Giá vàng hôm nay 14/9: Giảm thê thảm sau dữ liệu lạm phát leo thang

Thời điểm 8h40 sáng nay ngày 14/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.698 USD/ounce, giảm mạnh 23 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Thị trường tài chính toàn cầu "chao đảo" sau khi báo cáo lạm phát tháng 8 của Mỹ được công bố với con số “nóng” hơn dự kiến. Giá vàng đã rơi thẳng đứng từ mốc 1.732 USD, xuyên thủng cả ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.700 USD.

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tăng 0,1% so với tháng trước và 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu loại bỏ giá năng lượng và thực phẩm, CPI cốt lõi tăng 0,6% so với tháng 7 và 6,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ đã gây bất ngờ lớn cho thị trường và củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ vững lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ.

Các nhà kinh tế và nhà phân tích thị trường cho rằng, mọi hy vọng rằng Fed làm chậm các đợt tăng lãi suất tích cực của mình đã tiêu tan sau khi báo cáo được công bố. Khi giá vàng giảm, đồng bạc xanh đang giao dịch ở mức cao nhất trong phiên.

Sự chú ý của thị trường đang dồn vào cuộc họp của Fed vào ngày 20-21/9, với nhận định rộng rãi là lãi suất sẽ tăng 75 điểm cơ bản.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm tiếp tục duy trì lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc 1.769,3 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo là đẩy giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc cũng là mức thấp nhất trong tháng 7 là 1.686,3 USD/ounce.

Giá vàng giảm mạnh

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,05-66,87 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 65,8-66,8 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66-66,8 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

