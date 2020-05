Sầu riêng đổ về TP.HCM, giá giảm mạnh 50%

Ghi nhận tại một số điểm bán trái cây ở TP.HCM như chợ Bà Chiểu, chợ Gò Vấp…cho thấy sầu riêng không nhiều như những năm trước nhưng giá lại khá rẻ.

Giá sầu riêng loại ngon 70.000-90.000 đồng/kg, những trái sầu riêng nhỏ hơn có giá 55.000-65.000 đồng/kg.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức thông tin, sầu riêng miền Tây về chợ từ đầu tháng 5, đến nay sản lượng nhập chợ 862 tấn, bình quân 47,89 tấn/ngày. Giá sầu riêng về chợ 35.000-45.000 đồng/kg.

“Sản lượng sầu riêng trong nước đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Mặt khác, sầu riêng Thái Lan xuất khẩu sang Việt Nam giá bán không tốt bằng so với xuất khẩu sang Trung Quốc. Do đó, sầu riêng Thái Lan những năm qua không về chợ đầu mối”, đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho hay.

Ông Ngô Thanh Quý, Chủ tịch UBND xã Phú Đức tỉnh Bến Tre cho biết thêm, diện tích trồng sầu riêng của xã Phú Đức là 120 hecta, năm nay có 50% diện tích trồng bị ảnh hưởng hạn mặn. Mọi năm sản lượng sầu riêng thu hoạch đạt khoảng 1.800 tấn nhưng năm nay dự báo giảm 20%. Mọi năm sầu riêng loại ngon giá 60.000 đồng/kg nhưng năm nay chỉ còn 30.000-35.000 đồng/kg.

Tại xã Phú Đức người nông dân cũng trồng giống sầu riêng Thái Lan, với diện tích 11-12hecta. Sầu riêng thông thường được tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch COVID-19 nên sầu riêng chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Ông Trần Lý Ngự Bình, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, hiện nay giá sầu riêng tại vườn khoảng 30.000-35.000 đồng/kg, so với cùng kỳ giảm 50%.

Theo ông Bình, năm nay do ảnh hưởng xâm nhập mặn nên chất lượng sầu riêng không cao. Cùng với tình hình dịch COVD-19 khiến cho sức tiêu thụ giảm nên giá sầu riêng giảm.

Sầu riêng loại ngon 80.000-90.000 đồng/kg

T.S Lương Ngọc Trung Lập, chuyên gia nghiên cứu độc lập thị trường nông sản đánh giá, diện tích trồng sầu riêng của Việt Nam bằng 2/3 diện tích trồng sầu riêng Thái Lan. Hiện sầu riêng Việt Nam được trồng ở nhiều vùng như Đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.

Năm nay do thời tiết khắc nghiệt khiến năng suất trồng cây ăn trái của Đồng bằng Sông Cửu Long giảm nhiều, trong đó có sầu riêng. Mặt khác, do ảnh hưởng COVID-19 nên không xuất khẩu được nên chủ yếu là tiêu thụ thị trường nội địa. Do đó, người tiêu dùng trong nước mới có cơ hội mua sầu riêng giá rẻ.

Theo ông Lập, hiện Việt Nam có vài chục giống như sầu riêng sữa hạt lép chín hoá, giống sầu riêng khổ qua xanh… nhưng sầu riêng Ri 6 là giống ngon nhất Việt Nam với cơm vàng, thịt sầu riêng ráo, dày; cuốn dày.

Ngoài ra Việt Nam nhập giống sầu riêng Monthong Thái Lan về trồng vài chục năm nay. Kích cỡ của giống Monthong to hơn sầu riêng Ri 6.

"Theo khảo sát của tôi, phần lớn sầu riêng đang bán trên thị trường là của vùng trồng miền Đông, khu vực này đang vào vụ thu hoạch. Trên thị trường chủ yếu đang bán sầu riêng Việt Nam, chỉ trừ một số cửa hàng hoặc siêu thị nếu có bán sầu riêng nhập từ Thái Lan”, ông Lập khẳng định.

Cũng theo ông Lập, Thái Lan có xu hướng không sản xuất sầu riêng đại trà mà tập trung vào sản phẩm chất lượng cao. Do đó, sầu riêng Việt Nam có cơ hội bán sang thị trường Trung Quốc nhưng hiện nay chủ yếu vẫn là tiểu ngạch.

