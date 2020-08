Doanh số sụt giảm: Nhiều hãng xe giảm giá kỷ lục, nhân viên nghỉ việc hàng loạt

Thứ Năm, ngày 13/08/2020 14:30 PM (GMT+7)

Nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt có xu hướng sụt giảm kể từ sau Tết Nguyên đán, đặc biệt, do tác động kép của đại dịch Covid-19... đã khiến thị trường ô tô Việt Nam đối diện cảnh ảm đạm chưa từng thấy.

Cuộc đua giảm giá bán

Làn sóng dịch Covid-19 bất ngờ tái bùng phát và diễn biến phức tạp khiến các hãng xe, đại lý phải đau đầu trong vấn đề kích cầu tiêu dùng.

Nhiều hãng xe tung hàng loạt chương trình khuyến mại, tặng quà nhằm kích cầu tiêu dùng

Ngay từ đầu tháng 8/2020, nhiều hãng xe, đại lý đã tung ra những chương trình ưu đãi, giảm giá “khủng” cho nhiều mẫu xe nhằm khuyến khích người dân mua xe...

Đơn cử như mẫu Ford Everest là xe nhập khẩu từ Thái Lan, không được hưởng chính giảm 50% lệ phí trước bạ nên đang có mức giảm giá khá sâu.

Trong tháng 8/2020, Ford Everest tại khu vực Hà Nội được một số đại lý giảm từ 60 – 130 triệu đồng tiền mặt. Cụ thể, phiên bản Titan 4x4 AT có mức giảm tiền mặt 85 triệu đồng, phiên bản Titan 4x2 AT có mức giảm tiền mặt 70 triệu đồng và phiên bản Trend 4x2 AT có mức giảm tiền mặt 80 triệu đồng. Riêng hai phiên bản Ambiente 4x2 AT 2019 và Ambiente 4x2 MT 2019 có mức giảm tiền mặt 140 triệu đồng kèm theo gói khuyến mại phụ kiện trị giá 10 đồng.

Ford Explorer cũng được giảm giá lên tới 94 triệu đồng, cùng với đó là quà tặng có giá trị khá lớn cho khách hàng mua xe trong tháng 8 này.

Hay các mẫu xe của của Jaguar, Land Rover đến từ Anh quốc cũng được ưu đãi lớn: Tặng 1-3 năm bảo hiểm thân vỏ miễn phí (tùy phiên bản và mẫu xe). Hay cao nhất là mẫu Range Rover Autobiography sẽ được tặng bệ bước tự động chính hãng trị giá lên đến 260 triệu đồng.

Nhiều dòng xe mới ra thị trường cũng được đại lý áp dụng ưu đãi tới hàng trăm triệu đồng

Với Honda CR-V 2020, đây là mẫu xe vừa mở bán nhưng đã được các đại lý tung ưu đãi, giảm giá thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng đang có nhu cầu mua mẫu xe này. Theo đó, những người đặt mua đầu tiên được tặng kèm gói phụ kiện trị giá 80 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Tổng giá trị ưu đãi lên đến gần 100 triệu đồng.

Được biết, chương trình ưu đãi này không đến từ hãng mà một số đại lý Honda ở Hà Nội tung ra để tìm kiếm khách hàng.

Toyota Việt Nam hiện tiếp tục kéo dài chương trình khuyến mãi cho Toyota Fortuner 2019 và chỉ dành cho 2 phiên bản 2.4 MT 4x2 và 2.4 AT 4x2 với gói quà tặng trị giá 55 triệu đồng.

Ngoài ra, các hãng Mitsubishi, Hyundai, Nissan cũng áp dụng giá ưu đãi đặc biệt cho nhiều mẫu xe với mức giảm tiền mặt và phụ kiện đi kèm tới hơn 92 triệu đồng.

Theo nhận định của các chuyên gia, dịch Covid-19 tái bùng phát sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức mua xe thời gian tới. Vì giờ tâm lý ai cũng "ăn chắc mặc bền", họ phải dự trữ kinh phí để phòng trường hợp xấu nhất như thất nghiệp, bệnh tật... thay vì mua xe ô tô.

Anh Lê Anh Tuấn, chủ một showroom xe tư nhân trên đường Trần Thái Tông (Hà Nội) nhận định: “Nếu tình hình dịch vẫn chưa thể khả quan thì từ giờ tới cuối năm thị trường ô tô sẽ còn gặp nhiều khó khăn dù các hãng, đại lý có giảm giá hay khuyến mại. Thậm chí hiện nay các hãng cũng bắt đầu tung ra hàng loạt các mẫu xe mới, phiên bản nâng cấp... để cho ‘mùa bán hàng’ cuối năm, nhưng với tâm lý lo lắng về tình hình kinh tế thì không mấy ai dám bỏ tiền ra mua xe lúc này”.

Nhiều nhân viên “chia tay” nghề

Cũng vì khó khăn, từ đầu năm tới nay những người làm trong ngành kinh doanh ô tô chứng kiến hàng loạt đồng nghiệp nói lời “chia tay”.

Anh Nguyễn Văn Thắng – Trưởng phòng kinh doanh tại một đại lý ô tô (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, anh có 12 nhân viên tư vấn nhưng từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch, công việc ít, thu nhập không đảm bảo nên đã có 4 người xin nghỉ.

“Mặc dù công ty vẫn trả lương cứng nhưng phần lớn mọi người đều đạt doanh số thấp, có người cả tháng không bán được xe nào. Những xe hot thì nhà máy thiếu hàng bởi nhiều nhà máy trên thế giới ngưng sản xuất, những xe còn hàng thì sức tiêu thụ rất chậm.

Biết rằng khó khăn là tình hình chung của ngành ô tô, tôi cũng động viên anh em nhiều, nhưng nói thật vì chuyện “cơm áo gạo tiền” mọi người mới phải ra đi.

Với anh Nguyễn Đức Sơn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) – một nhân viên tư vấn bán hàng của một đại lý ô tô trên đường Phạm Văn Đồng thì chia sẻ: "Tôi đã gắn bó với nghề xe 6 năm nhưng chưa năm nào doanh số bán hàng kém như năm nay. Thu nhập không đảm bảo, tôi đành chia tay anh em và chuyển sang lĩnh vực thiết bị vật tư xây dựng. Công việc mới tuy vất vả hơn nhưng bù lại khách hàng vẫn khá đều”.

Do thị trường ảm đạm, nhiều nhân viên tư vấn khó khăn khi cố gắng bám trụ nghề

Giá xe sẽ tiếp tục giảm sâu?

Báo cáo của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho thấy, chỉ số tồn kho ngành ô tô đang tăng rất cao đạt 122,5% so với cùng kỳ năm 2019. Giá xe ô tô từ giờ đến cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục giảm sâu.

Cụ thể, hiện tại, sản lượng tồn kho ngành ô tô đang rất cao, theo báo cáo của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), sản lượng ô tô sản xuất trong nước ước đạt 56.200 chiếc, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chỉ số tồn kho ngành ghi nhận mức tăng rất cao đạt 122,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đánh giá của các chuyên gia, với tình trạng trên, trong thời gian tới, các hãng xe, doanh nghiệp sản xuất ô tô buộc phải tăng sản lượng bán ra, giải phóng hàng tồn. Qua đó, cuộc cạnh tranh về giá ô tô từ nay đến cuối năm trở nên cực kỳ sôi động.

Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp ô tô đang tích cực đẩy mạnh thị trường trong những tháng cuối năm thì dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 2 đã phần nào khiến ngành ô tô thêm lao đao.

Mới đây, chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng ban chính sách Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho biết dịch COVID-19 quay trở lại với những diễn biến khó lường. Các DN vẫn đang vừa sản xuất vừa nghe ngóng tình hình để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương dự báo, trong thời gian tới, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, những ngành hàng không thiết yếu sẽ gặp nhiều khó khăn. “Đặc biệt, người dân sẽ có tâm lý đề phòng dẫn tới một số mặt hàng như quần áo, đồ gỗ, ô tô, trang thiết bị điện tử bị giảm sút, thị trường bất động sản cũng ảnh hưởng", TS. Lê Đăng Doanh phân tích.

Trưởng ban chính sách VAMA dự báo, thị trường ô tô sẽ tăng trưởng âm ít nhất 15% trong năm 2020. Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, sản lượng, doanh số ô tô tại Việt Nam có thể thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

