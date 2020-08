Tháng cô hồn nhiều hãng xe giảm giá cả trăm triệu “hút” khách

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 13:27 PM (GMT+7)

Đứng trước khó khăn "kép” khi dịch COVID-19 tái bùng phát và "tháng cô hồn", thị trường ô tô đang có sự điều chỉnh giảm giá cho nhiều mẫu ô tô từ vài chục đến vài trăm triệu đồng để kích cầu tiêu dùng.

Trung bình mức giảm giá trực tiếp tiền mặt là 50 triệu đồng và giảm sâu nhất lên đến 200 triệu đồng.

Mức giảm sâu nhất trên thị trường thời điểm này là Mitsubishi Pajero Sport máy dầu 2.4L 4x2 MT đời 2019. Tại các đại lý ở TP HCM hiện đang ưu đãi mạnh nhằm đẩy hàng tồn, ngoài mức giảm 100 triệu của hãng, đại lý giảm thêm mức tương tự, với tổng ưu đãi tới 200 triệu đồng. Dòng xe này sau khi giảm giá chỉ còn 780 triệu đồng.

Mitsubishi Pajero Sport máy dầu 2019 hiện đang được hãng ưu đãi tới 200 triệu đồng

Tương tự, với Chevrolet Trailbalzer, một vài đại lý phía Bắc đang đưa mức giảm tới 210 triệu đồng. Việc giảm giá này được áp dụng cho các mẫu Trailblazer sản xuất từ năm 2019 còn tồn lại và số lượng xe này trên toàn quốc còn không nhiều.

Đặc biệt, để thu hút khách hàng, nhiều đại lý Ford đang chạy chương trình giảm 50 - 100% phí trước bạ cho khách hàng mua xe Everest trong thời điểm hiện tại, một số đại lý khác chọn hình thức giảm trực tiếp cho khách hàng bằng tiền mặt. Với Ford Everest phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD 2019, một số đại lý giảm đến 150 triệu đồng; các phiên bản khác như Titan 4x4 AT giảm 85 triệu đồng, Titan 4x2 AT giảm 75 triệu đồng, Trend 4x2 AT giảm 110 triệu đồng,…

Từ đầu tháng 8/2020, Ford áp dụng các chương trình giảm giá cho các dòng xe của hãng từ 25 - 110 triệu đồng/chiếc, kèm theo đó là nhiều khuyến mại, ưu đãi như thuế trước bạ hay gói bảo hành,…

Ford Everest cũng được ưu đãi hàng trăm triệu đồng/xe, tùy phiên bản

Toyota Việt Nam thì vẫn giữ nguyên chương trình ưu đãi dành cho mẫu Toyota Fortuner 2019. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/8 khách hàng mua các phiên bản 2.4 MT 4x2 và 2.4 AT 4x2 sản xuất trong nước được nhận gói quà tặng trị giá 55 triệu đồng.

Toyota Corolla Altis 2020 phiên bản 1.8G CVT hiện đang có giá bán 771 triệu đồng, giảm 28 triệu đồng so với phiên bản trước đó. Chưa kể ưu đãi phí trước bạ, khách mua xe có thể tiết kiệm tổng số chi phí khoảng 40 triệu đồng khi mua xe trong tháng này.

Hyundai đang có chính sách giảm giá bán từ 10 - 30 triệu đồng tuỳ mẫu xe từ nay đến hết tháng 9/2020.

Trong đó, xe Crossover Hyundai Kona cũng giảm đến 20 triệu đồng. Cụ thể, Kona phiên bản 2.0 AT giảm 13 triệu đồng; bản 2.0 AT đặc biệt giảm 15 triệu đồng; bản 1.6 Turbo giảm 20 triệu đồng,...

Honda CR-V 2020 mới ra mắt thị trường Việt Nam không lâu cũng được ưu đãi lên tới 90 triệu đồng, trong đó có mức giảm tiền mặt từ 5-10 triệu đồng, bảo hiểm thân vỏ 15 triệu đồng và 70 triệu đồng. Hiện tại, Honda CR-V 2020 đang được phân phối với 3 phiên bản đó là E, G và L cùng giá bán tương ứng lần lượt là 998 triệu đồng, 1,048 tỷ đồng và 1,118 tỷ đồng.

Dù mới ra mắt, nhưng Honda CR-V 2020 cũng ưu đãi tới 90 triệu đồng

Ngoài ra, với 3 dòng xe Mirage, Attrage và Triton của Mitsubishi hiện đang được hãng áp dụng giảm 15 - 30 triệu đồng kể từ 1/8.

Cụ thể, Mirage CVT giảm 25 triệu đồng, từ 475 triệu xuống còn 450 triệu đồng; Mirage phiên bản CVT Eco giảm 20 triệu đồng, xuống còn 415 triệu đồng và phiên bản MT giảm 15 triệu đồng xuống còn 380 triệu đồng.

Đối với dòng Attrage, mức giảm cũng tương tự. Cụ thể, phiên bản CVT giảm 30 triệu đồng xuống còn 475 triệu đồng; CVT Eco giảm 15 triệu đồng còn 445 triệu đồng; phiên bản MT còn 425 triệu đồng,...

Đối với dòng bán tải Triton, giá bán lẻ trong tháng 8 cũng sẽ giảm 10 - 30 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Hiện tại, Triton đang kinh doanh tại Việt Nam với 5 phiên bản, sau khi giảm giá, Triton có giá bán lẻ tại đại lý dao động từ 580 - 770 triệu đồng.

Nissan hiện cũng áp dụng giá ưu đãi đặc biệt giảm 20 triệu cho 3 phiên bản Nissan Sunny, 30 triệu đồng cho Navara và Terra là 10 triệu đồng.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm thị trường xe vẫn cho ra mắt rất nhiều mẫu xe mới theo kế hoạch nhưng trước hàng loạt những bất lợi, như ảnh hưởng của dịch COVID-19, tháng cô hồn,… sẽ khiến thị trường ảm đạm. Do đó, các hãng xe tiếp tục phải "cắn răng" đưa ra các chương trình kích cầu để xả hàng tồn.

