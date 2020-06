Lợn hơi bất ngờ hạ nhiệt cả ba miền, chợ dân sinh vẫn vắng bóng người mua

Thứ Hai, ngày 08/06/2020 13:30 PM (GMT+7)

Dù giá lợn hơi hôm nay (8/6) tiếp tục giảm mạnh, miền Bắc có nơi về mốc giá 94.000 đồng/kg, thậm chí tại miền Nam đã về 90.000 đồng/kg,… song tại các chợ dân sinh tiểu thương vẫn than ế ẩm.

Tại miền Bắc, giá lợn hơi tiếp tục đi xuống, nhiều nơi giảm thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Thái Bình là địa phương có mức giá cao nhất là 98.000 đồng/kg. Hưng Yên hiện ở mức 97.000 - 98.000 đồng/kg; Bắc Giang giảm 1.000 đồng/kg đưa mức giá thấp nhất khu vực về 94.000 đồng/kg. Tại Hà Nội, giá lợn hơi cũng đạt 95.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi giảm trên cả 3 miền, có địa phương trở về mức 90.000 đồng/kg

Tại miền Trung, Tây Nguyên giá lợn hơi không có nhiều biến động đáng kể. Hiện Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng giá heo hôm nay ở mức 95.000 - 96.000 đồng/kg.

Tại Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Bình Định, Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình giá lợn được thu mua với mức thấp hơn từ 90.000 - 94.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi ở miền Nam tiếp tục giảm sâu 2.000 - 4.000 đồng/kg. Kể từ khi lập đỉnh 105.000 đồng/kg, đây là lần đầu tiên lợn hơi miền Nam xuất hiện mức giá 90.000 đồng/kg.

Bình Phước giảm 4.000 đồng/kg, thu mua lợn hơi với giá 90.000 đồng/kg. Trà Vinh giảm 2.000 đồng/kg và có cùng mức giá.

Tại các tỉnh thành khác, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 92.000 - 95.000 đồng/kg, không thay đổi so với tuần trước.

Việc giá lợn hơi liên tiếp lập đỉnh trong thời gian qua đã giúp các doanh nghiệp chăn nuôi thu lãi khủng.

Có doanh nghiệp chăn nuôi báo lãi quý I/2020 gấp tới 17 lần so với cùng kỳ, giá lợn hơi liên tục phi mã và lập đỉnh mới đã giúp nhiều doanh nghiệp chăn nuôi có được doanh thu... đẹp như mơ.

Như Tập đoàn Dabaco, nhờ heo hơi tăng cao đã giúp mức lãi sau thuế của Dabaco trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 593 tỷ đồng, doanh thu 4.483 tỷ đồng.

Cũng đạt được con số "khủng" nhờ giá lợn hơi liên tục tăng, có lúc giá trên thị trường chạm mức 100.000 đồng/kg, quý I/2020, lãi trước thuế của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (Dolico) vượt tới 141% kế hoạch năm với 39 tỷ đồng. Đây là con số không tưởng bởi cả năm 2019, công ty này chỉ lãi 27 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Chi cục trưởng Chăn nuôi, Thú y Hưng Yên cho biết, giá lợn hơi giao dịch tại địa phương đang ở mức 97.000 đồng/kg, có giảm vài giá so với tuần trước.

“Trong bối cảnh dịch hiện nay, giá chăn nuôi rơi vào khoảng 55 -60 nghìn đồng/kg. Phần đội lên chủ yếu do giá con giống cao, chứ phần thức ăn, điện nước, nhân công… không tăng là mấy. Với mức giá đó, người chăn nuôi lãi khủng tới 4 - 4,5 triệu đồng/con”, ông Tuấn nói.

Dù giá thịt có giảm hơn nhưng nhiều tiểu thương vẫn than ế ẩm vì vắng bóng người mua

Điều đáng nói là, dù giá lợn hơi đã “hạ nhiệt” so với tuần trước đó nhưng giá thịt lợn tại chợ dân sinh vẫn cố thủ ở mức cao, từ 150.000 - 180.000 đồng/kg nên sức mua ở các chợ dân sinh còn hạn chế. Tại chợ Thành Công, nhiều tiểu thương than thở trong nhiều tháng nay rất khó bán hàng do giá lợn hơi luôn ở ngưỡng cao.

“Giá thịt lợn quá cao, người tiêu dùng buộc phải chuyển sang dùng các loại thực phẩm khác. Nay giá có giảm chút ít nhưng người đi chợ vẫn thờ ơ. Chưa biết khi nào tiểu thương chúng tôi mới hết cảnh ế ẩm?” – một người bán hàng than thở.

