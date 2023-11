Siêu thị điện máy xả hàng, giảm giá đến 90%, đồng hồ hàng hiệu chỉ từ 111 nghìn đồng/chiếc

Mặc dù mới bước vào đầu tháng 11, còn hơn một tuần nữa mới đến ngày lễ độc thân 11/11 và còn gần 1 tháng nữa mới đến Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2023, một số siêu thị điện máy đã bắt đầu triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm thu hút khách hàng.

Các hệ thống siêu thị điện máy lớn tung hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá lên đến trên 50% đối với mặt hàng tivi, máy giặt, tủ lạnh, đồ gia dụng. Ngoài ra, các mặt hàng trưng bày còn được giảm giá từ 60-70% cùng nhiều phần quà hấp dẫn.

Các siêu thị giảm giá sâu hàng loạt mặt hàng.

Tại hệ thống siêu thị Mediamart, với chương trình lễ hội giảm giá, nhiều sản phẩm tivi, máy giặt, tủ lạnh, máy lọc nước giảm giá đến 50%.

Đơn cử như máy giặt Toshiba Inverter 7,5kg giảm tới 43%, chỉ còn 4,9 triệu đồng; Tủ lạnh Coex Side by Side Inverter 442L giảm 44%, chỉ còn 10,9 triệu đồng/chiếc; Tivi thông minh LG OLED 55inch giảm giá tới 53%, còn 25,5 triệu đồng, mua online chỉ còn 19,7 triệu đồng…

Tại hệ thống siêu thị điện máy HC, một số sản phẩm điện máy còn giảm tới 70%. Ví dụ như Smart Tivi LG NanoCell 8K 55inch giảm 70%, từ 62,9 triệu đồng xuống 18,9 triệu đồng; Smart Tivi LG NanoCell 8k 65inch giảm 76%, chỉ còn 21,9 triệu đồng.

Ngoài tivi, tủ lạnh và máy giặt cũng được hệ thống siêu thị này giảm giá sâu lên đến gần 50% như: Tủ lạnh LG Inverter 655L giảm 46% còn 22,5 triệu đồng; Tủ lạnh Samsung Inverter 380L giảm 54%, còn 9,2 triệu đồng; Máy giặt lồng ngang Samsung AI Inverter 9kg, giảm 42% còn 8,6 triệu đồng; Máy giặt LG AI DD 9kg lồng ngang, giảm 41%, còn 8,2 triệu đồng…

Một số sản phẩm điện máy giảm giá trên 50%, đồng hồ xả kho giảm sốc lên đến 90%.

Bất ngờ hơn, tại hệ thống siêu thị Điện máy Xanh, ngoài giảm giá 50% các sản phẩm điện máy với hàng loạt chương trình khuyến mãi như: Mua tủ lạnh chỉ từ 4,5 triệu đồng/chiếc; Sắm điều hoà Inverter chỉ từ 5,9 triệu đồng/chiếc; Máy giặt Samsung cửa ngang từ 5,9 triệu đồng…

Ngoài ra, khách mua điện máy có cơ hội trúng 30 iPhone 15 từ nay cho đến hết 30/11.

Không chỉ hàng điện máy, hàng loạt sản phẩm đồng hồ đeo tay tại hệ thống siêu thị này đang giảm giá lên đến 90%, nhiều sản phẩm chỉ còn 111 nghìn đồng/chiếc.

Cụ thể, đồng hồ ESPRIT 38mm nữ giảm 76%, từ 4,2 triệu đồng xuống 990 nghìn đồng; Titan 48mm Nam giảm 75%, từ 4 triệu đồng xuống 990 nghìn đồng.

Một số sản phẩm đồng hồ giảm giá đến 90%.

Ngoài ra, hàng loạt sản phẩm đồng hồ giảm giá từ 80-90% như đơn đồng hồ Elio 40mm nam giảm 90%, từ 1,2 triệu đồng xuống 111 nghìn đồng; CASIO 25mm nữ giảm tới 85%, Q&Q 34mm nữ giảm 83%, Q&A 37mm Unisex giảm 85%, ELIO 40mm nam ES047 giảm 90%.... Sau khi giảm, các mẫu đồng hồ này chỉ còn 111 nghìn đồng/chiếc.

Theo chị Ngọc, nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy tại Đống Đa (Hà Nội) thì đây là chương trình giảm giá lớn nhất trong năm khi hàng loạt sự kiện mua sắm online sắp diễn ra trong tháng 11.

“Ngoài chương trình xả kho, đẩy hàng tồn để nhập thêm sản phẩm mới thì một số sản phẩm giảm sâu do trong chương trình mua hàng giờ vàng giá sốc. Đặc biệt, do hưởng ứng ngày hội mua sắm trực tuyến nên khách mua hàng đặt online sẽ giảm sâu hơn, lên đến 90% so với mua trực tiếp vì không phải siêu thị nào cũng có sẵn mã sản phẩm giảm giá đó”, chị Ngọc nói.

Theo chị Ngọc, để được hưởng ưu đãi nhiều nhất trong dịp này, khách muốn mua sản phẩm nào thì tìm kiếm trên website xem siêu thị nào còn hàng và đến mua. Hoặc đặt mua online bằng cách đặt hàng trên website, chờ từ 1-7 ngày để nhận hàng tại siêu thị hay nhận hàng tại nhà.

