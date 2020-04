Cảnh khác lạ ở chợ dân sinh mùa dịch COVID-19: Tiểu thương nghe nhạc chờ khách

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 05:00 AM (GMT+7)

Dù là ngày tuần (ngày rằm tháng 3) nhưng lượng khách thưa vắng, nhiều tiểu thương cho biết doanh thu chỉ bằng 1/3 so với ngày thường.

Sau 6 ngày kể từ khi toàn quốc thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội, sáng 6/4, tại chợ Nhân Chính (Thanh Xuân), các hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên, đa số tiểu thương đều than vãn doanh thu sụt giảm do lượng khách giảm đi nhiều.

Chợ đầy ắp rau, củ quả tươi nhưng thưa vắng khách mua

Theo các tiểu thương, nếu như ngày thường khách hàng đi chợ theo từng ngày, thì hiện nay họ đi chợ theo tuần hoặc vài ngày một lần. Nhiều khách hàng không trực tiếp đi chợ mà thuê shipper mua gom cho vài nhà một lần.

Vắng khách, các chủ hàng rảnh rỗi ngồi nghe nhạc

Chị Thảo – chủ sạp rau quả tươi tại chợ cho biết, thời điểm này lượng khách vào chợ mỗi ngày giảm sút nhiều so với trước khi có lệnh cách ly toàn xã hội. Phần lớn, họ chỉ mua những thứ thiết yếu như rau xanh, thịt, cá, rồi nhanh chóng rời khỏi chợ.

“Một phần do tuân thủ lệnh hạn chế đám đông, một phần do các gia đình đều đã có sự chuẩn bị, tích trữ lương thực từ trước đó nên lượng khách giảm đi đáng kể, doanh thu một ngày chỉ bằng 40 – 50% so với trước đó” – chị Thảo nói.

Cũng theo chị Thảo, do lệnh cách ly toàn xã hội, nhiều xe chở hàng bị hạn chế đi lại nên dù lượng khách mua ít đi nhưng giá cả các loại rau xanh, củ quả không hề rẻ, thậm chí một số loại củ quả còn đắt hơn.

Cụ thể, cà chua 30 nghìn đồng/kg, khoai tây 30 nghìn đồng/kg, quả su su, mướp và bí xanh 25 nghìn đồng /kg, rau muống, mồng tơi 10 nghìn đồng /mớ, ngô ngọt 15 nghìn đồng /bắp,…

“Số tiền vốn tăng lên mà lượng khách lại giảm đi nhiều. Nhiều hôm ít khách, doanh thu bán cả ngày chưa đủ tiền gốc, nên chưa dám nghĩ đến lãi lời” – chị Thảo nói thêm.

Một tiểu thương khác tranh thủ kiểm hàng

Vì lượng khách giảm đi nhiều, giờ đây 2 ngày chị Thảo lấy hàng một lần, tăng cường bán các loại củ quả, rau xanh chị chỉ lấy số ít bán kèm vì theo chị “rau rươi chỉ bán trong ngày, còn củ quả để ngày hôm sau không bị ảnh hưởng nhiều”.

Hàng thịt, cá, hải sản cũng trong cảnh đìu hiu

Chợ vắng người, với hàng thịt, cá cũng chung cảnh đìu hiu. Dù đã 11h30 sáng, nhưng lượng hải sản mà chị Thoa bán vẫn còn nhiều.

Tranh thủ ăn cốc cháo, chị Thoa cho hay mấy ngày nay lượng khách mua hàng giảm đi nhiều nhưng vì mưu sinh, chị vẫn cố gắng đi chợ mỗi ngày, được đồng nào hay đồng đó.

“Chợ đìu hiu lắm, từ sáng tới trưa chỉ lác đác bóng dáng một vài khách mua. Giờ đây, ngày nào mình cũng chủ động gọi điện thoại cho những khách hàng quen, ai mua gì mình làm sạch sẽ và mang tới tận nhà. Thêm công đoạn vận chuyển, nhưng bán được hàng là tốt rồi” chị Thoa nói.

Do chợ vắng khách, một số tiểu thương đã mở nhạc to khiến không khí trong chợ trở nên rộn ràng hơn.

Chị Hải, một tiểu thương bán trái cây tại chợ cho hay, mỗi gian hàng đóng góp một ít tiền để mua chung một bộ loa.

“Nghe nhạc trong lúc vắng khách vừa đỡ buồn ngủ mà cũng thấy tinh thần vui hơn hẳn. Biết làm sao được, dịch bệnh làm đảo lộn cuộc sống của hầu hết người dân, rất nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng. Giờ chỉ mong, cuộc sống sớm trở lại bình thường như trước đây…” – chị Hải chia sẻ.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/canh-khac-la-o-cho-dan-sinh-mua-dich-covid-19-tieu-thuong-nghe-nhac-cho-khach-1076351.html