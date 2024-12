Giá vé "Anh Trai Say Hi" tăng chóng mặt, "phe vé" cao giọng đuổi khách

Vé xem show "Anh Trai Say Hi" loạn giá sát giờ diễn

Đó là chia sẻ của chị Phạm A. (Hà Nội) về trải nghiệm của mình khi tìm mua vé sự kiện âm nhạc "Anh Trai Say Hi” Hà Nội – Concert 3 trong một hội nhóm trao đổi vé các show ca nhạc trên mạng xã hội.

Chị A. cho biết bản thân rất yêu thích ca sĩ Dương Domic nên muốn đi Concert 3 "Anh Trai Say Hi" để được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt. Dù đã chuẩn bị mọi thiết bị và tinh thần nhưng chị A. vẫn không mua được vé khi Ban tổ chức mở bán.

Không bỏ cuộc, chị A. vào các hội nhóm trên Facebook hỏi mua. Hạng vé chị A đang tìm là Cat 2 A, giá gốc 700 ngàn, tuy nhiên những người rao bán lại nâng giá lên trung bình từ 1,5-1,8 triệu đồng/vé.

Phản hồi đến người bán về giá vé quá cao và muốn xin giảm giá, chị A. bị “phe vé” đuổi khéo: “Mua được thì mua, không thì ra chỗ khác”.

Chỉ 3 ngày nữa, sự kiện âm nhạc "Anh Trai Say Hi" Hà Nội – Concert 3 sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Càng gần ngày tổ chức, các nhóm mua bán và trao đổi vé trên mạng xã hội hoạt động càng sôi nổi.

Những tấm vé "Anh Trai Say Hi" Hà Nội – Concert 3 được rao bán trên mạng.

Trong nhóm “Cộng đồng săn vé ca nhạc, giải trí, sự kiện” trên Facebook có gần 180 ngàn thành viên, người dùng sôi nổi thảo luận về việc làm thế nào để có vé đi xem concert. Người hâm mộ có nhu cầu mua vé sẽ đăng bài tìm hạng vé muốn mua kèm số lượng. Cũng có nhiều người đăng bài rao bán vé và để lại vé cho người cần mua. Theo quan sát, lượng bài đăng tìm mua vé nhiều hơn bài rao bán vé.

Dạo quanh mạng xã hội không khó để bắt gặp những bài viết rao bán vé chương trình ca nhạc "Anh Trai Say Hi” concert 3 và 4 với giá trên trời. Hạng vé VIP A&B giá 3,3 triệu/vé (giá gốc 2,2 triệu), SVIP A&B 6 triệu/vé (giá gốc 4 triệu/vé).

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" Day 2 tổ chức ngày 19/12 cũng gặp tình trạng tương tự khi giá vé bán lại cũng được đẩy lên cao. Vé Đỉnh Nóc Kịch Trần 20 triệu/cặp (giá gốc 7 triệu/cặp), Bay Phấp Phới 13 triệu/cặp (giá gốc 5 triệu/cặp), Mứt Gừng 5 triệu/cặp (giá gốc 2,4 triệu/cặp)... Nhiều khán giả tỏ ra bức xúc vì những người bán vé "chợ đen" lộng hành, lợi dụng sự yêu thích của người hâm mộ để đẩy giá vé lên quá cao.

Vé xem show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng được rao bán với giá cao ngất ngưởng. Ảnh chụp màn hình.

Ngược lại, có những người lòng nóng như lửa đốt, tất tả bán tháo, chấp nhận chịu lỗ nhưng mãi chưa có người chốt. Tài khoản Hà Trang viết: “Mình pass lỗ dưới giá gốc 2 vé Fanzone B Day 4 ạ, mình bán luôn để đẩy tiền đi Day 3 ạ, mấy hôm nay pass mãi không được mình oải quá rồi”.

Người này rao bán 2,2 triệu/vé, nếu lấy cả cặp giảm còn 4 triệu/cặp. Được biết Fanzone B là hạng vé đứng, giá gốc 2,5 triệu/vé.

Cảnh báo lừa đảo bán vé "Anh Trai Say Hi"

Thị trường vé hỗn loạn khiến người mua e dè vì sợ lừa đảo. Ngày 2/12, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cảnh báo lừa đảo bán vé xem các chương trình ca nhạc đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

Cụ thể, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã thực hiện điều tra, xác minh vụ lừa đảo khi mua vé xem chương trình "Anh Trai Say Hi".

Theo đó, nhóm chị N. (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chuyển tiền cho một đối tượng, giới thiệu làm trong ban tổ chức bán vé xem Chương trình "Anh Trai Say Hi". Tuy nhiên sau khi chuyển tiền, đối tượng này đã không cung cấp được vé cho chị. Bài đăng trên các hội nhóm mạng để rao bán vé chương trình cũng bị gỡ bỏ.

Nghi ngờ bị lừa đảo, nhóm chị N. đến Công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng để trình báo. Tổng số tiền nhóm chị N bị chiếm đoạt là hơn 50 triệu đồng.

Thủ đoạn thường thấy của đối tượng lừa đảo là tạo những tài khoản mạng xã hội giả mạo, tham gia hoặc tạo những hội nhóm trao đổi, pass vé nhằm thu hút người dùng. Đối tượng còn tung nhiều "chiêu thức" như tạo ra vé giả với hình thức tương tự như vé thật và rao bán với giá thấp hơn so với giá thị trường, người mua thường không phát hiện ra cho đến khi đến cửa vào sự kiện. Thậm chí, một số đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu người mua đặt cọc trước với lý do "đảm bảo vé” rồi sau đó lặn mất tăm. Bên cạnh đó, một số đối tượng quảng cáo vé VIP hoặc các gói dịch vụ đặc biệt mà thực chất là không tồn tại, dụ dỗ người mua với các lợi ích, giá trị không có thật.

