào bệnh viện hoa hậu được bác sĩ cho kích đẻ. Tử cung mở được 8 cm, Mai Anh bị vỡ ối, được chỉ định đợi thêm để sinh thường. Hoa hậu nói cô đã chịu đựng cơn đau đẻ kéo dài gần 11 tiếng, cố hết sức rặn đến kiệt sức nhưng em bé không ra được. Trước tình huống nguy hiểm cho cả mẹ và con, các bác sĩ phải đưa người đẹp vào mổ cấp cứu. Con trai Mai Anh chào đời lúc 3h40 phút sáng 1/4.

"Lúc đó tôi tưởng mình sẽ chết trên bàn đẻ. Tôi đau đớn khủng khiếp, chỉ mong bác sĩ đưa em bé ra bình an rồi mình chết cũng được. Tôi yếu quá nên phải chụp thuốc mê, không thể gây tê như các sản phụ đẻ mổ khác. Ngày đầu tiên sau sinh, tôi ở tình trạng như người thực vật, không mặc quần áo, cứ nằm bất động, mê man, mắt nhắm nghiền, không biết gì, hơi thở thoi thóp. Đến ngày thứ 7 tôi mới đủ sức khỏe xuất viện về nhà", Mai Anh kể.

Theo người đẹp, do sinh khó, con trai cô uống lại nước ối của mẹ, những ngày đầu bị khò khè, thể trạng yếu nhưng may mắn bé dần hồi phục, hiện khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhóc tỳ tròn 4 tháng tuổi hôm 1/8.

Mai Anh khi mang thai 8 tháng, tháng 2/2025.

Ngoài sự cố nguy hiểm lúc vượt cạn, nửa tháng sau sinh hoa hậu Gen Z tiếp tục trải qua cơn đau "nhớ đời" do viêm hạch vú, phải nhập viện lần hai. Nghĩ lại hai lần đau do sinh thường không thành công và sinh mổ cộng thêm đau đớn do hai lần viêm hạch vú, Mai Anh vẫn rùng mình sợ hãi.

"Lúc tôi được đưa vào mổ cấp cứu, mẹ ruột và chồng hoảng vía. Sinh xong một tuần tôi mới nói chuyện được, bởi trước đó hễ cứ nói là lại ho dẫn tới đau vết mổ. Thấy tôi như vậy chồng xót lắm mà không giúp gì được. Anh chỉ biết ở bên an ủi, động viên để tôi khuây khỏa. Tôi mất hai tuần nằm viện điều trị bệnh viêm hạch vú. Nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy phụ nữ thật quá vất vả, phải vượt qua vô vàn hiểm nguy mới sinh được đứa con, có người không may còn gặp biến chứng, chết trên bàn đẻ", Mai Anh nói.

Hiện sức khỏe Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 hồi phục khoảng 80%. Cô hy vọng khi con được 6 tháng, cô khỏe mạnh hoàn toàn, thoải mái tận hưởng niềm vui làm mẹ bỉm sữa.

Mai Anh được ông xã và mẹ đẻ hỗ trợ chăm sóc quý tử. Người đẹp chưa tiết lộ dung mạo của con, đợi bé cứng cáp mới khoe với bạn bè, khán giả.

Mai Anh bên chồng đại gia ở lễ cưới tiền tỷ năm 2024.

Mai Anh sinh năm 2004, quê Nghệ An. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022, cô gia nhập showbiz với vai trò MC, từng dẫn dắt một số chương trình, sự kiện. Ngoài ngôi vị Hoa hậu Việt Nam Thời đại, Mai Anh từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Bản sắc Việt 2022, giành danh hiệu Hoa khôi Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Trinh, đoạt giải nhất cuộc thi Học sinh Tài năng, Thanh lịch khi còn học cấp Ba. Cô giữ vai trò Đại sứ Văn hóa Thể Thao Du lịch và Đại sứ Biển Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam năm 2023. Cô hiện là sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học Giáo dục, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mai Anh kết hôn với ông xã Nguyễn Văn Thanh tháng 9/2024. Chồng hoa hậu sinh năm 1988, cùng quê Nghệ An, là chủ tịch một tập đoàn bất động sản, hơn cô 16 tuổi. "Hôn nhân của chúng tôi êm đềm, hạnh phúc. Tôi may mắn được chồng yêu thương, cưng chiều, thấu hiểu và sẵn sàng hỗ trợ mọi việc", Mai Anh nói. Người đẹp tạm thời bảo lưu việc học, đợi con cứng cáp cô sẽ trở lại giảng đường.