Người dân đua nhau mua ô tô mới, mẫu xe 500 đến 700 triệu đồng đắt khách

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán ô tô toàn thị trường trong tháng 7 của các hội viên ghi nhận đạt 30.254 xe, bao gồm xe 23.087 du lịch; 6.945 xe thương mại và 222 xe chuyên dụng.

Trong tổng doanh số trên có 23.087 xe du lịch, 6.945 xe thương mại và 222 xe chuyên dụng. So với tháng 6/2022, doanh số xe du lịch tăng 30%, xe thương mại tăng 1,8% và xe chuyên dụng giảm 57%. Đáng chú ý, so với cùng kỳ tháng 7/2021, doanh số bán hàng của VAMA tháng 7/2022 tăng trưởng tới 88%.

Trong tháng 7, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.759 xe, tăng 25% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.495 xe, tăng 17% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường tính đến hết tháng 7/2022 đạt 232.094 xe, tăng 39% so với năm 2021. Trong đó, xe ô tô du lịch đạt 181.022 xe, tăng 57% so với cùng kỳ, xe thương mại giảm 0,5% và xe chuyên dụng tăng 3% so với năm 2021.

Nhu cầu mua ô tô mới của người dân tăng mạnh trong tháng 7/2022

Tính đến hết tháng 7/2022, doanh số bán hàng của xe ô tô lắp ráp trong nước đạt 129.825 xe, tăng 39%, trong khi xe nhập khẩu đạt 102.269 xe ghi nhận mức tăng 40% so với năm 2021.

Cùng với đó, TC Group (Tập đoàn Thành Công) cũng cho biết trong tháng 7 vừa qua, đã có tổng cộng 5.792 xe Hyundai đến tay khách hàng, tăng 35,2% so với tháng 6/2022.

Tổng kết 7 tháng bán hàng năm 2022, đã có 42.189 xe mang thương hiệu Hyundai đến tay khách hàng, tăng trưởng 10,8% so với con số 38.066 xe bán ra cùng kì năm 2021.

Hãng xe VinFast cũng cho biết trong tháng 7 đã có 2.137 xe được bán tới tay khách hàng. Cụ thể, VinFast đã bàn giao cho khách hàng 766 xe Fadil, 1.085 xe Lux A2.0, 224 xe Lux SA2.0 và 62 xe VF e34 trong tháng 7/2022. Đây là tháng ghi nhận doanh số cao đặc biệt của Lux A2.0, với hơn 1.000 xe bán ra.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, VinFast đã bán ra tổng cộng 16.832 xe ô tô phổ thông, bao gồm 10.332 xe Fadil, 2.834 xe Lux A2.0, 1.463 xe Lux SA2.0 và 2.203 xe VF e34.

Trong tháng 7/2022, VinFast đã chính thức dừng nhận đặt hàng và dừng kinh doanh các dòng xe xăng gồm Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0. Theo kế hoạch, VinFast dự kiến sẽ tiếp tục sản xuất các dòng xe này đến cuối tháng 8 để bàn giao cho các đơn hàng đã ký, trước khi chính thức đóng dây chuyền sản xuất xe xăng để chuyển hoàn toàn sang xe điện.

Theo đánh giá của giới kinh doanh nhu cầu mua ô tô mới của người dân tăng mạnh trong tháng 7 một phần do sang tháng 8/2022 là tháng 7 âm lịch hay còn gọi là “tháng cô hồn” khiến nhiều người e ngại, hạn chế trong việc mua những tài sản lớn như mua nhà, mua xe trong tháng này.

Thống kê từ các hãng cũng cho thấy, những mẫu xe trong tầm giá 500 đến 700 triệu đồng nhận được sự quan tâm nhiều nhất của người tiêu dùng Việt Nam trong tháng 7.

Cụ thể, mẫu Mitsubishi Xpander có doanh số bán hàng tốt nhất thị trường trong tháng với 2.771 xe, tăng đến 2.187 xe so với tháng liền trước. Mitsubishi Xpander hiện có 3 phiên bản là AT, AT Premium và Cross, giá bán 555-688 triệu đồng.

Mẫu xe Hyundai Accent với mức giá từ 425-540 triệu đồng đứng thứ 2 về doanh số bán hàng trong tháng 7 với 1.423 xe được bán ra. Mẫu xe Toyota Veloz Cross với mức giá từ 658-698 triệu đồng đứng thứ 3 doanh số bán hàng của các hãng trong tháng vừa qua với 1.395 xe được bàn giao.

Giới kinh doanh xe dự báo thị trường ô tô Việt từ nay đến cuối năm nếu không có biến động về nguồn cung sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Bởi nhu cầu mua xe mới của người dân sau 1 năm “tạm hoãn” vì dịch Covid-19 vẫn còn rất lớn.

