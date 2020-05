Tỷ phú Việt từng khiến Donald Trump "nóng mặt", bỏ Hoa hậu để lấy em gái Cẩm Ly

Thứ Năm, ngày 21/05/2020 17:00 PM (GMT+7)

Bỏ qua biết bao bóng hồng, tỷ phú Chính Chu chọn ca sĩ Hà Phương - em gái ca sĩ Cẩm Ly làm vợ. Và như Hà Phương chia sẻ thì làm vợ tỷ phú cũng lắm cái khó...

“Người đàn ông đáng gờm" của phố Wall

Chính Chu sinh năm 1966, tại Việt Nam, trong một gia đình có 6 anh em. Năm 1975, cả gia đình ông đã sang Mỹ với vốn liếng chỉ vài trăm USD. Cuộc sống vô cùng khó khăn khiến cả gia đình đều quyết tâm phải nỗ lực để thành công.

Tỷ phú Chính Chu còn được gọi là “Người đàn ông đáng gờm" của phố Wall

Tại xứ người, vừa đi học, Chính Chu vừa đi bán sách lẻ và giao hàng tận nhà. Ông có bằng cử nhân Tài chính tại Đại học Buffalo, một trường công tại New York (Mỹ). Vì tốt nghiệp một trường đại học không danh tiếng nên 15 lá đơn xin việc của Chính Chu gửi đi đều bị từ chối. Nhưng thất bại càng khiến ông thêm hứng thú với lĩnh vực này và chính lòng kiên trì đã tạo dựng được tên tuổi một Chính Chu tại phố Wall.

"Tôi nộp 15 bộ hồ sơ vào các công ty ở Phố Wall và nhận được 15 thư từ chối". Nhưng điều này không khiến ông bỏ cuộc mà làm Chu thêm hứng thú với lĩnh vực này vì những khó khăn khi tham gia. Ông kết luận: "Trong cuộc sống, bạn cần có tính kiên trì để theo đuổi mục tiêu của mình".

Sau 15 lần xin việc thất bại, ông được nhận vào làm tại bộ phận mua bán và sáp nhập của công ty Salomon Brothers năm 1988. Năm 1990, cơ hội đã đưa Chính Chu đến với lĩnh vực tài chính khi ông “đầu quân” cho tập đoàn tài chính Blackstone.

Chính Chu là tỷ phú Việt giàu nhất tại Mỹ

Báo chí Mỹ liệt tên Chính Chu là "người đàn ông đáng gờm" của phố Wall. Giới kinh doanh người Việt sống tại Mỹ đánh giá ông là một trong những người thành đạt trong cộng đồng.

“Tôi gặp Chính Chu lần đầu tại Salomon Brothers khi anh ấy vừa tốt nghiệp được hơn 1 năm. Đó là một con người thông minh, bản lĩnh và luôn nỗ lực đạt mọi mục tiêu” - Steve Schwarzman, CEO của Blackstone từng nhận xét về người cộng sự của mình.

Nhận xét về vị tỷ phú này, James Barlett, Phó chủ tịch TeleTech nói: "Tôi may mắn được làm việc cùng Chính. Ông có khả năng phân tích sâu sắc và nhạy bén về tài chính, nơi mà để thành công phải có tài nổi trội".

Trước khi gia nhập Blackstone vào năm 1990, Chính Chu từng làm việc tại bộ phận mua bán và sáp nhập của Công ty Salomon Brothers từ năm 1988. Với sự tư vấn của Chính Chu, Tập đoàn Đầu tư tài chính Blackstone đã hoàn thành nhiều vụ Đầu tư sinh lãi với giá hàng tỷ USD như hợp vốn mua hãng dược Nycomed và Catalent Pharma Solutions (3,3 tỷ USD), DJ Orthopedics (1,6 tỷ USD)...

Năm 2004, Blackstone thực hiện vụ mua lại lớn nhất lịch sử châu Âu khi nắm quyền kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Celanese của Đức với giá 3,8 tỷ USD chỉ sau vài cú điện thoại. Theo đánh giá, bản hợp đồng có hời được lập nhờ những nỗ lực thương thảo và hiểu biết của vị tỷ phú gốc Việt.

Từ năm 2007, anh đã là chủ sở hữu 1 trong 10 chuỗi khách sạn xa hoa nhất thế giới - Hilton - với những khu nghỉ dưỡng trong mơ: Beverly Hilton, Hilton Athens, Hilton San Francisco, Hilton New York...

Khiến tỷ phú Donald Trump "nóng mặt"

Cuối năm 2007, Chính Chu được nhiều tờ báo chú ý và được biết đến là "một thương nhân ẩn danh" khi chi 34,3 triệu USD để mua trọn tầng 89, một nửa tầng 90 tại tháp Trump World Tower, khiến tỷ phú Donald Trump "nóng mặt".

Tuy nhiên, sau những cố gắng bất thành để mua nốt nửa tầng còn lại, Chính Chu bỏ thêm 5 triệu USD để tăng không gian trên tầng mái tòa nhà, nâng tổng chi phí lên 39,3 triệu.

Vị tỷ phú từng dự chi 34,3 triệu USD để mua trọn tầng 89, một nửa tầng 90 tại tháp Trump

Căn penthouse rộng gần 1.400 m2 này gồm 34 phòng trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà có kết cấu trụ đồng và kính thủy tinh màu.

Vì phải di chuyển thường xuyên, vợ chồng Hà Phương đã sắm hẳn phi cơ riêng. Về khoản này, không ca sĩ Việt Nam nào bì kịp em gái Cẩm Ly.. Ngoài ra, vợ chồng cô còn sắm cả… trực thăng để phục vụ cho du ngoạn, thưởng cảnh.

Bất động sản trên đất Mỹ của vợ chồng ca sĩ Hà Phương

Một vài chiếc xế hộp đủ kiểu dáng, màu sắc – đều là thương hiệu đắt đỏ bậc nhất thế giới – nằm trong bộ sưu tập siêu xe đồ sộ của tỷ phú Chính Chu. Không nói quá khi mỗi lần Hà Phương xuất hiện, chưa lần nào cô đi trùng mẫu xe.

Bên trong căn biệt thự của vợ chồng tỷ phú Chính Chu

Hà Phương thường ít khi diện hàng hiệu đắt tiền nhưng đã dùng thì đều là sản phẩm đẳng cấp 1. Chẳng hạn như trong hình, Hà Phương đeo bộ trang sức ngọc trai có giá 1,2 tỷ đồng kết hợp cùng đồng hồ Chanel, giày Fendi.

Làm vợ tỷ phú không dễ

Đi lên từ những khó khăn, Chính Chu cho mình là người may mắn và ông không quên những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn xung quanh. Gia đình ông hiện có hai quỹ từ thiện là Vietnam Relief Effort (do ông cùng chị gái Kathy Chu lập nên) và Ha Phuong Foundation (do vợ sáng lập).

Gia đình hạnh phúc của tỷ phú Chính Chu

Chính Chu gặp vợ lần đầu khi vốn tiếng Việt còn rất tệ nên không hiểu hết những gì Hà Phương hát. Nữ ca sĩ tiết lộ, quen nhau được 3 tháng thì Chính Chu ngỏ lời yêu. Hai năm sau đó (2002) cả hai người thành thân.

Nhắc về lần gặp đầu tiên, ca sĩ Hà Phương kể: “Tôi sang Mỹ mấy tháng là quen anh ấy qua anh Trần Bảo Sơn (chồng cũ diễn viên Trương Ngọc Ánh). Lúc đó, tôi và anh Sơn là bạn, khi tôi có đêm diễn, tôi nói anh Sơn đưa bạn tới xem.

Dàn siêu xe đậu kín sân của tỷ phú Chính Chu

Anh Sơn dẫn bạn tới để giới thiệu cho Minh Tuyết (em gái Hà Phương), nào ngờ vợ chồng tôi lại quen nhau trong đúng đêm đó. Có điều lạ là, sau này cả tôi và anh đều nói với nhau, vừa gặp đã cảm thấy đây chính là một nửa của mình, nhưng cũng mất khoảng ba tháng sau đó chúng tôi mới chính thức yêu nhau và hai năm sau tổ chức đám cưới.

Lúc mới quen anh ấy, tôi không biết anh làm gì, chỉ biết anh Sơn nói là một người giỏi. Anh hay tâm sự, tôi rất chân tình khuyên anh quay lại với bạn gái cũ. Thấy thế, anh ấy thắc mắc với người cậu là tại sao các cô gái khác đều muốn anh ấy chia tay bạn gái để đến với họ, còn tôi lại luôn khuyên anh quay về. Thực ra, các cô gái đều biết anh ấy làm gì, còn tôi không biết. Có lẽ điều khác thường ở tôi mới khiến anh ấy tò mò”.

“Tôi có một người cô thân thiết, cô cũng có chồng đẹp, giàu có và tài giỏi. Sau khi trải qua những thăng trầm, cô tặng tôi một câu trước khi làm đám cưới thế này: “Con ơi, lấy chồng giống như đánh giặc, phải đủ thứ chiến lược hết”. Nghe thế mọi người có sợ không? Riêng tôi lúc ấy vô cùng sửng sốt. Tuy thế, sau này cô đã chia sẻ cho tôi nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng. Nhờ những bài học bổ ích đó, tôi có phương cách để uyển chuyển với ba của hai đứa con mình”, vợ tỷ phú Chính Chu chia sẻ với báo chí.

Hiện hai người đã có 2 mặt con gái. Cả gia đình định cư tại Mỹ nhưng mỗi năm, Hà Phương đều dành thời gian về làm từ thiện tại Việt Nam.

Ca sĩ Hà Phương rất chăm làm từ thiện

Khi trở thành vợ chồng, Hà Phương quen với việc Chính Chu được nhắc tới liên tục trên mặt báo Mỹ với những thương vụ mua bán, sáp nhập nhiều triệu đô. Nhưng cô phải đối mặt với nhiều tin đồn thất thiệt trong chuyện riêng tư. Người ta tung tin Hà Phương là vợ ba của tỷ phú gốc Việt này.

Khi một trung tâm băng đĩa nhạc ở hải ngoại của cộng đồng người Việt làm ăn thua lỗ, rơi vào cảnh nợ nần, người ta lại đưa tin, trung tâm đó thuộc sở hữu của gia đình Hà Phương - Chính Chu. Trong khi sự thật, chồng cô thấy họ khó khăn đã trợ giúp một phần. Chưa kể, có lần cô về Việt Nam còn phải đối mặt với tin Chính Chu đi tù vì làm cổ phiếu giả. Cô nghiệm ra: “Cứ khi vừa có một tin tốt đến với gia đình tôi bao giờ cũng song hành xuất hiện một tin đồn xấu”.

