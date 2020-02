Giá xăng dầu chưa dứt đà giảm vì… Corona

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 09:05 AM (GMT+7)

Ngày 03/02/2020, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm, đánh dấu tuần thứ 4 liên tiếp giá liên tục đi xuống do thị trường quan ngại dịch Corona có thể gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh thế giới.

Giá dầu tiếp tục giảm

Kết phiên giao dịch cuối tuần trước (31/1), giá dầu thô tiếp tục giảm, đánh dấu tuần thứ 4 liên tiếp giá liên tục đi xuống do thị trường quan ngại dịch Corona có thể gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh thế giới.

Đầu giờ sáng nay 03/02, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 0,58 USD/thùng, tương đương 1,12% xuống 51,56 USD/thùng; giá dầu Brent cũng giảm 0,13 USD/thùng, tương đương 0,22% xuống 58,16 USD/thùng.

Chỉ trong 4 tuần, sự bùng phát của dịch Corona đã khiến giá dầu xóa bỏ toàn bộ mức tăng có được trước đó nhờ những động thái của OPEC trong một năm qua.

Đầu tuần, giá dầu thô tiếp tục giảm vì… Corona

Đối với thị trường dầu mỏ, thương vong về con người, việc cách li các thành phố và sản xuất trì trệ ở hầu hết ngành công nghiệp chính ở Trung Quốc đã phản ánh nhu cầu ngày càng sụt giảm của quốc gia tiêu dùng hàng hóa lớn nhất thế giới.

Sanford C. Bernstein & Co. nhận định giá dầu có thể giảm xuống khoảng 50 USD/thùng nếu không có sự can thiệp của OPEC. Công ty này hạ dự báo nhu cầu xăng dầu khoảng 50.000 thùng/ngày và giảm ước tính mức tiêu thụ diesel 40.000 thùng/ngày.

Còn theo Ngân hàng Morgan Stanley, nếu tình hình dịch corona tiếp tục leo thang trong 3 - 4 tháng, tăng trưởng nhu cầu dầu của Trung Quốc năm 2020 có thể giảm khoảng 75.000 thùng/ngày. Nếu dịch bệnh bùng phát đỉnh điểm trong một đến hai tháng, tăng trưởng nhu cầu quý đầu tiên sẽ giảm xuống 150.000 thùng/ngày từ 310.000 thùng/ngày.

Bên cạnh đó, việc hủy các chuyến bay có thể gây ra tổn thất 400.000 - 700.000 thùng/ngày đối với nhu cầu nhiên liệu máy bay trong quý đầu tiên, trong khi sự sụt giảm về nhu cầu diesel có thể dẫn đến việc giảm nhà máy lọc dầu.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục tăng thêm 38 tỷ đồng

Tính đến 15 giờ ngày 30/1/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu Petrolimex là 1.500 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng so với thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trước đó vào ngày 15/1.

Như vậy, đây là lần tăng liên tiếp thứ 14 kể từ khi Quỹ bình ổn giá xăng dầu không còn bị âm từ ngày 2/7/2019.

Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), việc giảm giá xăng dầu lần này theo quyết định về điều hành giá xăng dầu của Liên Bộ Công Thương - Tài chính từ 15 giờ ngày 30/1/2020.

Sau khi trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu các loại được điều chỉnh giảm như sau: Xăng RON 95-IV có giá bán 20.220 đồng/lít; xăng RON 95-III có giá bán 20.120 đồng/lít; xăng E5 RON 92 có giá bán 19.260 đồng/lít; dầu diesel tiêu chuẩn euro 5 có giá bán 16.430 đồng/lít; dầu hỏa có giá bán 15.060 đồng/lít.

Ngày 03/02, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.268 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.122 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.136 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 15.062 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.444 đồng/kg.

Mức giá này chính thức có hiệu lực từ 15 giờ ngày 30/1.

