Ồ ạt "xả vé" Anh Trai Say Hi concert 4 trước giờ G, rao bán lỗ cả triệu đồng mỗi cặp

Phe vé ngao ngán: “Toàn hỏi thôi, không mua đâu”

“Ai Fanzone dưới giá nào!”, người đàn ông vừa đi quanh khu vực trước sân vận động Mỹ Đình vừa rao bán vé concert Anh Trai Say Hi Hà Nội Concert 4. Trên tay anh là chiếc bao bì trong suốt đựng tập giấy và mã vé.

Một phe vé tại sân Mỹ Đình trưa ngày 9/12.

Hình ảnh trên đã trở nên quen thuộc trong concert 3 Anh Trai Say Hi ngày 7/12 vừa qua và tiếp tục xuất hiện tại concert 4. Vài giờ trước khi diễn ra đêm nhạc, quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình, phe vé liên tục mời chào, chèo kéo khách hàng khiến không khí nơi đây khá hỗn loạn. Hầu hết các phe vé thuộc độ tuổi trung niên có phong cách bán hàng dạn dĩ.

Trong vai một khách hàng cần tìm mua 2 vé CAT 3 (vé ngồi, khu vực xa sân khấu) gấp, phóng viên đã tiếp cận các phe vé để hỏi mua vé “chợ đen”.

Phe vé Vũ T. cho biết, giá vé CAT 3 bây giờ 3,5 triệu/cặp (giá gốc 1 triệu/cặp). Giá vé CAT cao bởi nhu cầu người hâm mộ đối với hạng vé này rất lớn. Giá này là đã lỗ 900 nghìn – 1 triệu đồng so với giá nhập vào.

Người này cũng gợi ý nên nên chuyển sang hạng VIP A hoặc B (ngồi) với giá 4 triệu/cặp (giá gốc 4,4 triệu). Nếu người mua mua vé, phe vé sẽ dẫn vào đến tận cửa kiểm soát.

“Chị dắt em vào tận cổng, chị đứng đây là để dắt em mà. Chị cũng muốn bọn em check-in sớm. Uy tín của chị. Có vấn đề gì chị còn xử lý sớm”, người này cam kết. Thấy khách hàng chần chừ, người này thúc giục khách mua ngay đi, chứ không mua nhanh đến sát giờ sẽ hết vé.

Ngay cạnh đó, 3-4 phe vé tụ tập thành nhóm, liên tục vẫy khách đi ngang qua. “Con cần vé gì? Vé gì cô cũng có hết. Vào đây cô bán cho. Vé chính hãng, vào sân thoải mái nhé.”

Theo khảo sát, giá vé GA và CAT bị đẩy lên cao hơn so với giá gốc. Trong khi đó, giá hạng vé gần sân khấu thấp hơn so với giá ban tổ chức đưa ra, như Fanzone 2,3 triệu/vé (giá gốc 2,5 triệu), VIP A&B 2 triệu/vé (giá gốc 2,2 triệu).

Vé giá rẻ nhộn nhịp “chợ mạng”

Không chỉ tại sân Mỹ Đình, không khí trong các hội nhóm trao đổi vé chương trình ca nhạc, sự kiện cũng sôi nổi không kém. Trưa ngày 9/12, chỉ vài giờ trước khi concert 4 Anh Trai Say Hi bắt đầu, hội Pass và trao đổi vé Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai – Anh Trai Say Hi Concert 2024 với hơn 80 nghìn thành viên vẫn liên tục xuất hiện các bài đăng tìm vé và pass vé.

Tài khoản Phương Mai viết: “Chiều họp không break (xin nghỉ - PV) được. Pass CAT 1C giá gốc. Bao check, giao dịch trực tiếp tại sân cũng được”. Nhiều bình luận bên dưới bài đăng này cũng cho biết đang có nhu cầu bán lại vé, hạng vé thường thấy là GA (đứng xa sân khấu) và CAT (ngồi xa sân khấu) và Fanzone.

Một “tay to” trong làng phe vé rao còn 100 ve CAT 3 cho ai cần. Khách có nhu cầu có thể đến sân để trực tiếp giao dịch.

Trên hội nhóm, có rất nhiều người sẵn sàng bán lỗ vé VIP A 1,5 triệu/vé (giá gốc 2,2 triệu), Fanzone 1,5 triệu/vé (giá gốc 2,5 triệu), GA 1 giá 1,1 triệu (giá gốc 1,8 triệu).

Tuy nhiên một vài tài khoản cảnh báo người hâm mộ không nên ham rẻ để rồi mắc bẫy của những kẻ lừa đảo. Một người dùng đăng bài cảnh báo người hâm mộ không nên tin giao dịch trung gian nữa và cho biết bản thân đã bị lừa 1,4 triệu.

Theo đó, người này tìm mua 2 vé CAT giá 700 nghìn/vé, được người bán yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản được cung cấp để nhờ quản trị viên của nhóm giữ hộ vé. Tuy nhiên, sau khi người này chuyển khoản thì kẻ xấu lập tức khóa tài khoản Facebook.

Trước nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi thực hiện mua hoặc mua lại vé xem chương trình ca nhạc, sự kiện. Chỉ nên tuân thủ đúng quy định về mua bán vé theo kênh phân phối của ban tổ chức.

Trường hợp sang nhượng, trước khi giao dịch, người dân cần kiểm tra độ uy tín của người bán, không vội vàng chuyển tiền nếu chưa chắc chắn về tính xác thực của giao dịch; ưu tiên các hình thức thanh toán, giao dịch trực tiếp để có thể xác định được sự uy tín của tấm vé, tránh bị trục lợi.

Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]